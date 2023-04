/FOTOGALERIE/ Přesně na Apríla, tedy první dubnový den, startuje jarní část fotbalového okresního přeboru Hradecka. Všech čtrnáct účastníků pro Deník poodkrylo karty, s čím vstoupí do druhé části sezony 2022/2023.

Dohalice (v modrém) vs. Roudnice B 1:1 | Foto: Lubomír Douděra

Zástupci týmů mimo jiné odpovídali na dvě otázky:

1. Jste spokojen s přípravou a posílením mužstva?

2. Cíl vašeho týmu pro sezonu?

Roudnice B

Vladislav Koudelka, trenér – 1. Příprava proběhla společně s A mužstvem, když jsme absolvovali soustředění v Rokytnici v O. h.

2. Zapracovat mladé do dospělého fotbalu, aby se v budoucnu mohli uchytit v A týmu. Je vidět, že jdeme správnou cestou. Hrát fotbal pro lidi, aby to kluky bavilo.

Soupiska – brankáři: Klapka D. (2004), Hopko M. (1996). Obránci: Novotný J. (1991), Petira D. (2004), Svatoň A. (1993), Zima M. (2004), Novák O. (2000), Trnka S. (1991), Koutník N. (2004). Záložníci: Obermajer P. (2000), Dostál P. (2001), Tykva M. (1998), Novák M. (1995). Útočníci: Vlasák T. (1990), Sciskala L. (2003), Hladík T. (2004).

Realizační tým – trenér: Koudelka Vladislav (1964). Asistent: Novotný Jakub (1991). Vedoucí mužstva: Pavlíček Libor (1978). Masér: Freiberg Jan (1992).

Změny v kádru – příchody: nikdo. Odchody: Pavlíček F. (ukončení činnosti).

Nechanice

Josef Gall, trenér – 1. Příprava probíhá na umělé trávě v Kobylicích, kde nám je sparingpartnerem místní Spartak. Účast je poměrně dobrá. Doposud jsme sehráli tři přípravná a vyrovnaná utkání. Kádr zůstal takřka ve stejném složení jako na podzim. Tým doplnil pouze Matyáš Holý.

2. Rádi bychom předváděli atraktivní fotbal, který bude bavit nás i naše příznivce. Navázat bychom chtěli na herní projev z podzimu. Co se umístění týče, v klubu bude panovat veliká spokojenost, pokud sezonu zakončíme na medailových příčkách.

Soupiska – brankáři: Petr Soldán (1991), Lukáš Chmelař (1995). Obránci: Pavel Hochmann (1967), Tomáš Ornst (1981), Jiří Pechar (1990), Ondřej Pokorný (1991), Filip Šafařík (1998). Záložníci: Daniel Denk (1994), Tomáš Dvořák (1991), Matyáš Holý (1999), Petr Kubišta (1990), Jindřich Laštovička (1991), Radek Novák (1987), Pavel Pechar (1994), David Šauer (1993), Lukáš Vencl (1996). Útočníci: Tomáš Chalupník (1998), Ladislav Kohoutek (1981), Tomáš Němec (1990), Daniel Šafařík (1994).

Realizační tým – trenér: Josef Gall. Asistent: František Kaplan. Vedoucí mužstva: Pavel Pokorný. Masér: Roman Němec.

Změny v kádru – příchody: Holý (Lhota p. L.). Odchody: Tomáš Kučera (přerušení činnosti).

6 zápasů, 3 červené. Rozhodčí jsou na mě zasedlí, říká boharyňský Řepka

Chlumec nad Cidlinou C

René Chaloupka, trenér – 1. Se zimní přípravou jsme víceméně spokojeni, zatím jsme odehráli i odtrénovali vše, co jsme si naplánovali. Kluci až na malé výjimky skvěle pracovali a jelikož trénujeme společně s B týmem, scházelo se nás většinou kolem 20-25, rekordem byla účast 33 hráčů. Využívali jsme tělocvičnu a malou umělou trávu u nás na stadionu, větší u sokolovny a na páteční tréninky a utkání UT Kobylice. Na hostování do dorostu FC HK odešel brankář Vlk. Jednáme ještě o dvou hráčích z okolních klubů, aby se konkurenční prostředí ještě více zvedlo. Na odchodu zatím není nikdo.

