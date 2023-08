/FOTO/ Fotbalové soutěže odstartovaly novou sezonu i v těch nejnižších patrech. Na Hradecku se rozběhl okresní přebor. Deník proto ve spolupráci s OFS Hradec Králové přináší informace z tábora všech čtrnácti účastníků. Jaká byla příprava? Co ambice jednotlivých mužstev? Jaké mají soupisky a realizační týmy? K jakým změnám došlo v kádrech?

Okresní přebor: Kobylice (v bílém) - Olympia Hradec Králové | Foto: Lubomír Douděra

Zástupci klubů mimo jiné odpovídali na dvě otázky:

1. Jste spokojen s přípravou a posílením týmu?

2. Cíl mužstva pro sezonu?

DOHALICE

Vladimír Novák, předseda

1. Přípravu na podzimní část jsme zahájili 20. 7. v domácích podmínkách. Vzhledem k prázdninám, dovoleným a částečně zlepšené morálce jednotlivců ji lze hodnotit oproti minulému období jako částečně uspokojivou. Posílení z důvodu naší polohy se jeví jako nereálné, proto došlo pouze k přesunu dorostenců do mužstva.

2. Bojovat o příčky v horní části tabulky a hrou rozehřát srdce skalních a věrných fanoušků. Dále postupně zapracovávat dorostence a pokračovat v trendu zlepšení tréninkové účasti.

Soupiska – brankáři: Lukáš Kukla (1989), Adam Zapadlo (2004), Heligr Kryštof (2006). Obránci: Patrik Janďourek (2001), Štěpán Koblížek (2002), Lukáš Košťál (1985), Ondřej Kobr (2005), Marek Krátký (1989), Karel Miškář (1991), Jan Petřík (2000), Adam Podubecký (2006), Kristián Vít (2006). Záložníci: Matěj Čížek (1995), Pavel Kerhart (2005), Ondřej Kulhánek (2004), František Láša (2000), Lukáš Lindr (1995), Marek Vorel (1996), Pavel Zapadlo (1995), Tomáš Erbs (2006). Útočníci: Michal Dvořák (1988), Dominik Janďourek (1999), Miloš Lindr (1998), Filip Tesárek (2005).

Realizační tým – trenér: Michal Dvořák. Asistent: Pavel Deml. Vedoucí mužstva: Vladimír Novák.

Změny v kádru: žádné.

KOBYLICE

Filip Marek, trenér

1. Jako každou jinou sezonu – letní příprava je krátká, o to intenzivnější. Spoléháme na starší kluky, ti ochutnali krajské soutěže. Měli by pro ty mladší být správným vzorem, motivací, motorem.

2. Loňská sezona se nám moc nepovedla, nepodařilo se udržet B třídu. Kluci makali, co mohli, ale ke konci sezony už z nich byla cítit hořkost. Cílem určitě je dostat do kluků radost z fotbalu a pokusit se předvádět hru, která se bude líbit jim i fanouškům. Přeci jen návštěvy na posledních zápasech nebyly takové, jaké si hráč přeje.

Soupiska – brankáři: Lukáš Novotný, Jakub Šuhájek. Obránci: Martin Dudek, Pavel Dvořák, Petr Klimt, Jan Pozler. Záložníci: Jakub Dařbujan, Martin Očenášek, Dominik Ouzký, Daniel Rašín, Lukáš Říha, Jaroslav Valenta, Jaroslav Vávra. Útočníci: Ondřej Dařbujan, Tomáš Havlíček.

Realizační tým: Filip Marek, Ladislav Zálabský, Pavel Klimt, Miroslav Novotný.

Změny v kádru – příchody: Očenášek. Odchody: nikdo.

LHOTA POD LIBČANY

Petr Skřivan, trenér

1. S přípravou spokojen jsem, docházka je na dobré úrovni a z mužstva cítím chuť do fotbalu. Ohledně posílení ještě jednáme, ale prioritou je začlenit kluky z dorostu a tým stabilizovat pro příští sezony.

2. Aby nás fotbal bavil a bavili jsme mnoho našich příznivců, kteří nás podporují nejen doma, ale v hojném počtu i venku. Do sezony vstupujeme s omlazeným týmem, kde cílem je přínos zkušeností pro mladé odchovance. Co se týče postavení, s klidným středem tabulky budeme spokojeni.

