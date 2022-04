Ano, minulý rok v létě jsem tam přestoupil.

Předtím jste hrál za B tým Ústí nad Orlicí I. A třídu. Jak jste se dostal do Nechanic?

Přestěhoval jsem se do Hradce Králové, více méně za prací. Tím, že jsem měl kolegu Tomáše Dvořáka, co hrál a hraje za Nechanice, tak se mě zeptal, jestli bych si za ně náhodou nechtěl zkusit kopnout jeden zápas. Tehdy se hrál přípravný turnaj Covid Cup. Tak jsem tam byl na jednom utkání, slovo dalo slovo, zalíbilo se mi tam, takže jsem v Nechanicích zůstal.

Sezona vašemu týmu zatím vychází, jste první. Jak to hodnotíte?

Z pohledu týmu rozhodně na výbornou. Zatím jsme neprohráli, máme jedinou ztrátu, kdy jsme remizovali. Jinak se nám daří soutěží procházet bez ztráty kytičky, což je v kabině znát. Je to bomba.

Míříte za postupem do okresního přeboru?

Stoprocentně. Bavili jsme se o tom již na začátku sezony. Kluci už v předešlých sezonách měli na to postoupit, ale covid jim to překazil. Takže postup je více méně to, proč teď v této soutěži jsme.

Drží se vás pouze druhé Dobřenice, které sice mají stejně bodů, ale o zápas více. Jak tohoto soupeře vnímáte a může případně rozhodovat váš vzájemný duel na konci května?

Je to jak říkáte. Dobřenice mají o zápas více a bodově jsme nastejno. O našem utkání s nimi se bavíme už tak měsíc zpátky. Bude to ten zápas, který podle nás sezonu rozhodne, jak to dopadne. Kdo vyhraje, ten by mohl postoupit.

Zmiňovali jsme, že jste kopal na Pardubicku I. A třídu. V porovnání se III. třídou hradeckého okresu je znát velký výkonnostní rozdíl mezi oběma soutěžemi?

Rozdíl tam znát určitě je. Nejvíce je to asi pocítit v tom, že v A třídě byly týmy více méně vyrovnané, i když samozřejmě tam taky byl někdo lepší a někdo horší. Ale tady ve III. třídě je rozdíl mezi jednotlivými mužstvy úplně markantní. Co se týká samotného srovnání obou soutěží, tak A třída je rozhodně rychlejší, i ty souboje jsou tam tvrdší. Takže nějaký rozdíl tam určitě je.

Jaká je Nechanicích parta?

Parta tam je výborná. Trošku jsem se bál, jak mě kluci vezmou, přece jen jsem znal jenom Tomáše Dvořáka. Ale během prvních tréninků a prvních společných večerů jsme se stmelili. Parta je tam taková, jaká by měla být na každém fotbale, protože o týmu a partě to v těchto soutěžích hlavně je.

Vám osobně se daří střelecky, vstřelil jste už 28 branek. Chtěl byste se stát nejlepším střelcem soutěže? Na převýšovského Václava Dvořáka ztrácíte čtyři trefy.

Kdybych řekl, že bych nechtěl být nejlepší střelec, tak bych kecal. Jelikož hraju útočníka, tak góly jsou pro mě prioritou. Nicméně jak už jsme se bavili, pro nás je důležitý postup a pokud bych náhodou vyhrál nejlepšího střelce, tak je to akorát takové plus pro mě.

Dáváte si nějakou gólovou metu, kterou byste chtěl překonat? Nebo to necháváte osudu?

Vyloženě nějakou metu nemám. Samozřejmě sleduju statistiky, jak se daří především Dvořákovi z Převýšova, ale že bych hrál na to, že musím vyhrát střelecké pořadí, tak to ne. Hlavní je, abychom postoupili a pak budeme všichni spokojeni.

V posledním zápase jste vyhráli 7:0 i díky vašemu hattricku. Bude vás to něco stát do kasy?

No, kluci by asi chtěli, to nebudu říkat, že ne (směje se). Každopádně není to můj první hattrick a zatím jsem nezaplatil ani korunu, takže doufám, že nebudu platit ani teď.

Jak vůbec fotbal celkově berete?

Teď už ho beru vyloženě jenom jako koníček. Dříve jsem to bral tak, že jsem se i na každý trénink snažil připravovat. Byl jsem na sportovním gymnáziu v Pardubicích s tím, že jsem měl možná nějaké myšlenky dál. Jenže potom se mě chytlo jedno zranění a pak vážnější zranění kolene. Navíc jsem se stal pracujícím člověkem, už nestuduju, takže to nyní beru spíš jenom jako zábavu a takové odpočinutí od všeho.