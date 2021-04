Žádné skandály či aféry, vše transparentně a otevřeně. Nejen on má řadu dobrých myšlenek a skvělých nápadů. Fotbal na Hradecku dělá se svým týmem dobře, už několik let. Svědčí o tom podpora prakticky všech klubů z okresu i fakt, že v nedávných volbách neměl žádného protikandidáta. MARTIN ZBOŘIL bude tedy šéfovat Okresnímu fotbalovému svazu Hradec Králové i další čtyři roky. Po zásluze, neboť je za ním vidět hromada odvedené práce.

„Máme pracovitý tým a jsem moc rád, že jsou kluby s naší prací spokojeny. Je to pro nás zavazující a zároveň povzbuzující do další činnosti,“ říká upřímně předseda hradeckého OFS. „Pro mě je největší odměnou spokojenost klubů a radost dětí při různých akcích, které pořádáme,“ dodává.

Již řadu let šéfujete fotbalu na Hradecku. Myslíte, že se OFS Hradec Králové ve fotbalové terminologii „výkonnostně posouvá nahoru“?

Věřím, že ano. Musím ale konstatovat, že to je čím dál více náročné. Jsem rád, že máme pracovitý tým jak ve Výkonném výboru OFS Hradec Králové, tak i v jednotlivých komisích OFS Hradec Králové. Jsou to zkušení lidé z fotbalového prostřední, kteří své zkušenosti využívají pro činnost na OFS Hradec Králové. V našem okrese se nám daří zorganizovat a obsadit, s výjimkou kategorie dorostu, všechny soutěže od minipřípravek až po kategorii U-40. Celkově je do soutěží organizovaných naším okresem zapojeno 49 týmů mužů, 21 týmů žáků a 73 týmů přípravek.

Na nedávné valné hromadě jste byl jednoznačně zvolen předsedou i na další období. Žádný protikandidát se neobjevil. I z toho je patrné, že kluby jsou s vaší prací spokojeny. Hřeje vás to u srdce?

Budu upřímný – u srdce mě to hřeje a jsem moc rád, že jsou kluby s prací nejen mojí, ale i celého týmu spokojeny. Pro mě je největší odměnou spokojenost klubů a radost dětí při různých akcích, které pořádáme. Stoprocentní důvěru od delegátů volební valné hromady získal i můj tým, což je pro nás zavazující a povzbuzující do další naší činnosti.

Zdroj: Lubomír DouděraJak jste vnímal vše, co předcházelo volbám? Po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra byly hodně slyšet hlasy o změně fotbalového vedení a to už od těch nejnižších pater. Mrzelo vás, že kdekdo házel práci všech okresů do jednoho pytle?

To, že sdružení Fevoluce hodilo všechny do jednoho pytle, mě mrzí a jak se říká, je to stále ve mně. Sdružení Fevoluce rozdělilo fotbalový národ na dvě skupiny a to na stoupence Fevoluce a na „Berbrovce“. Nic mezi tím.

Aféra kolem zatčení Romana Berbra určitě vrhá špatný stín na fotbal. Dotklo se to nějakým způsobem i hradeckého OFS? Mám na mysli především oblast sponzoringu a partnerství.

Bohužel tato aféra je další rána pro český fotbal. Našeho okresu se může dotknout například tím, že sponzoři ukončí s námi spolupráci nebo sníží finanční podporu našeho okresu. Jestli k tomu dojde a v jakém rozsahu, to uvidíme v nejbližších dnech, kdy proběhnou jednání s našimi partnery o spolupráci na nové volební období.

Plánujete pro další čtyřletý cyklus nějaké novinky v rámci OFS Hradec Králové?

Novinky plánujeme. Jsem rád, že jsme začali vydávat v elektronické podobě zpravodaj OFS Hradec Králové pod názvem Fotbalové Hradecko. Pro zlepšení komunikace s kluby a s veřejností jsme zavedli facebook OFS Hradec Králové. Plánujeme nové ankety, soutěže atd., ale to zatím zveřejňovat nechci. Nejprve to chci projednat na Výkonném výboru OFS Hradec Králové. Chceme otevřít debatu na dorostenecké soutěže OFS Hradec Králové.

