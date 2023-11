No, to je dobrá otázka (pousměje se). Myslím si, že návrat střelecké formy to být nemůže, protože dalších asi šest šancí jsem nevyužil. Takže jenom zhruba třetinová úspěšnost. Ale ne, samozřejmě jsem rád, že mi to tam spadlo. Nicméně momentálně jsem zraněný, 8. listopadu jdu na operaci s kolenem. Takže teď je to pro mě spíš takové vyloženě rekreační, abych se hýbal. Po operaci se uvidí, co dál. Každopádně góly se ode mě očekávají a když je vstřelím, tak je to radost.

Máte čerstvé zranění, nebo je to už z dřívější doby?

Je to asi z května, kdy jsem si po nějaké větší zátěži utrhl menisky, poranil čéšku a podobně. Tohle už bude pátá operace levého kolene. Ve Vysoké jsme měli docela tvrdou zimní přípravu a i pak se poměrně dost trénovalo, takže z toho to asi vzniklo.

Jan Pražák (v černém)Zdroj: Lubomír DouděraTakže i kvůli tomu zranění jste se vrátil zpátky do mateřského oddílu?

Ano, přesně tak. Probluz je můj mateřský klub. Když se mi to stalo a zjistil jsem rozsah zranění, že musím jít znovu na operaci, tak jsem vůbec nepředpokládal, že budu hrát. Chtěl jsem se na to minimálně na ten půlrok vykašlat. Ale přece jenom zahrát si zpátky na Probluzi, to mě lákalo. Tam jsem doma, bydlím o vesnici vedle. Takže jsem na to kývnul, že jim tam minimálně půl roku pomůžu.

Teď bude poslední zápas podzimu a pak rozlučka. Když nebudeme hledět na to zranění, bude to příjemné zakončení půlsezony?

Rozlučka bude samozřejmě příjemná, to určitě. Ale co se týká hodnocení této půlsezony, tak to pozitivní být asi nemůže, protože jsme poztráceli spoustu bodů. Ze sportovního hlediska bych to nazval jako neúspěšný půlrok.

V tabulce jste pátí. Jaké umístění by bylo úspěšné?

Třetí. Na céčko hradecké Slavie a Smiřice nemáme, ale na třetím místě bychom podle mě měli být.

e v silách týmu se na bednu v jarní části sezony dotáhnout?

Určitě. Ale je to o zodpovědnosti každého hráče v mančaftu, kdo co tomu dává a jak bude chodit připraven na zápasy. V tom je trošku problém, bohužel.

Docházka je tedy horší?

Docházka je slabá a většinou by se mělo chodit na zápas za střízliva…