Zástupci klubů mimo jiné odpovídali na dvě otázky:

1. Jste spokojen s přípravou a posílením týmu?

2. Cíl mužstva pro sezonu?

Červeněves/Smidary

Jakub Fichtner, trenér:

1. Příprava probíhá od poloviny července a je jako vždy ovlivněna letními akcemi a dovolenými. Jelikož nás opustilo několik hráčů, tak na posílení mužstva intenzivně pracujeme. Zároveň však chceme opět zapracovávat naše hráče z dorostu.

2. Hezký fotbal pro naše fanoušky a vyhnout se bojům o záchranu. Nejlépe se pohybovat v klidném středu tabulky.

Soupiska - brankáři: Tomáš Nožička (1983), Josef Barták (2007). Obránci: Jakub Fichtner (1997), Martin Votoček (1987), Michal Rohlíček (1989), Pavel Remsa (1997), Petr Pařízek (1992), Stanislav Jurička (1998). Záložníci: Denis Šefara (1990), Filip Stoklas, (2002), Jan Zajíček (2005), Kristian Dostál (2004), Lukáš Rohlíček (1985), Tomáš Dvořák (1991), Jaroslav Žďárský (2000). Útočníci: Josef Tošovský (1996), Vojtěch Klíma (2006), Michal Vantura (1983).

Realizační tým - trenér: Jakub Fichtner. Asistent: Michal Rohlíček.

Změny v kádru - příchody: žádné. Odchody: Wojcik (Ohnišťany), Šedivý, Novotný (oba Skřivany).

Kobylice

Filip Marek, trenér:

1. Letošní příprava nás příjemně překvapila. Tréninková účast, i s ohledem na dovolené, nebyla vůbec špatná. Překvapili hlavně starší hráči. Čekal jsem, že si budou chtít dát občas oddech, ale naopak. Většina z nich má skoro 100% účast a to značně motivuje ty mladší. Posily hodnotím určitě kladně. Hlavně se jedná o kluky, které nemusel nikdo přemlouvat k přestupu. Vždy je fajn, když někdo sám projeví zájem stát se členem týmu. Teď to vše jen přenést do ostrých zápasů.

2. Chceme hrát kvalitní líbivý fotbal. Takový, aby to kluky bavilo a ještě více motivovalo. Samozřejmě chceme našim věrným fanouškům ukázat, že fotbal hrát umíme. Cílem je hrát vyrovnanou partii s top týmy okresního přeboru.

Soupiska - brankáři: Lukáš Novotný (1996), Jakub Šuhájek (1990). Obránci: Martin Dudek (1993), Pavel Dvořák (1990), Jiří Žahourek (1994), Dominik Ouzký (2001), Petr Drábek (1986), Petr Klimt (1984), Filip Marek (1980), Miroslav Novotný (1975). Záložníci: Jakub Dařbujan (1996), Ondřej Dařbujan (2003), Filip Hlaváč (1994), Petr Kubišta (1990), Martin Očenášek (2004), Jan Pozler (2001), Daniel Rašín (1999), Lukáš Říha (1988), Jaroslav Valenta (2002), Jaroslav Vávra (1986), Ladislav Zálabský (1972). Útočníci: Tomáš Havlíček (1991), Tomáš Němec (1990)

Realizační tým - trenér: Filip Marek Asistenti: Ladislav Zálabský, Tomáš Král.

Změny v kádru - příchody: Petr Kubišta (Nechanice) – rychlý brejkový hráč (návrat do mateřského klubu), Filip Hlaváč (Myštěves) – rychlý výbušný hráč, kvalitní tvrdá střela (přestup), Petr Drábek (Prasek) – zkušenost do zadních řad (návrat do mateřského klubu). Odchody: nikdo.

Kratonohy

Tomáš Veverka, trenér:

1. Letní příprava je specifická v tom, že je pořád někdo někde na dovolené, takže pokaždé je na tréninku někdo jiný a počet hráčů taky není úplně vysoký. Naprosto to chápu, v této soutěži mají kluci prioritu úplně jinou než fotbal. Máme zatím potvrzené dva příchody, jedním je Ondra Beznoska, který přišel z Libišan a Filip Josef, který se k nám vrací po delší době, kdy fotbal nehrál.

