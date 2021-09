1. Dobřenice 7 7 0 0 30:5 21 2. Nechanice 6 5 1 0 30:5 16 3. Starý Bydžov 7 4 0 3 20:10 12 4. Skřivany B 6 4 0 2 17:14 12 5. Převýšov 7 3 2 2 19:14 11 6. Klamoš 7 3 1 3 20:10 10 7. Nové Město 6 3 0 3 17:21 9 8. Syrovátka 6 2 2 2 10:12 8 9. Kunčice B 6 2 1 3 16:17 7 10. Kobylice B 5 2 0 3 10:11 6 11. Kratonohy 5 1 1 3 17:15 4 12. Nepolisy B 7 1 0 6 11:42 3 13. Lužec n. C. 7 0 0 7 3:44 0

1. Prasek 7 6 0 1 15:7 18 2. Libřice 7 5 1 1 20:7 16 3. Malšova Lhota A 5 5 0 0 32:0 15 4. Roudnice B 7 4 2 1 17:3 14 5. Dohalice A 6 4 1 1 17:3 13 6. Nový Bydžov B 6 3 1 2 22:11 10 7. Chlumec C 7 3 0 4 9:19 9 8. Lhota p. L. A 7 2 1 4 13:13 7 9. Ohnišťany 7 2 1 4 10:11 7 10. Lovčice 7 2 1 4 11:19 7 11. Vysoká n/L. B 7 2 1 4 11:31 7 12. Červeněves 7 1 3 3 7:22 6 13. Myštěves 7 1 1 5 7:21 4 14. Boharyně 7 0 1 6 6:30 1

DOHRÁVKA 2. KOLA: Chlumec nad Cidlinou C – Nový Bydžov B 0:3 (0:2). Branky: Rejl, Marek, Míšek.

7. KOLO: Ohnišťany – Chlumec nad Cidlinou C 2:4 (1:4). Branky: Kopáč, Lukášek z pen. – Hubený 2, Mlynář, Šafránek. Boharyně – Myštěves 1:2 (0:1). Branky: Melichar – Sláma, Ragula. Roudnice B – Libřice 2:0 (1:0). Branky: Vlasák, Novák. Malšova Lhota – Červeněves 11:0 (7:0). Branky: Vejr 3, Jan Koblížek 2, Stoszek 2, Bezvoda, Havelka, Jakub Koblížek, Musil. Lovčice – Dohalice 2:1 (1:0). Branky: Kafka, Jelínek – Kulhánek. Prasek – Nový Bydžov B 2:1 (1:0). Branky: Hrubý, Klzo – Špinka. Vysoká nad Labem B – Lhota pod Libčany 2:1 (0:0). Branky: Jarkovský 2 – Hegr.

Ve III. třídě se hrál duel Neděliště vs. Olympia Hradec Králové (v zelenobílém). | Foto: fotbalfoto.cz/Václav Mlejnek

