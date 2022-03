Smutná zpráva. Ve věku 42 let zemřel Ivo Váňa z Kratonoh.Zdroj: oddílJeho hráčská kariéra započala jako brankař starších žáků v Kratonohách. V kategoriích dorostu a dospělých působil v Libčanech. Poté se v dospělých vrátil do Kratonoh, kde byl v sezoně 1999/2000 v brance Kratonoh při postupu do I. B třídy.