2. Po loňském vítězství v poháru chceme letos trofej obhájit a zároveň postoupit do I. B třídy.

Soupiska – brankář: Němec. Obránci: Heger M., Kučera M., Jansa, Hajský, Tichý, Věříš. Záložníci: Cholasta, Ouzký, Kardoš, Hubený, Heger L., Šafránek, Jelínek. Útočníci: Burkalo, Kříž, Mlynář, Holman.

Realizační tým – trenér: René Chaloupka. Asistenti: Richard Vlášek, Tomáš Hrabík. Vedoucí mužstva: Ladislav Heger. Masérka: hledáme.

Změny v kádru – příchody: zatím žádné. Odchody: Jan Vlk (hostování FC HK dorost).

Libřice

Jan Štrajt, sekretář – 1. Příprava proběhla dle možností, sehráli jsme několik přípravných zápasů na umělé trávě. Získali jsme posilu do branky.

2. Hrát dobrý fotbal a umístit se v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankáři: Adamovič, Maur. Obránci: Ličman P., Zumr, Králík, Mildner, Niedoba, Štefan, Hátle. Záložníci: Volter, Mejvald, Lekeš, Klčo, Hejzlar, Fof, Kučera. Útočníci: Ličman D., Korčák, Jelen.

Realizační tým – trenér: Budínský Jiří. Vedoucí mužstva: Štrajt Pavel.

Změny v kádru – příchody: Maur Vilém. Odchody: nikdo.

Dohalice

Vladimír Novák, předseda – 1. Přípravu na jaro jsme zahájili 28. ledna v domácích podmínkách v intervalu 2x týdně. V domácích podmínkách jsme absolvovali také kratší zimní soustředění. Tréninková morálka jednotlivců však není optimální a na takové úrovni, jakou bychom si představovali. Před zahájením jarní části byla odehrána 2 přátelská utkání (Prasek, Probluz), která měla ukázat aktuální formu hráčů, ze kterých by měla vyplynout základní sestava pro první jarní zápasy. Vzhledem k naší poloze je posílení týmu nereálné a proto sázíme na naše odchovance.

2. Ustálit hráčský kádr, zlepšit tréninkovou morálku, navázat na loňskou relativně úspěšnou sezonu, svými výsledky opět bojovat o příčky v horní části tabulky a předvedenou hrou uspokojit skalní a věrné fanoušky.

Soupiska – brankáři: Lukáš Kukla (1989), Adam Zapadlo (2004). Obránci: Patrik Janďourek (2001), Štěpán Koblížek (2002), Lukáš Košťál (1985), Ondřej Kobr (2005), Marek Krátký (1989), Karel Miškář (1991), Jan Petřík (2000), Michal Krátký (2005). Záložníci: Matěj Čížek (1995), Pavel Kerhart (2005), Ondřej Kulhánek (2004), František Láša (2000), Lukáš Lindr (1995), Marek Vorel (1996), Pavel Zapadlo (1995). Útočníci: Michal Dvořák (1988), Dominik Janďourek (1999), Miloš Lindr (1998), Filip Tesárek (2005).

Realizační tým – trenér: Michal Dvořák. Asistent: Pavel Deml. Vedoucí mužstva: Vladimír Novák.

Změny v kádru – příchody: nikdo. Odchody: Adam Marek (Černčice), Lukáš Věchet (Třebeš).

Nový Hradec Králové B

Jan David, trenér – 1. Přípravu jsme měli společnou s A týmem a jak bývá u nás na kopci zvykem, zima nám moc nevoní a docházka je značně proměnlivá. Holt u mladých týmů, plných studentů VŠ to tak bývá a je nutné to chápat. Přesun jednoho z tréninků ze čtvrtka na pátek ale své ovoce částečně přinesl. Sehráli jsme jedno přátelské utkání s naším dorostem, které jsme vyhráli 3:1 a několik hráčů se zapojilo do přátelských utkání A týmu s kvalitními soupeři. K posílení ani oslabení nedošlo, sázíme na mladé odchovance, kteří se po přechodu z dorostu adaptují na dospělý fotbal a docela se jim to daří.