Většina lidí na Hradecku ví, že OFS tady funguje velmi dobře. Přesto najde se něco, kde si myslíte, že vás tlačí bota?

Chceme zlepšit komunikaci s kluby a více je zapojit do fungování OFS Hradec Králové. Určitě musíme zlepšit činnost v oblasti náboru rozhodčích. Další oblast, která nás trápí, je, že jsme si za dosavadní dobu fungování „nevychovali“ své nástupce, kteří by měli zájem nám pomoci jak na okrese, tak i v kraji. Jsme největší okres v kraji a měli bychom nabídnout co nejvíce lidí jak do výkonného výboru, tak i do komisí okresu a kraje.

Pojďme se ještě vrátit k valné hromadě. Bylo složité ji v této covidové době uspořádat se všemi nejpřísnějšími opatřeními?

Přiznám se, že to bylo hodně náročné. Museli jsme dvakrát změnit termín konání volební valné hromady a ve finále také místo konání. Důvodem byla daná vládní nařízení, která jsme museli splnit (např. povinnost roušek, rozestupy dva metry, negativní testy). Udělali jsme maximum pro splnění těchto podmínek a jsem rád, že ve spolupráci s delegáty se nám to podařilo. Bohužel nebylo moc možné si osobně popovídat s delegáty tak, jak to bylo možné v předchozích letech.

Nyní jsou na pořadu volby do krajských svazů a ještě před Eurem by měly proběhnout také volby do Fotbalové asociace ČR. Koho byste si přál v čele svazu?

Konkrétní jméno ode mne v tuto chvíli nečekejte. Zatím oficiální kandidaturu na předsedu FAČR podal jen Karel Poborský. Určitě budou ještě další kandidátky na předsedu FAČR. Na pozici předsedy FAČR a členů Výkonného výboru FAČR by měli kandidovat lidé, kteří by společně fotbal ze stávající nepříznivé situace vyvedli a dovedli ho zase na vrchol zájmu o fotbal. Vrcholné vedení FAČR by mělo mít dobrý morální kredit, který bude přijatelný jak pro obchodní partnery, média, tak i pro státní orgány. Je nutné změnit image fotbalu ve společnosti.

Jak to vidíte s restartem fotbalového jara? Pořád věříte? Nebo byste to už odpískal?

Tak toto je velké téma dnešních dnů. Já osobně to vidím tak, že se nám krátí čas na možnost rozjezdu soutěží. Podle mého názoru musíme počítat také s tím, že hráči musí mít minimálně tři týdny přípravu, než odehrají první mistrovské utkání teď na jaře. Co se týká soutěží mužů na okresech, tak je ještě stále reálné dohrát podzimní část letošní sezony. Bude záležet na tom, jaký v nejbližších dnech bude mít názor FAČR na dohrání soutěží v návaznosti na nová vládní nařízení. U soutěží mládeže bych se soustředil na možnost zahájení tréninků, zjistit aktuální stav hráčů klubu a odehrát případně nějaká přátelská utkání.

Pakliže by se už mistrovské soutěže v ročníku 2020/2021 nerozběhly, máte připravené nějaké záložní varianty? V loňském roce například proběhla turnajovou formou série přátelských zápasů.

Pokud by sezona mužů 2020/2021 byla předčasně ukončena, tak plánujeme klubům zorganizovat a nabídnout různé turnaje, které budou na základě dobrovolnosti. Co se týká soutěží mládeže na okrese, tak i tady máme připravené varianty na různé turnaje.

Výsledky voleb OFS Hradec Králové

PŘEDSEDA: Martin Zbořil.

VÝKONNÝ VÝBOR: Vladan Haleš, Lucie Kubíková, Marcel Tuček, Lukáš Vojtěch.

REVIZNÍ KOMISE: Petr Slonek, Jiří Pechar, Ladislav Steklý, náhradník František Pavlík.