Ve spolupráci s partnery Pizza Panda a Sportpark Hit sudí Bečvář, Doubrava, Grossman, Kánská, Kekelák, Mottajček, Pešava, Skyba, Stránský, Štancl, Štosek a Tuček obdrželi dárkové vouchery a poukazy.

Krátce z fotbalu v okrese Hradec Králové

TJ Sokol Smidary-Červeněves během jarní části potkala jedna smutná zpráva, když zemřel Josef Černý (nar. 1932 - na snímku), dlouholetý zakládající člen výboru, sekretář a funkcionář klubu. Stál u zrodu oddílu v letech 1947/48 a až do posledních dnů mu zůstal věrným. Působil v různých funkcích oddílu a podržel ho i v těžkých chvílích. V roce 2010 od OFS Hradec Králové převzal ocenění Hradecká fotbalová osobnost a tehdy glosoval obdrženou cenu těmito slovy: „Beru to jako poděkování a vděk za 60 let každodenní práce pro klub mého srdce.“ A Karel Přibyl z Hradce Králové, který s ním v Červeněvsi také působil, připojil vzpomínku: „Pepík byl výborný kamarád, skvělý člověk. V roce 1958 jsme spolu se Zdeňkem Šimůnkem a bratry Kazdovými obnovili činnost fotbalového oddílu, pro který vykonal neuvěřitelné penzum práce. Budu na něho vždy jen v dobrém vzpomínat.“



TJ Sokol Hořiněves pořádá v sobotu 22. června od 8 hodin turnaj v malé kopané Memoriál Karla Fejka.

Lubomír Douděra