Kunčice - Ve čtvrtek oslaví kulaté 70. narozeniny Květoslav Kvasnička, dlouholetý předseda fotbalového klubu SK Bystřian Kunčice a starosta.

Fotbalový starosta: Květoslav Kvasnička. | Foto: archiv

Dříve aktivní hráč je řadu let duší a hnacím motorem obce i fotbalového oddílu. Do dalších let mu přejeme zejména pevné zdraví, osobní spokojenost a radost nejen u fotbalového hřiště.