2. Našim cílem je hrát pěkný fotbal, dávat hodně gólů a fotbalem se bavit.

Soupiska - brankáři: Michal Žák (1985), Martin Dvořák (1978). Filip Vyleťal (2001). Obránci: Michal Šikl (1987), Miroslav Šiška (1978), Karel Šprinc (1987) Martin Jedlička (2006), Marek Vyleťal (2006), Jan Dymeš (2004), Jan Váňa (1992), Miroslav Pozler (1981), Ondřej Beznoska (1994), Andrii Kurbatov (1984), Lukáš Včelák (1984), Petr Vodička (1987) Petr Vyleťal (1978). Záložníci: Lukáš Veverka (1991), Richard Novák (1986), Liviu Mocanu (1982), Kristián Vilím (2007), Erik Řehůřek (2004), Jiří Gregor (1989), Petr Moník (1977), Ivan Pupena (1997), Igor Ročín (1975), Jan Včelák (2005). Útočníci: Marek Veis (1975), Marek Čuda (2000), Vladimír Dvořák (2000), Milan Kijak (1993), Řehůřek Vratislav (1966), Petr Sadílek (1988)

Realizační tým - trenér: Tomáš Veverka. Asistent: Marek Veis. Vedoucí mužstva: Milan Dostál.

Změny v kádru - příchody: Beznoska (Libišany) – forma (přestup), Josef (obnovení činnosti). Odchody: nikdo.

Lhota pod Libčany

Roman Kratochvíl sekretář:

1. Příprava proběhla v domácích podmínkách společně se starším dorostem. Díky tomuto spojení jsme trénovali vždy v hojném počtu a podle plánu. Věřím, že se tato práce odrazí i ve výkonech v nastávající sezoně. Co se týká změn v kádru, podařilo se nám získat Tomáše Sýkoru z Vysoké nad Labem a v jednání jsou ještě dvě posily.

2. Rádi bychom hráli o čelo tabulky a postupně zapracovali naše mladé hráče do kádru mužů.

Soupiska - brankáři: Stanislav Tomáš (2006), Václav Čihák (1994). Obránci: Erik Novotný (1993), Jakub Vach (1991), Tomáš Sýkora (1992), Vítězslav Hruška (1990), Matěj Hanousek (2006). Záložníci: Jiří Srpek (1994), Filip Sýkora (2006), Jan Pejchal (1983), Patrik Baláž (1993), Matyáš Kulda (2006). Útočníci: Jaroslav Srpek (1996), Jakub Šanda (2006).

Realizační tým - trenér: Josef Ringel. Asistent: Petr Skřivan. Vedoucí mužstva: Pavel Pavlis. Masér: Vojtěch Kočí.

Změny v kádru - příchody: Tomáš Sýkora, přestup z Vysoké nad Labem. Odchody: Zdeněk Kučera, přestup do Libišan.

Libřice

Jan Štrajt - sekretář:

1. Příprava nebyla ideální a posílení mužstva také ne.

2. Hrát lepší fotbal než v minulé sezoně a lepší umístění.

Soupiska - brankáři: Maur Vilém, Kučera David. Obránci: Ličman Petr, Zumr Daniel, Králík Kamil, Mildner Jiří, Klčo Miroslav, Vít Jakub. Záložníci: Hejzlar Petr, Volter David, Fof Vlastimil, Mejvald Daniel, Kvapil Lukáš, Macháček Jakub. Útočníci: Korčák Jakub, Souček Lukáš, Jelen Petr,

Realizační tým - trenér: Jiří Budínský. Vedoucí mužstva: Pavel Štrajt.

Změny v kádru - příchody: Kvapil Lukáš. Odchody: Ličman David - hostování FK Černilov, Brendl Martin – ukončení činnosti.

Lovčice

Kolektiv:

1. S přípravou i posílením mužstva jsme spokojeni. Spolupráce a nasazení hráčů jsou na vynikající úrovni, a to nás velmi těší a dává nám naději na úspěšnou sezonu.