Soupiska – brankáři: Jaroslav Tluka, Stanislav Tomáš. Obránci: Zdeněk Kučera, Erik Novotný, Jakub Vach, Matěj Hanousek, Vítězslav Hruška, Jiří Srpek. Záložníci: Jan Pejchal, Patrik Baláž, Filip Sýkora, David Hegr, Matyáš Kulda, Viktor Horák, Tomáš Němeček. Útočníci: Václav Čihák, Jaroslav Srpek, Jakub Šanda, Luboš Kujal.

Realizační tým – trenér: Petr Skřivan. Asistent a vedoucí mužstva: Pavel Pavlis.

Změny v kádru – příchody: v jednání. Odchody: Jiří Pšenička (Kosičky).

LIBŘICE

Jan Štrajt, sekretář

1. Příprava byla ovlivněna dovolenými. Moc se toho nestihlo. Budeme to dohánět během soutěže. Posílili jsme v rámci možností.

2. Předvádět fotbal, na který se dá dívat a umístit se v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankáři: Adamovič Patrik, Maur Vilém. Obránci: Hátle David, Klčo Miroslav, Králík Kamil, Ličman Petr, Mildner Jiří, Niedoba Boleslav, Štefan Dominik, Zumr Daniel. Záložníci: Brendl Martin, Fof Vlastimil, Hejzlar Petr, Hrabar Patrik, Kučera David, Lekeš Ondřej, Volter David, Votoček Martin. Útočníci: Korčák Jakub, Ličman David, Mejvald Daniel, Souček Lukáš, Muller Marek.

Realizační tým – trenér: Budinský Jiří. Vedoucí mužstva: Štrajt Pavel.

Změny v kádru – příchody: Brendl, Hrabar. Odchody: nikdo.

LOVČICE

Josef Hladík, trenér

1. S přípravou i posílením jsem spokojen. Posily přinesly do týmu oživení a čerstvý vítr, který se projevil na našich výkonech. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali správné kroky a jsme plně připraveni čelit výzvám, které nás čekají. Spolupráce a nasazení hráčů jsou na vynikající úrovni, to nás velmi těší a dává nám naději na úspěšnou sezonu.

2. Před sezonou jsme si stanovili cíl, aby nás fotbal bavil a bavil i naše věrné příznivce. Samozřejmě chceme dosahovat co nejlepších výsledků a bojovat o vítězství zápas od zápasu, ale hlavním cílem je udržet radost a vášeň pro hru, nabídnout divákům vzrušující a kvalitní fotbalové zážitky. Pokud se nám podaří splnit toto, budeme považovat sezonu za úspěšnou, bez ohledu na konečné výsledky tabulky.

Soupiska – brankáři: Jiří Appl, Petr Černohlávek. Obránci: David Koubek, Milan Janouch, Jan Košvanec, Ondřej Koubek, Daniel Appl, Lukáš Němec, Ladislav Petr. Záložníci: Tomáš Svoboda, Jakub Jelínek, Tomáš Louda, Lukáš Hladík, Miroslav Císař, Lukáš Čunta, Karel Piták, Martin Klzo. Útočníci: Marek Kafka, Martin Chára, Jan Fölkl, Denis Piták, Petr Myška.

Realizační tým – trenéři: Josef Hladík, Stanislav Fölkl.

Změny v kádru – příchody: Čunta, D. Piták, K. Piták, L. Petr, Myška. Odchody: žádné.

MALŠOVICE

Lukáš Zrůst, trenér

1. Příprava byla velmi omezena pracemi na naší hlavní ploše z důvodu instalace automatických závlah. Více hráčů odešlo než přišlo, takže s počtem posil být spokojeni nemůžeme. Ti, co přišli, budou, doufám, platným článkem týmu.

2. Z kabiny zní hrát vrchní patra tabulky a v případě možnosti zabojovat o postup. Já říkám hlavně se fotbalem zase začít bavit!

Soupiska – brankáři: Dominik Blažko, Tomáš Krejčí. Obránci: Tomáš Franc, Jiří Javůrek, Robin Franc, David Krejčí, Zdeněk Libřický, Vojtěch Bleha, Filip Havlena, Roman Freiberg. Záložníci: Stanislav Libřický, Martin Friedl, Jiří Brokeš, Jan Janský, Jiří Jareš, Josef Paulovič, Pavel Soukup, Petr Soukup. Útočníci: Martin Mihulka, David Lemon, Lukáš Jarotek, Josef Teichman.