2. Až jarní část soutěže ukáže, jak na tom jsme. Chceme však skončit v horní polovině tabulky, podávat kvalitní výkony a trápit favority. V půlce podzimu se už někteří viděli v B třídě, že by si ji rok zahráli, než bude zrušena (úsměv), ale dva nepovedené zápasy v závěru nás vrátily na zem, naštěstí.

Soupiska – brankáři: Lukáš Voltr (1989), Viktor Gilar (1997). Obránci: Jiří Bonhard (1988), Michal Bouška (2002), Daniel Čermák (2001), Michal Kotouček (1992), Lukáš Kruml (2003), Jan Lankaš (2003), Pavel Vopálka (1984), Lukáš Zahoř (1992). Záložníci: Erik Dokoupil (2001), Joshuda Hand (2002), Dominik Hataš (1995), Petr Hodač (1994), Dan Hozák (1994), Jiří Janča (2000), Šimon Veselka (2002). Útočníci: Vladimír Berger (1989), Jiří Lorenc (2000), Patrik Linhart (1988), Tomáš Mihulka (2001), Martin Přiklopil (1993).

Realizační tým – trenér: Jan David. Asistent: Jiří Bonhard.

Změny v kádru – příchody: Vopálka (A tým). Odchody: nikdo.

Žitného parády v ČFL: šibenice z přímého kopu a trefa z půlky hřiště alá Schick

Lhota pod Libčany

Václav Čihák, asistent trenéra – 1. S přípravou jsem spokojen, tým absolvoval náročné soustředění ve Vrchlabí, kde jsme se věnovali hlavně fyzické kondici. Hráči i nadále chodí trénovat pravidelně 2x v týdnu. Na jaro jsme připraveni. Co se týče posil, zatím jsou některá jména v jednaní, ale prozatím jsme spokojeni s tím, že se po vynucené zdravotní pauze vrací Jan Pejchal a Jaroslav Srpek, což bereme jako velké posílení.

2. Umístění v první pětce.

Soupiska – brankář: Jaroslav Tluka (1988). Obránci: Erik Novotný (1993), Jakub Vach (1991), Jiří Srpek (1994), Martin Geldoň (2005), Vítězslav Hruška (1990). Záložníci: Viktor Horák (1987), Patrik Baláž (1993), Tomáš Němeček (1992), Ondřej Klapka (1998), Jan Pejchal (1983), Michal Tomáš (1999). Útočníci: Václav Čihák (1994), David Hegr (1993), Jaroslav Srpek (1997).

Realizační tým – trenér: Petr Hypius. Asistent: Václav Čihák.

Změny v kádru – příchody: v jednání. Odchody: Matyáš Holý (Nechanice), Josef Teichman (Malšovice).

Prasek

Martin Svatoň, vedoucí týmu – 1. S přípravou jsem spokojen, hráči se účastnili v hojném počtu tréninkových jednotek. Až první mistrovské zápasy ukáží, zda příprava byla vydařená. Do mužstva zapracováváme mladé hráče z dorostu, kteří zapadají do kolektivu. Na posílení mužstva se i nadále pracuje.

2. Cílem je předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit samotné hráče a zároveň tím potěšíme naše skvělé fanoušky. Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Drugda (1994), Filip Dgheim (2006), Roman Schejbal (1989). Obránci: Jiří Pavel (1994), Petr Drábek (1986), David Holý (1993), Zdeněk Ševčík (1981), Jaroslav Novotný (1999), Vojtěch Vyhleďal (1992), Šimon Hrdina (2006), Pavel Štefan (1991), Filip Kmínek (1994), Aleš Bradna (1976), Tomáš Hrubý (1990), Aleš Staněk (2000). Záložníci: Martin Štayr (1983), Vojtěch Gracík (1993), Pavel Stránský (1999), Ratko Ilič (2000), Michal Fof (1987), Jiří Rajman (1995), Patrik Chlíbek (2006), Filip Herzog (2002). Útočníci: Jan Herzog (1994), Michal Klouzek (2004), Tomáš Vojtěch (2002).

Realizační tým – trenér: Vojtěch Vyhleďal. Asistent: Petr Drábek, Václav Brett. Vedoucí mužstva: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru – příchody: Staněk (Skřivany), F. Herzog (Kobylice). Odchody: Klzo (Lovčice).