2. Před sezonou jsme si stanovili cíl - a to je, aby nás fotbal bavil a bavil i naše věrné příznivce. Chceme dosahovat co nejlepších výsledků a bojovat o vítězství zápas od zápasu, ale hlavním cílem je udržet radost a vášeň pro hru, nabídnout divákům vzrušující a kvalitní fotbalové zážitky. Pokud se nám podaří splnit toto, budeme považovat sezonu za úspěšnou, bez ohledu na konečné výsledky tabulky.

Soupiska - brankáři: Jiří Appl, Petr Černohlávek. Obránci: David Koubek, Milan Janouch, Jan Košvanec, Ondřej Koubek, Daniel Appl, Lukáš Němec, Ladislav Petr. Záložníci: Tomáš Svoboda, Jakub Jelínek, Tomáš Louda, Lukáš Hladík, Miroslav Císař, Lukáš Čunta, Karel Piták, Martin Klzo. Útočníci: Marek Kafka, Martin Chára, Denis Piták, Petr Myška.

Realizační tým - trenér: v jednání.

Změny v kádru - příchody: neuvedeno. Odchody: neuvedeno.

Malšovice

Lukáš Zrůst , trenér:

1. Jak už to tak bývá, letní příprava je krátká a na této úrovni ovlivněná dovolenými. Nicméně i tak byla průměrná účast na trénink cca 15 hráčů, což považuji za úspěch. Posílení mužstva bylo objemnější než roky zpět, došlo i k omlazení kádru. S novými hráči jsem spokojen a doufám, že se předvedou i v soutěži.

2. Klidný střed, fotbalem se bavit… za tyto fráze se nechci schovávat. Můj cíl je jednoznačný a to hrát o postup a návrat do krajské soutěže. Tomu byla uzpůsobena i aktivita na přestupovém trhu a náplň tréninkových jednotek.

Soupiska - brankáři: Tomáš Krejčí (1993), Dominik Blažko (1993), Josef Teichman (1991). Obránci: Martin Friedl (1991), Lukáš Jarotek (1991), Robin Franc (2002), Tomáš Franc (1982), Jiří Javůrek (1993), Zdeněk Libřický (1992), Vojtěch Bleha (1992), Štefan Mindek (1992), Dominik Tichý (1997), Filip Havlena (1991). Záložníci: Stanislav Libřický (1991), Jan Janský (1999), Petr Soukup (1991), Pavel Soukup (1991), Andriy Myhalyna (2003), Ivan Dubrouski (2004), Matyáš Benák (2003), Josef Paulovič (2004), Miroslav Peš (1999), Oussama Lamkadem (1999), Patrik Mareš (1994). Útočníci: Jiří Jareš (1991), David Lemon (1980), Jakub Kopecký (2004), David Krejčí (1990), David Vohralík (1989).

Realizační tým - trenér: Lukáš Zrůst. Asistent: Petr Žalud. Vedoucí mužstva: Bohumil Krucký. Masér: Tomáš Semerák.

Změny v kádru - příchody: Miroslav Peš (Libčany), Matyáš Benák (Nový Hradec Králové), Jakub Kopecký (volný hráč), Oussama Lamkadem (Maroko), Dominik Tichý (Německo). Odchody: Jiří Brokeš (přerušení aktivní kariéry).

Nechanice

Ladislav Kohoutek a Pavel Pechar, trenéři:

1. Příprava spočívala ve dvou trénincích týdně, odehráli jsme tři přípravná utkání. Celkově jsme spokojeni jak s tréninkovou účastí, tak i s předváděnými výkony a přístupem hráčů ve všech zápasech. Pouze u některých jednotlivců by se tréninková morálka mohla výrazně zlepšit. Co se týče mužstva, početně jsme na tom stejně, došlo k omlazení a snahou je tyto novice zapracovat.

2. Cílem letošní sezony je pohybovat se v první pětce okresního přeboru, třešničkou na dortu by byl úspěch v okresním poháru. Neméně důležitým cílem je bavit předváděnou hrou a množstvím branek nejen sebe, ale také naše věrné diváky.

