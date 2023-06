To nevím, spíš jsem měl štěstí. Navíc těžko soudit, protože Nepolisy B a Syrovátka nejsou zrovna silné týmy. Uvidíme, jak to bude dál, kdy nás ještě čekají tři těžší soupeři – Nové Město, Skřivany B a Kunčice B. Pravdou ale je, že na začátku jara na mně ležela taková deka. Takže doufám, že teď to ze mě spadlo tím, že se mi v tomhle směru zadařilo.

Obě domácí utkání skončila vyšším rozdílem. Znamená to, že se jednalo o pohodové duely?

Jo, bylo to takové pohodové. Přišlo mi, že Syrovátka nepřijela v takovém rozpoložení, v jakém se prezentovala předchozí zápasy. Jak už jsem říkal, v posledních dvou utkáních proti nám stály lehčí týmy, takže i proto to bylo takové pohodovější.

Béčku Nepolis jste nasázel čtyři góly. Byl už i nějaký duel, kdy jste dal ještě více branek?

Ano, ale teď abych nekecal, nejsem si jist, kdy to bylo. Možná to byla sezona před covidem. To se mi podařilo vstřelit pět gólů. V zápise jich bylo dokonce šest, protože kluci to tam špatně napsali. Ve skutečnosti jsem jich ale dal jen pět. Takže v minulosti se mi podařil už jeden takový zápas.

Celkem jste letos dal 18 gólů. Když jste přišel do Klamoše, tak jste měl za sezonu 2018/19 branek dokonce 24. Je možné tuto laťku ve zbývajících třech kolech ještě dohnat?

(usměje se) Uvidíme, jak se bude dařit. Jestli mi vydrží forma, tak si myslím, že by to mohlo být i reálné.

Než jste přišel do Klamoše, hrával jste za sousední Nové Město. Byl jste tam také střelec?

Právě že ne. Tam jsem byl spíš takové střelecké střevo, když to tak řeknu. Pravdou ale je, že jsem se rozstřílel až tady v Klamoši. Ono i ty tréninky jsou zde úplně o něčem jiném než v Novém Městě, kde jsme se scházeli v pěti, maximálně šesti lidech na trénink. V Klamoši se to nějak snažíme dodržovat, abychom se scházeli v co největším počtu. A domnívám se, že je to pak i vidět na výsledcích. Jinak celkově tréninky pod naším trenérem jsou náročné.

V tabulce vám patří druhé místo, vcelku pravidelně vyhráváte a máte zatím jen dvě prohry. Může tedy se sezonou panovat spokojenost?

Já si myslím, že asi určitě můžeme být spokojeni. Hlavně je vidět, že tam funguje nějaká týmovost a samozřejmě to má i odkaz trenéra, jak s námi pracuje.

Jste prakticky jediný mačaft na okrese, který v zápase podporuje hlasitý fanklub…

To bylo dříve, teď už to takové není. Jednalo se o kluky, co se rádi přijeli kouknout na fotbal, ale teď už mají prioritu ryby a začali víc jezdit tam. Takže takový fanklub, jako byl třeba před dvěma třemi roky, tam už určitě není. Nicméně fanoušci když mohou, tak přijedou. Hodně chodí na domácí zápasy, kde míváme fanklub, ale sem tam někdy dorazí i ven.

Podle toho, co jste říkal, máte v Klamoši dobrou partu, ne?

Snažíme se o to, především náš kapitán. Zavedl pokuty, takže i z toho důvodu se to tak nějak drží. Nemyslím si, že bychom měli špatnou partu. I když je pravda, jediné, co by mohlo být lepší, že jsme takové lehké hlavy. Ale to k tomu prostě patří, každý chce vyhrávat, být nejlepší a snaží se to přenést na tým. Jinak si dovolím tvrdit, že jsme opravdu dobrá parta.