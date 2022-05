„V dospělé kategorii to bylo zatím nejvíce, šest gólů jsem vstřelil asi poprvé. Samozřejmě za žáky nebo dorost to byla úplně jiná čísla. Nicméně mezi muži je tohle pro mě velmi slušný výsledek,“ těší devatenáctiletého fotbalistu.

Jak už talentovaný útočník naznačil, ostrými pořádně pálil už v mládežnických kategoriích, v nichž ovládal střelecké tabulky. „Řekl bych, že nejvíce za jeden zápas jsem vsítil asi patnáct gólů. Myslím si, že to bylo ještě v kategorii starších žáků,“ vybavuje si svůj brankově nejplodnější mač.

Radek Šimák (vlevo) během zápasu s Klamoší.Zdroj: Lubomír DouděraJak vůbec nejčastěji skóruje? „Nejvíce sázím na centry za obranu, takže spíše z brejků. Penalty a přímáky jsou jen tak nahodile, není to moc časté,“ přiznává Šimák.

V letošním ročníku nejnižší soutěže na Hradecku vstřelil zatím jednadvacet branek. Toto číslo plánuje do konce soutěžního ročníku ještě navýšit. „Nejradši bych byl nejlepší střelec naší třídy, jenže to bych se musel ještě hodně snažit. Myslím si, že kdybych se na konci sezony dostal na třicet gólů, tak bych byl maximálně spokojený,“ přikyvuje.

Věří ve vítěznou vlnu

Novoměstský Sokol je zatím na pátém místě tabulky, když zaznamenal tři vítězné zápisy za sebou. „Ale předtím se nám na jaře moc nedařilo. Jinak si myslím, že můžeme být spokojeni, když budu mluvit za tým. Doufám, že jsme teď na vítězné vlně a budeme v tom pokračovat,“ přál by si kanonýr mužstva.

Radek Šimák je mladý a perspektivní hráč, čich na góly mu rozhodně nechybí. Je tedy předpoklad, že o něj bude zájem z jiných oddílů a z vyšších soutěží. On sám přiznává, že by měl zájem vyzkoušet si jiný level. „To bych každopádně chtěl. Kdybych měl nějakou nabídku či nabídky do vyšších tříd, okresu, kraje atd., tak bych si to třeba chtěl zkusit. Asi bych se nebránil tomu, abych se posunul někam dál,“ říká forvard, jehož oblíbeným fotbalistou je Lionel Messiho a týmem Barcelona.