Soupiska - brankáři: Lukáš Chmelař (1995), Petr Soldán (1991). Obránci: Pavel Hochmann (1967), Luboš Kalenský (1997), Tomáš Ornst (1981), Jiří Pechar (1990), Ondřej Pokorný (1991), Daniel Šafařík (1994), Filip Šafařík (1998). Záložníci: Kristián Čáp (1992), Marek Chudoba (2002), Jindřich Laštovička (1991), Radek Novák (1987), Pavel Pechar (1994), Matěj Sirotek (2006), Lukáš Vencl (1996). Útočníci: Nikolas Balog (2007), Michal Klouzek (2004), Petr Novotný (2005), Pavel Stránský (1999), David Šauer (1993).

Realizační tým - trenéři: Ladislav Kohoutek a Pavel Pechar (hrající). Vedoucí mužstva: Pavel Pokorný. Masér: Martin Vachek

Změny v kádru - příchody: Daniel Šafařík (návrat z hostování, Skřivany), Matěj Sirotek (návrat z hostování, Stěžery). Odchody: Tomáš Chalupník (přestup, Stárkov), Petr Kubišta (přestup, Kobylice).

Nový Hradec Králové B

Jiří Bonhard, vedoucí mužstva:

1. Příprava probíhala společně s A-mužstvem pod vedením nového trenéra. Účast je jako vždy v létě velmi ovlivněna dovolenými, ale s hráči, kteří se již zapojili, jsem vcelku spokojený. Jak bude dalším hráčům příprava chybět, ukáže až čas. Z dorostu nám přišli tři kluci, ve kterých vidím velký potenciál. Snad nám je brzy nepřetáhne trenér Pech.

2. Cíl pro sezonu je jasný – vozit pravidelně body z venku a vyhrát všechny domácí zápasy. Hrát do čtvrtého místa v tabulce a předvádět hru, která bude efektivní, rychlá, důrazná a koukatelná, tak jak se nám to relativně dařilo na jaře.

Soupiska - brankáři: Viktor Gilar (1997), Michal Kvapil (2002). Obránci: Pavel Vopálka (1984), Daniel Čermák (2001), Jakub Sedláček (2005), Matyáš Tláskal (2004), Michal Schmidt (2004), Erik Dokoupil (2001), Michal Kotouček (1992). Záložníci: Dominik Hataš (1995), Petr Hodač (1994), Adam Pultar (2005), Vasil Dunas (1999), Jiří Janča (2000), Šimon Veselka (2002), Jan Zahradníček (2000), Jiří Lorenc (2000). Útočníci: Martin Přiklopil (1993), Daniel Mádle (2005), Filip Mrštík (2002), Vladimír Berger (1989), Tomáš Mihulka (2001).

Realizační tým - vedoucí mužstva: Jiří Bonhard.

Změny v kádru - příchody: Vasil Dunas (UA), Jiří Janča (návrat po zranění), Daniel Mádle (U19), Adam Pultar (U19), Jakub Sedláček (U19), Michal Kvapil (Třebechovice pod Orebem). Odchody: Petr Lacina (návrat do Probluzi).

Prasek

Martin Svatoň, vedoucí mužstva:

1. Příprava byla krátká vlivem dovolených. Do mužstva zapracováváme mladé hráče z dorostu, kteří zapadají do kolektivu. Na posílení mužstva se i nadále pracuje.

2. Cílem našeho týmu pro sezonu je předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit samotné hráče a zároveň tím potěšíme naše skvělé fanoušky. A také lepší umístění než v minulé sezoně.

Soupiska - brankáři: Karel Kluch (1993), Jan Drugda (1994), Jan Čermák (2009), Roman Schejbal (1989). Obránci: Jiří Pavel (1994), David Holý (1993), Vojtěch Vyhleďal (1992), Šimon Hrdina (2006), Pavel Štefan (1991), Tomáš Hrubý (1990), Jiří Rajman (1995). Záložníci: Martin Štayr (1983), Michal Fof (1987), Patrik Chlíbek (2006), Filip Herzog (2002), Ivoš Bičiště (2007), Yan Zmykalo (1993), Adam Líbal (2007), Matěj Šafařík (2006), Filip Kupka (1991). Útočníci: Jan Herzog (1994), Tomáš Vojtěch (2002), Jan Telvák (2004), Roman Kubec (2006).

