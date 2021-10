10. KOLO: Chlumec C – M. Lhota 0:4 (0:2). Branky: Vejr 2, Havlena, Jak. Koblížek. Červeněves – Prasek 0:3 (0:2). Branky: Hrubý, Štayr, Brett. Libřice – Lovčice 2:1 (1:0). Branky: Machát, Hejzlar – Kafka. Myštěves – Vysoká B 0:7 (0:3). Branky: Bláha 2, Jarkovský 2, Veis, Nováček, Svrbík. Dohalice – Ohnišťany 5:1 (1:0). Branky: K. Kulhánek, M. Lindr, Láša, O. Kulhánek, Rusyn – Matějka. Lhota p. L. – N. Bydžov B 1:5 (0:3). Branky: Hegr – D. Průcha 2, Kolář 2, Telvák. Boharyně – Roudnice B 1:4 (0:3). Branky: Volf z pen. – Vlasák, Tykva, Novák, L. Koutník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.