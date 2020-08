Fotbalové pozvánky v rámci víkendu 1. a 2. srpna na Hradecku:

Sobota 1. 8.:

Pohár primátora: Celkem 48 týmů kategorií U-12 a U-14 se zúčastní víkendového mamutího turnaje O pohár primátora města Hradec Králové. Hrát se bude ve čtyřech lokalitách v Hradci Králové, Opatovicích n. L. a Dohalicích, začátky jsou shodně v 8 hodin.

Kategorie U-14: Skupina A (hř. Háječek): FC Hradec, Bohemians Praha, Kroměříž, Ostrava, Příbram, Hranice; skupina B (hř. Háječek): Slavia Hradec, Zbrojovka Brno, Slavia Praha, Slovácko, Ústí n. L., Náchod; skupina C (hř. Dohalice): Zlín, Nový Bydžov, Pardubice, Petržalka, Vítkovice, Sparta Praha; skupina D (hř. Dohalice): Plzeň, Jablonec, Mladá Boleslav, Červený Kostelec, Olomouc

Kategorie U-12: Skupina A (hř. Bavlna): FC Hradec černí, Uničov, Petržalka, Plzeň, Kroměříž, Zlín; skupina B (hř. Bavlna): FC Hradec bílí, Příbram, Hranice, Sparta Praha, Jablonec; skupina C (hř. Opatovice): Vysoká, Most, Vítkovice, Nový Bydžov, Ústí n. L.; skupina D (hř. Opatovice): Mladá Boleslav, Xaverov, Slovácko, Pardubice, Havl. Brod.