Realizační tým - trenér: Jiří Říčan. Asistent: Václav Brett. Vedoucí mužstva: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru - příchody: v jednání. Odchody: Petr Drábek (Spartak Kobylice), Michal Špáta (Slavoj Skřivany).

Roudnice B

Jakub Novotný, trenér:

1. Přípravu jsme zahájili společně s naším A - mužstvem a naši hráči naskakovali i do přípravných zápasů. Zatím jedinou posilou se stal Šimon Nosek, který se tak vrací zpět na naše hřiště. Další posílení týmu je v jednání.

2. Jelikož je dle mého názoru rok od roku tento okres kvalitnější, budeme spokojeni s umístěním v přední polovině tabulky.

Soupiska - brankáři: Miroslav Hopko (1996), David Klapka (2004). Obránci: Aleš Svatoň (1993), Matěj Zima (2004), Jaroslav Šalda (2003), David Petira (2004), Lukáš Koutník (1996), David Dostál (1998), Stanislav Trnka (1992). Záložníci: Richard Obermajer (1998), Patrik Obermajer (2000), Nikolas Koutník (2004), Šimon Nosek (2005), Marek Tykva (1998), Matěj Šimůnek (2007), Tomáš Vlasák (1990). Útočníci: Matěj Novák (1995), Ondřej Novák (2000), Lukáš Sciskala (2003), Adam Sidor (2005), David Klapka (1980)

Realizační tým - trenér: Jakub Novotný. Asistent: David Klapka. Vedoucí mužstva: Libor Pavlíček. Masér: Jan Freiberg.

Změny v kádru - příchody: Nosek Šimon (Nový Bydžov). Odchody: Nikdo.

Slavia Hradec Králové C

Kolektiv týmu:

1. S přípravou spokojeni moc být nemůžeme, protože jsme se na 1. trénink sešli 6 srpna a o den později odehráli pravděpodobně jediný přípravný zápas. Fyzickou kondici tedy budeme nabírat postupně v mistrovských zápasech. Změny v kádru prakticky nebyly, důležité pro nás je, že nemáme až na jednu výjimku dlouhodobě zraněné a zůstala parta pohromadě. Jediná posila mužstva je již bývalý trenér B-mužstva Jarda Šlégr, který se k nám z časových důvodů dobrovolně přeřadil.

2. Hrát s partou kamarádů pro zábavu, tak jak to máme již přes 15 let. Jelikož C-mužstvo ještě nezažilo pachuť prohry, určitě bude snaha tuto šňůru co nejvíce natáhnout. Dále dát znovu co nejvíce gólů, hrát na vršku tabulky a někým z našich hráčů ovládnout korunu střelců.

Soupiska - brankáři: David Ende (1995), Filip Sedláček (1996). Obránci: Josef Špaček (1989), Viktor Horák (1987), Mukařovský Jan (1986), Marek Klicnar (1986), Radek Čejchan (1975), Marcel Johanides (1996), Jaroslav Šlégr (1986), Vít Šimůnek (1971). Záložníci: Martin Šolc (1991), Lán Jakub (1986), Linhart Jaroslav (1985), Brázda Michal (1992), David Ročňák (1982), Kašpar Tomáš (1986), David Chobotský (1988), Marek Hutla (1983), Tomáš Baťka (1993), David Veselý (1989), Veselý Patrik (1987), Michal Blažej (1984), Luboš Ponikelský (1993). Útočníci: Jan Moník (1992), Tomáš Erber (1989), Šimon Derner (1993), Milan Krempa (1963).

Realizační tým - trenér: Krempa Martin. Asistent: skoro celý kádr. Vedoucí mužstva: Krempa Milan. Masér: každý kdo má po ruce flašku s pitím.

Změny v kádru - příchody: Šlégr Jaroslav – z realizačního týmu B mužstva. Odchody: Šimůnek Vít (konec kariéry), Ponikelský Luboš (dlouhodobé zraněn).