Sendražice

Michal Středa, vedoucí mužstva – 1. Příprava probíhala v domácích podmínkách. Tréninková účast nebyla ideální. Posílení mužstva se zatím nekoná.

2. Hrát pěkný fotbal, proměňovat šance, bavit se fotbalem a v klidu zachránit OP.

Soupiska – brankáři: Jaroslav Michalička (1981), Miloš Satranský (1983). Obránci: Jakub Merxbauer (1996), Martin Štorek (1995), Lukáš Hlavatý (1986), Petr Koval ml. (2001), Petr Koval st. (1974), Otto Zimmermann (1972), Jiří Kuřátko (2000), Robert Malý (1971). Záložníci: Josef Košata (2002), Zdeněk Jedlička ml. (2002), Zdeněk Jedlička st. (1979), Jan Lipenský (1991), Ondřej Lipenský (2004). Útočníci: Marek Král (2002), Dominik Malý (2002), Petr Poppel (2001), Stanislav Špás (1987).

Realizační tým – hrající trenér: Zdeněk Jedlička st. Asistent a vedoucí mužstva: Michal Středa.

Změny v kádru – příchody: nikdo. Odchody: Patrik Šťastný (Dvůr Králové).

Lovčice

Josef Hladík, trenér – 1. Přestupy jsou v jednání. Spokojenost zatím nevládne, k ní by bylo potřeba získat alespoň 3 – 4 hráče.

2. Stabilizovat kádr a udržet pozice po podzimu.

Soupiska – brankáři: Jiří Appl (1981), Jakub Hála (1998). Obránci: Vojtěch Tůma (1989), David Koubek (1990), Milan Janouch (1986), Jan Košvanec (1978), Ondřej Koubek (1988), Daniel Appl. Záložníci: Tomáš Svoboda (2001), Jakub Jelínek (1997), Martin Hnojil (1999), Tomáš Louda (1986), Lukáš Hladík (1987), Jan Hrášek (1998), Lukáš Fölkl (1991), Aleš Němec (2003). Útočníci: Marek Kafka (1989), Martin Chára (1984), Vojtěch Jiránek (2001), Jan Fölkl (1985), Richard Zborník (2003).

Realizační tým – trenéři: Josef Hladík, Stanislav Fölkl.

Změny v kádru – příchody: v jednání. Odchody: nikdo.

Hokejová hymna od fotbalového gólmana: Chtěli, aby to mělo koule, vzpomíná Mašek

Smiřice

Petr Richter, trenér – 1. Přípravu jsme absolvovali ve velkém počtu, hráči chodili pravidelně, jejich přístup mě potěšil. Sehráli jsme 5 přípravných utkání.

2. Hrát klidný střed tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Šlesingr (1990), Martin Matějček (1985), Aleš Bednář (1975). Obránci: Marek Černý (1984), Tomáš Janeček (1985), Jan Samek (1981), Ondřej Ruml (2002), Jaroslav Jánský (1998), Viktor Císař (2000), Adam Kadlec (1998). Záložníci: Filip Vlach (1996), Jan Koutník (1983), Jan Morávek (1998), Jakub Mochan (1990), Lukáš Radil (2005), Ondřej Toman (1999), Tadeáš Vach (2003). Útočníci: Jakub Vach (2001), Martin Čížek (1987), Petr Michalčík (2003), Jan Chalupa (1999), Vladimír Čapek (2000).

Realizační tým – trenér: Petr Richter. Asistent: Robert Kocián. Vedoucí mužstva: Václav Tarantík.

Změny v kádru: žádné.

Červeněves

Radek Rychtera a Jakub Fichtner, trenéři – 1. Příprava probíhá od začátku února, kdy trénujeme 2x týdně. Na začátku března jsme ještě absolvovali zimní soustředění. Zároveň byla v plánu 3 přípravná utkání. Účast na trénincích není nijak oslnivá, za což můžou převážně pracovní povinnosti hráčů. Věříme však, že se dokážeme do prvního mistrovského utkání kvalitně připravit, jelikož nás čeká náročné jaro. Nikoho nového jsme přes zimu do mužstva nepřivedli.

