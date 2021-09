Soutěžní fotbal začal hrát na začátku roku 1972 na Novém Hradci Králové. Přestože měl nabídky z tehdejšího Spartaku Hradec Králové, zůstal věrný Novému Hradci. Na vojně počátkem osmdesátých let hrál soutěž za Duklu Bechyně a po návratu do civilu se vrátil za novohradeckými kamarády.

Po změně zaměstnání se z dílny Dopravního podniku přesunul za volant trolejbusu MHD, takže nebyl již čas na trénování, v roce 1985 proto skončil na Novém Hradci a začal hrát Ligu neregistrovaných. Tuto populární soutěž pomáhal organizovat s Václavem Špinou z Dopravního podniku (prezident soutěže) společně se sekretářem OFS Hradec.

V roce 2001 začal ve čtyřiceti letech „jako perspektivní“ hrát za TJ Sokol Třebeš a k tomu po třech letech ještě přidal trénování místního dorostu. V roce 2006 skončil jako hráč a dál se věnoval již jen trénování.

Od dva roky později přešel na pracoviště reklamy Dopravního podniku, aby měl více času na samotné trénování. V TJ Sokol Třebeš trénuje nepřetržitě již 17 let dorostenecká mužstva a dotáhl to s nimi z okresních soutěží až do divize.

V roce 2015 převzal na 6. Galavečeru Krajského fotbalového svazu cenu Josefa Součka „Trenér mládeže“. Založil celostátní turnaj Dopravních podniků, za sedmiletou tradici dvakrát vyhrál se svým týmem DP Hradec Králové titul Mistra republiky Dopravních podniků (Ostrava, Praha).

Jak závěrem jubilant Vladimír Píro dodává: „I nadále se chci věnovat sportovní výchově mladých fotbalistů. Poděkování patří mojí rodině, bez jejíž podpory bych po celá léta těžko mohl tuto činnost vykonávat.“

Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na sportovištích i mimo ně. K řadě gratulantů se připojují Okresní fotbalový svaz Hradec Králové i naše sportovní redakce.

Lubomír Douděra