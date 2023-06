/FOTOGALERIE/ Dalšími zápasy v uplynulém týdnu pokračovaly mistrovské soutěže dospělých Okresního fotbalového svazu Hradec Králové ročníku 2022/2023. Západní skupina III. třídy měla na pořadu závěrečné kolo. V okresním přeboru jsou ve hře o první příčku už pouze dva týmy a ty se právě na závěr sezony utkají spolu v přímé bitvě o postup. Druhé Nechanice v sobotu od 14 hodin přivítají vedoucí céčko Chlumce nad Cidlinou.

Okresní přebor: Nový Hradec B (modří) - Chlumec C | Foto: Lubomír Douděra

Sekretář OFS Lubomír Douděra se svým fotoaparátem tentokrát navštívil šlágr okresního přeboru Nový Hradec Králové B vs. Chlumec nad Cidlinou C a duel III. třídy západ Skřivany B vs. Nové Město nad Cidlinou.

Dahasl okresní přebor

Nechanice – Prasek 7:0 (3:0). Branky: Vencl 2, T. Dvořák 2, Kalenský, Kubišta, Chalupník. Nový Hradec B – Chlumec C 0:3 (0:0). Branky: Staněk, V. Dvořák, Hubený. Lovčice – Lhota p. L. 6:0 (5:0). Branky: Jelínek 2, Chára, Louda, D. Koubek, Kafka. Sendražice – Libřice 6:2 (2:1). Branky: J. Lipenský 2, Král 2, Košata, Jedlička st. – Souček, Adamovič. Vysoká B – Červeněves 3:1 (2:1). Branky: J. Píša, Kouba, Veis – Šedivý. Ohnišťany – Roudnice B 0:4 (0:1). Branky: Sciskala 2, Hladík, Obermajer. Dohalice – Smiřice 2:0 (0:0). Branky: L. Lindr 2.

DOHRÁVKA: Sendražice – Dohalice 1:3 (0:2). Branky: Jedlička – Tesárek, M. Lindr, Kulhánek.

AM Gnol III. třída východ

Dobřenice – Lhota p. L. B 2:2 (1:2). Branky: Císař, Strejcius – Šanda, Pšenička. Hořiněves – Neděliště 1:2 (0:0). Branky: Novák – M. Stanner, Shejbal. Cerekvice – Dohalice B 5:1 (4:0). Branky: Horáček 3, Jonáš, Petřík – Kulhánek. Libčany B – Stěžery B 0:4 (0:1). Branky: Halberštát, Pešl, Brom, Musil. Malšova Lhota B – Jeníkovice 10:1 (5:0). Branky: Jaška 4, Kocman 3, Trojan 2, Kundrt – Fabián. Olympia Hradec – Probluz 7:2 (3:0). Branky: Korba 4, Kuťák, Moník, Ročín – Kolakovský, Pilař. Volno Loko Hradec B.

CK Votrok III. třída západ

Syrovátka – Boharyně 6:0 (5:0). Branky: D. Pleskot 4, Hruška, Mikan. Myštěves – Starý Bydžov 1:4 (0:3). Branky: Chládek – Radim Fiala 2, Tyl, Steklý. Kratonohy – Lužec 6:1 (2:1). Branky: Kijak 4, Jedlička, Kučera – Beneš. Nepolisy B – Převýšov 1:6 (0:3). Branky: Šafařík – Midloch 2, Blumenthal 2, Miškuf, Pilař. Skřivany B – Nové Město 6:0 (2:0). Branky: Nový 3, Lihan, Budina, Vojtěch. Kunčice B – Klamoš 3:1 (1:1). Branky: Feko, Bittner, Zákravský – Rumler.

FOTOGALERIE z utkání Skřivany B - Nové Město

Konečná tabulka

Lubomír Douděra