"Na skvěle připravené hrací ploše se o krásnou podívanou postaralo 21 brankářů v kategorii mužů a 8 brankářů v kategorii Junior. Právě tuto kategorii talentovaných brankářů ovládl Jaroslav Vorlíček z RMSK Cidlina Nový Bydžov, který poslední finálovou ranou porazil Ríšu Hrnčíře ze Sokola Třebeš. Třetí místo pak připadlo opět zástupci bydžovské kopané Adamu Dvořáčkovi.

V kategorii mužů bylo k vidění spousta napínavých utkání, krásných zákroků a branek, které by se bezesporu vešly do gólových hitparád. Po vyčerpávajících soubojích ve vyřazovací části se ve finále utkal hráč druholigových Pardubic Ladislav Mužík proti brankáři RMSK Cidlina Stanislavu Strýhalovi. Toto nervy drásající finále již směřovalo do prodloužení, když Láďa Mužík rozhodl přesnou střelou o tyč o svém vítězství. Nepopulární 4. místo obsadil Michal Ondráček z FC Nový Hradec Králové, který v souboji o stupně vítězů podlehl velmi dobře hrajícímu Miroslavu Richterovi z týmu SK Miletín.

Nejlepší hráči ve svých kategoriích byli odměněni hodnotnými cenami, když třešničkou na dortu byl podepsaný dres s rukavicemi reprezentačního brankáře Tomáše Koubka. Všem hráčům, sponzorům a dobrovolníkům patří velké poděkování, že přispěli k hladkému průběhu turnaje. V roce 2020 se budeme těšit na již 3. ročník, který se uskuteční 21. 6. ve sportovním areálu FK Černilov."

Lubomír Douděra