Jak k tomuto zajímavému přesunu došlo? „Přestěhoval jsem se do Hradce Králové, více méně za prací. Tím, že jsem měl kolegu Tomáše Dvořáka, co hrál a hraje za Nechanice, tak se mě zeptal, jestli bych si za ně náhodou nechtěl zkusit kopnout jeden zápas. Tehdy se hrál přípravný turnaj Covid Cup. Tak jsem tam byl na jednom utkání, slovo dalo slovo, zalíbilo se mi tam, takže jsem v Nechanicích zůstal,“ popisuje čtyřiadvacetiletý útočník.

V aktuální sezoně nasázel už 29 gólů

Svoje schopnosti a zkušenosti z vyšší soutěže jednoznačně prokazuje. Během stávající sezony nastřílel už 29 branek a v tabulce kanonýrů je druhý za převýšovským Václavem Dvořákem.

Lákalo by ho získat korunku krále střelců? „Kdybych řekl, že bych nechtěl být nejlepší střelec, tak bych kecal. Jelikož hraju útočníka, tak góly jsou pro mě prioritou. Nicméně pro nás je důležitý postup, a pokud bych náhodou vyhrál nejlepšího kanonýra, tak je to akorát takové plus pro mě,“ dává jasně najevo, že upřednostňuje týmový úspěch před individuálním počinem.

„Samozřejmě sleduju statistiky, jak se daří především Dvořákovi z Převýšova, ale že bych hrál na to, že musím vyhrát střelecké pořadí, tak to ne. Hlavní je, abychom postoupili a pak budeme všichni spokojeni,“ říká Chalupník ještě jednou, co je pro něj prioritou.

Nechanickému mužstvu se daří

Nechanickým zatím sezona vychází, drží se jich pouze Dobřenice s exligovým Lesákem, které na podzim u nich porazili (2:0 – Chalupník dva góly) a jarní vzájemné střetnutí je na programu na konci května. „Je to výborné. Zatím jsme neprohráli, máme jedinou ztrátu, kdy jsme remizovali. Jinak se nám daří soutěží procházet bez ztráty kytičky, což je v kabině znát. Je to bomba,“ mrkne forvard.