2. Co se týče sportovního hlediska, tak cílem na začátku sezony byl klidný střed tabulky, ale po špatných podzimních výsledcích se opět budeme muset smířit s bojem o záchranu. Věříme, že dokážeme posbírat dostatek bodů k tomu, abychom v Červeněvsi okresní přebor hráli i v dalším ročníku. Jsme stále jen v polovině sezony, zápasů je ještě dost.

Soupiska – brankáři: Sucharda Luboš (1992), Nožička Tomáš (1983), Barták Josef (2007). Obránci: Dostál Kristián (2004), Fichtner Jakub (1997), Jurička Stanislav (1998), Novotný Jaroslav (2005), Remsa Pavel (1997), Rohlíček Michal (1989). Záložníci: Rozenek Aleksej (2001), Stoklas Filip (2002), Struna Lukáš (2005), Šefara Denis (1990), Zajíček Jan (2005), Zajíček Jiří (2002). Útočníci: Rohlíček Lukáš (1985), Šedivý Daniel (2005), Žďárský Jaroslav (2000).

Realizační tým – trenér: Rychtera Radek. Asistent: Fichtner Jakub. Vedoucí mužstva: Rychtera Radek ml.

Změny v kádru – příchody: žádné. Odchody: Špičák (Nepolisy).

Ohnišťany

Filip Matějka, hráč – 1. S přípravou jsme v rámci možností spokojeni, důležité bude zdraví hráčů. Sehráli jsme přátelské utkání s B týmem Skřivan s nerozhodným výsledkem, v plánu byl ještě duel se Starým Bydžovem.

2. Jako skoro už pravidelně budeme hrát na jaře o udržení se v OP, takže cíl máme daný. Také se chceme fotbalem bavit, což je vlastně důvod, proč hrajeme.

Soupiska – brankáři: Dominik Šoltys (2001), Eduard Čapek (1997). Obránci: Václav Vrba ml. (1999), Lukáš Bezvoda (1982), Václav Vrba (1975), Svatoslav Kleňhar (1989), Jan Sedláček (1997), Kamil Wojcik (1997). Záložníci: Jiří Kmínek (1973), Filip Matějka (1989), Petr Kopáč (1991), Pavel Šoltys (1998), Mirek Kulich (1990), Tomáš Lukášek (1985), Jan Štancl (2001), Thomas Mydlář (2005). Útočníci: Viktor Vavrinec (1994), Vadym Kvasnikov (1997).

Realizační tým – trenéři: Milan Vlasatý a Marcel Hlavatý. Sekretář: Filip Matějka. Administrátor: Petr Kopáč ml.

Změny v kádru: žádné.

Vysoká nad Labem B

Ondřej Pleskot, trenér – 1. S přípravou jsem spokojen. Máme pravidelnou účast na trénincích, kde se věnujeme herní i fyzické přípravě. Na posílení stále intenzivně pracujeme. Máme pár hráčů v jednání.

2. Cíl máme jednoznačný – udržení OP.

Soupiska – brankář: Ivo Beránek (1976). Obránci: Jan Píša (1989), Marek Hovorka (1988), Jaroslav Faltys (1984), Vít Prokopec (1990), David Prchlík (1997), Ondřej Pleskot (1978), Petr Špaček (1993), Tomáš Vacek (1994). Záložníci: Jaroslav Novotný (1991), Radek Veis (1984), Štěpán Sedlák (1984), David Starý (1990), Róbert Sztankovics (1987), Jiří Šrámek (1997). Útočníci: Lukáš Ludvík (1989), Jan Svrbík (1999), Miroslav Kouba (1986), Jan Jarkovský (1991), Martin Gerlický (1974), Roman Dušánek (1991).

Realizační tým – trenér: Ondřej Pleskot. Asistent: Miroslav Kouba. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Manažer mužstva: Miroslav Píša ml.

Změny v kádru – příchody: Jan Rederer (Třebeš), v jednání Jan Paďour (Velká Jesenice) a David Plšek (Cerekvice). Odchody: Lukáš Dvořák (Sopotnice).

VÝSTAVNÍ GÓL v městském derby: Na Kosyakovu bombu z 35 metrů brankář neměl nárok

Lubomír Douděra