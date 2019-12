Třináctidílné tipující klání zvané Tip liga skončilo v půlce listopadu. Z celkového prvenství v podzimní fotbalové části se radovala Věra Modrá ze Sendražic (133 bodů). Ta navíc během oblíbené tříměsíční soutěže tipérů vyhrála i tři kola.

O pouhé tři body zpět v konečném součtu byl tandem Jiří Pechar z Nechanic a Václav Polívka z Hradce Králové.

Dá se říct, že po celou dobu bylo pořadí na čelních příčkách vyrovnané a rozhodlo se až v úplném závěru.

V kategorii tříčlenných družstvech triumfovalo seskupení zvané Jezdci, které posbíralo 351 bodů.

Cenou pro nejlepší hráčku v kategorii jednotlivců byl třicetilitrový sud desítky Gambrinus. Na stejnou výhru se mohl těšit i vítězný tým. Druhý a třetí nejúspěšnější hráč obdrželi shodně voucher na předplatné v hodnotě 500 korun.

„Soutěž hraji již několik let s poradcem, kterým je můj syn. Občas se mi do toho snaží mluvit i manžel, ale na toho moc nedám, neboť vím proč,“ směje se šťastná vítězka. „Jinak nad výsledky nepřemýšlím, prostě jen koukám na tabulky a křížkuji tipy,“ dodává.

Vedle prvního místa ji těší ještě jeden zajímavý fakt. „Hlavně že jsem porazila manžela Václava, který skončil v poli poražených. A vůbec jsem ráda, že všichni tipující ze Sendražic skončili až za mnou,“ mrká Modrá.

Jak naloží s výhrou, o tom má jasno. „Pozvu rodinu a kamarády na menší oslavu, kde sud vypijeme,“ těší se vítězka.

Co by vzkázala ostatním tipérům, kteří by chtěli také triumfovat? „To je jednoduché - ať příště nad výsledky moc nepřemýšlí,“ uzavírá sendražická Věra Modrá s tím, že už se těší, až vypukne jarní fáze Tip ligy.

Konečné pořadí podzimní fotbalové Tip ligy: 1. Věra Modrá (Sendražice) 133 bodů, 2. Jiří Pechar (Nechanice) 130 bodů, 3. Václav Polívka (Hradec Králové) 130 bodů.

(Poznámka: O pořadí na druhém a třetím místě rozhodl vyšší počet získaných bodů v závěrečném 13. kole.)