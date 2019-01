Hradec Králové - Vánoční fotbálek se hraje každý rok ve Všestarech. Každý, kdo na Štědrý den přijde, ten hraje.

Nekouká se na to, kolik je komu let, ani na to, co kdo s míčem umí. Letošní fotbálek se konal již po šedesáté. Jedná se tedy o vskutku úctyhodnou tradici.

Nejstarším účastníkem, jedním a v současné době už také jediným ze zakladatelů, byl Josef Matějovský (v ten den slavil třiasedmdesáté narozeniny), nejmladšímu hráči pak bylo osm let.

Lubomír Douděra