Smiřice

Petr Richter, trenér:

1. Ano, jsem spokojen, v rámci možností. Hodně jsme omladili kádr a doufám že si tým sedne.

2. Z mého hlediska budu spokojen, když budeme jako nováček soutěže hrát ve vrchní polovině tabulky. Vše ukáže soutěž, tým na to máme. Věřím jim.

Soupiska - brankáři: Šlesingr Jan (1990). Obránci: Čapek Vladimír (2000), Janeček Tomáš (1985), Kotrba Ivoš (1978), Jánský Jaroslav (1998), Konrád Petr (1998), Škarytka Jan (1995), Kratochvíl Radek (1996), Bartoníček Michal (2007), Felcman David (2007), Burian Jan (2006), Matějček Martin (1985), Černý Marek (1984). Záložníci: Vávro Peter (2001), Mochan Jakub (1990), Husak Oleksandr (1995), Smrček Daniel (2001), Felcman Ondřej (2007), Morávek Jan (1998), Vlach Filip (1996), Koutník Jan (1983). Útočníci: Michalčik Petr (2003), Olah Christian, Kolisnik Viktor (1990), Zemek Karel (1990), Císař Viktor (2000), Bitnar Pavel (1997), Novák Tomáš (2000), Čopík Roman (1990).

Realizační tým - trenér: Petr Richter. Vedoucí mužstva: Marek Černý. Zdravotník: Marie Richterová.

Změny v kádru - příchody: Felcman Ondřej, Felcman David, Bartoníček Michal, Burian Jan, Novák Tomáš, Čopík Roman. Odchody: Samek Jan - přerušení kariery, Kadlec Adam - přerušení kariery, Ruml Ondřej – přerušení kariery, Bitnar Pavel - dlouhodobé zranění.

Vysoká nad Labem B

Michal Neppl trenér:

1. Na to, že je to okresní přebor a rezervní tým, tak jsem s přípravou spokojen. Všichni víme, že letní příprava je velmi krátká, ale i přesto si myslím, že jsme stihli doplnit fyzickou kondici a teď se zaměřujeme na herní činnosti a standardní situace. Kádr jsme dobře posílili a i zapojili mladé hráče z dorostu a bude to jen ku prospěchu celého týmu. Spolupráce s A-týmem také funguje oboustranně a doufám, že bude fungovat i nadále po celou sezonu.

2. Naším cílem je se pohybovat v horní polovině tabulky, aby se nám vyhnuly sestupové starosti a hlavním cílem je zlepšit podzimní část, protože to se dlouhodobě ve Vysoké nedaří a musí se to dohánět pak na jaře, což ví i náš nový sponzor, proto vypsal velmi parádní motivaci pro všechny kluky, ale splnění bude pekelně těžké. 25 bodů po podzimní části béčko Vysoké nikdy nemělo, si myslím.

Soupiska - brankáři: Ivo Beránek (1976), Lukáš Voltr (1989). Obránci: Jan Píša (1989), Marek Hovorka (1988), Radek Veis (1984), David Šága (1990), Vít Prokopec (1990), Tomáš Vavřička (2004), Petr Špaček (1993), Ondřej Zeman (2007). Záložníci: Jakub Hartman (1994), Petr Kulhánek (1981), Tomáš Novotný (2008), David Starý (1990), Lukáš Ludvík (1989), Miroslav Kouba (1986). Útočníci: Tomáš Vacek (1994), Jan Svrbík (1999), Petr Škoda (2004), Filip Hušek (1996), Pavel Holub (1985), Dominik Černý (1998), Vojtěch Jílek (1985), Tomáš Šic (2006).

Realizační tým - trenér: Michal Neppl. Asistent: Miroslav Kouba. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Manažer: Miroslav Píša ml.

Změny v kádru - příchody: Jakub Hartman (FK Chlumec n. C.) - hostování, Tomáš Šic, Ondřej Zeman, Tomáš Novotný (všichni z dorostu). Odchody: David Prchlík, Štěpán Sedlák, Jan Rederer (všichni Blaničtí rytíři).

-Lubomír Douděra