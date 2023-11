Z královéhradeckého fotbalového klubu Sokol Malšovice dorazila smutná zpráva. „Pánové, navždy odešel Stanislav Libřický. Ten, který svůj život zasvětil Sokolu Malšovice a čtvrt století dělal předsedu našemu klubu. Možná nám bude trvat další čtvrt století, než si uvědomíme, co všechno pro nás udělal,“ napsal na facebookový profil oddílu Pavel Macháček. Zemřel po dlouhé nemoci v sobotu 25. listopadu 2023 ve věku 75 let.

Stanislav Libřický starší | Foto: Lubomír Douděra

Libřický starší v roce 2017 obdržel od Okresního fotbalového svazu Hradec Králové ocenění Hradecká fotbalová osobnost, z tehdejší charakteristiky si ho připomeňme.

Jeho sportovní kariéra v kopané začala v Malšovicích, ale záhy přešel do Spartaku Hradec Králové, kde strávil žákovská a dorostenecká léta. V kategorii dospělých se vrátil zpět do TJ Sokol Malšovice, kde hrál aktivně cca 20 let. Dalších zhruba 20 let nastupoval za odboráře. V souběhu s kopanou hrál ještě aktivně lední hokej převážně za Lázně Bělohrad a později za odboráře.

ParteZdroj: oddílDalší jeho činností byla vysokohorská turistika provozovaná převážně po ukončení aktivní činnosti dominantních sportů. Mimo jiné se účastnil expedice v Tádžikistánu. Jinak doplňkově rád jezdil na kole, na lodi sjížděl české řeky a v zimě běhal dálkové běhy na běžkách.

Kopané nakonec věnoval v Sokole Malšovice nejvíce času. Po ukončení aktivní činnosti a v souběhu s provozováním dalších citovaných sportů začal pomáhat v administrativní práci, protože klub to potřeboval. Situace se měnila každý rok, tak ho to postupně „vcuclo“ a byl z něj funkcionář samouk. Zdálo se mu, že to je čím dál složitější. Potřeboval to veslo někomu předat, ale nebylo komu.

Čtvrt století zastával funkci předsedy TJ Sokol Malšovice, administrátora kopané, byl předsedou turistiky a účetním. A navíc se pral s počítačem, neuměl to a nepřirostl mu k srdci. Nejraději by chodil jen na brigády. Doma mu bylo stále prezentováno, že není jenom fotbal, ale jsou i jiné povinnosti a zájmy.

Bude nám na zeleném trávníku i mimo něj chybět. Čest jeho památce! Poslední rozloučení se bude konat v pátek 1. prosince 2023 v 15 hodin ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové - Kuklenách.

Lubomír Douděra, sekretář OFS Hradec Králové