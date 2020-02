Potvrzením je i fakt, že byli v pondělí oceněni městem, dostali titul Naděje královéhradeckého sportu.

„V čem jsou zvláštní? Mají v sobě neskutečný hlad po vítězství. V ostatních ročnících je to taky, ale u těchhle kluků je v obrovské míře. Ve čtvrtek ty kluky máme na ranním tréninku, tam to je vidět každý týden,“ oceňuje Aleš Čvančara, šéftrenér mládeže v největším východočeském klubu.

„Mají skvělé mentální nastavení, herní inteligenci. Navíc je tu různorodost hráčů, která tvoří zajímavý mix,“ doplňuje trenér Petr Blažek, jemuž dělá asistenta Zdeněk Penkava. „Ale pozor, je to hlavně zásluha našich předchůdců Vaška Hladkého s Jirkou Ducháčkem,“ připomíná Blažek, že současní koučové převzali ročník 2008 v létě 2019. Předtím ho pět let (od vstupu do FC Hradec) vedlo zmíněné duo.

Kam až to kluci dotáhnou?

Oceněné naděje



Hradec Králové ocenil své sportovní naděje. Celkem bylo v pondělí večer v sálu filharmonie odměněno 20 jednotlivců a 5 týmů.

„V Hradci jsme jedineční mimo jiné tím, že zde máme velkou různorodost sportů. Opět jsme se snažili pokrýt tuto škálu a ocenit co nejvíce talentů,“ říká primátor Alexandr Hrabálek.

Mezi oceněnými byli fotbalisté, hokejisté, basketbalistky, taekwondisté, judisté, atleti, vodáci, orientační běžci, šachisté či karatisté.