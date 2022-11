Nakonec vše dopadlo podle papírových předpokladů a na světě byl výsledek 4:5. Kdo z něj měl možná nejmenší radost, to byl střelec hattricku Matěj Káva (28). Provodovský kanonýr se díky otočce soupeře stal smutným hrdinou jinak povedené partie, při které se přitom diváci rozhodně nenudili.

Deštné ovládlo přestřelku v Provodově. Poslední kolo v okresní soutěži

Matěji, jak moc stále mrzí nedělní porážka? Lídra tabulky jste měli chvílemi na lopatě.

Musím říct, že já osobně prohrávám dost nerad, takže mě mrzí každá porážka. Sice jsme měli utkání dobře rozehrané, ale že bychom měli soupeře na lopatě, to zas úplně ne. Deštné má kvalitní mužstvo, nám navíc v utkání bohužel musel chytat hráč z pole. I proto bylo zřejmé, že průběžný stav 2:0 nic neznamená. A taky se tak později ukázalo (usmívá se).

Matěj KávaZdroj: is.fotbal.czVám se v utkání podařilo vstřelit tři góly. Branky na podzim sázíte pravidelně, hattrick se vám ale dosud nepovedl. Takže letošní nejlepší zápas?

Samozřejmě se v každém utkání snažím vstřelit branku a pomoci svému týmu, od toho na hřišti i jsem. Nevím, zda to byl můj nejlepší zápas, ale v každém případě hra kvalitu měla a myslím, že utkání to bylo pro oko diváka oboustranně dobré. Já bych však hattrick vyměnil za tři body pro Provodov.

Která z vašich branek by se hodila třeba do ankety o gól týdne? Můžete své trefy popsat?

Myslím, že hned ta první, kde jsem dostal pěknou přihrávku mezi dva obránce a míč jsem do branky uklidil střelou mezi nohy brankáře. Při druhé trefě jsem ve středu pole obešel obránce a levačkou propálil gólmana. Třetí gól byl pro mě nejjednodušší, míč ke mně po rohovém kopu propadl na zadní tyč a já už ho jen pohodlně uklízel do sítě.

Přehled kanonýrů: Plšek má dvacítku, přeboru vévodí hořický střelec Pečenka

Po jedenácti kolech je váš Provodov na deváté příčce tabulky. Odpovídá tohle umístění možnostem mužstva? Kde byste tým rád viděl?

Absolutně neodpovídá, v Provodově hrají šikovní hráči. Takže když jsme v plné sestavě, obvykle děláme body. Jenže když jeden nebo dva hráči vypadnou, je to hned složitější. Podobně se nám to stalo teď v posledních třech kolech, kdy nám scházeli hned tři kluci včetně brankáře. Doplatili jsme na některá zranění v utkání proti Babí. Pokud nás na jaře nebude trápit marodka, věřím, že skončíme do třetího místa.

Vy jste ještě před pár lety hrával juniorskou ligu, poté divizi. Jak se přihodí, že s takovými zkušenostmi skončíte „jen“ v okresním přeboru?

Pravda, nějaké zkušenosti mám, ale řeknu to jednoduše. Chci fotbal hrát spíš v týmu, kde to funguje a má to nějakou hlavu a patu. Navíc hlavní je dobrá parta, kterou podle mě v Provodově určitě máme.

Jak tedy vzpomínáte na působení v Liberci, Hradci Králové, potažmo v Náchodě a Trutnově?

V Liberci jsem vlastně fotbalově vyrostl. Učil jsem se od těch nejlepších, takže na ty časy vzpomínám moc rád. Vždycky budu mít Liberec v srdci, vždycky když na sever Čech přijedu, cítím se tam jako doma. S ostatními kluby, které jste jmenoval, mám myslím pozitivní vztah.

Před pár lety byl Matěj Káva členem juniorského týmu FC Hradec Králové.Zdroj: www.fchk.cz

Do dalších let byste se minimálně ke krajskému fotbalu nechtěl vrátit?

Chtěl, nechtěl… Nějaké nabídky stále mám, jde teď ale hlavně o to, zda budu zdravotně fit. Momentálně hraji fotbal za Provodov a s týmem máme nějaké cíle. Rád bych tu zůstal, ale uvidíme, co se stane o zimní přestávce.

V posledním podzimním kole vás čeká duel na hřišti Velkého Poříčí. S čím k derniéře pojedete a máte v plánu rovnou i podzimní dokopnou?

Tak odpověď je samozřejmě jednoduchá, pojedeme tam vyhrát. Já se do Poříčí těším. Jsem z Hronova a tudíž pro mě tenhle zápas bude velkým derby. Půjde zcela určitě o bojovné utkání, ve kterém bychom rádi uspěli. Podzimní dokopnou máme až o týden později, takže se všichni sejdeme, něco si řekneme k našim podzimním výkonů i výsledkům a pak to trošku zapijeme (úsměv).