Realizační tým – trenér: Lukáš Zrůst. Asistent: Tomáš Franc. Vedoucí mužstva: Bohumil Krucký. Masér: Tomáš Semerák.

Změny v kádru – příchody: Krejčí (Týniště), Bleha (Stěžery). Odchody: Ondřej Etflaiš (Vysoká), Petr Majer (Třebeš), Leoš Kocman (M. Lhota), Martin Luňák (Týniště), Zdeněk Papík (Dobřenice).

NECHANICE

Jiří Hubáček, trenér

1. S přípravou jsem spokojen. Pět přátelských zápasů nám pomohlo vyzkoušet čtyři nové mladíky na různých postech. Další dvě velmi zajímavé posily dotahujeme do konce.

2. Cíle máme ty nejvyšší, chceme hrát o špici v OP a uspět i v poháru.

Soupiska – brankáři: Lukáš Chmelař (1995), Petr Soldán (1991). Obránci: Pavel Hochmann (1967), Luboš Kalenský (1997), Tomáš Ornst (1981), Jiří Pechar (1990), Ondřej Pokorný (1991), Erik Svatoš (1979), Filip Šafařík (1998). Záložníci: Kristián Čáp (1992), Tomáš Dvořák (1991), Michal Klouzek (2004), Petr Kubišta (1990), Jindřich Laštovička (1991), Radek Novák (1987), Pavel Pechar (1994), Matěj Sirotek (2006), Pavel Stránský (1999), David Šauer (1993), Lukáš Vencl (1996). Útočníci: Daniel Denk (1994), Tomáš Chalupník (1998), Marek Chudoba (2002), Ladislav Kohoutek (1981), Josef Tošovský (1996).

Realizační tým – trenér: Jiří Hubáček. Vedoucí mužstva: Pavel Pokorný. Masér: Roman Němec.

Změny v kádru – příchody: Čáp, Chudoba, Klouzek, Sirotek, Stránský, Tošovský, Vošmik. Odchody: Matyáš Holý, Tomáš Němec, Daniel Šafařík.

NOVÝ HRADEC B

Jiří Bonhard, trenér

1. Příprava probíhala částečně s A týmem a částečně odděleně. Jako vždy v létě byla krátká a účast ovlivněná dovolenými. Tým byl posílen o tři kvalitní hráče, kteří přišli z dorostu a dále jednáme o přestupu jednoho hráče. Rovněž očekáváme využití hráčů z širšího kádru áčka.

2. Obhájit pozice z loňska, kdy jsme do posledního kola bojovali o 1. místo, ale nebude to nic snadného. Přebor bude letos pravděpodobně ještě kvalitnější než loni. Preferencí je hra mladých.

Soupiska – brankář: Viktor Gilar. Obránci: Jiří Bonhard, Daniel Čermák, Jan Lankaš, Matyáš Tláskal, Pavel Vopálka, Lukáš Zahoř. Záložníci: Erik Dokoupil, Dominik Hataš, Patrik Linhart, Jiří Lorenc, Vladimír Daňo, Šimon Veselka, Petr Hodač. Útočníci: Vladimír Berger, Matěj Horyna, Tomáš Mihulka, Martin Přiklopil.

Realizační tým – trenér: Jiří Bonhard.

Změny v kádru – příchody: Daňo, Tláskal, Horyna (vš. z dorostu). Odchody: žádné.

OLYMPIA HRADEC

David Franc, trenér

1. V současné chvíli je ještě brzy na jakákoliv hodnocení. Máme za sebou 2 tréninky a 2 přátelská utkání, která jsme však vlivem dovolených a zranění hráli v improvizované sestavě. Někteří hráči se do procesu zapojí těsně před soutěží. Nicméně jsme do nové sezony kádr doplnili o další kvalitní hráče, kteří by měli podpořit naši ofenzivní hru. Za zmínku stojí např. příchod Dominika Zdržálka, mistra ČR ve hře 1 na 1.

2. Bavit se fotbalem a bavit fotbalem lidi, kteří se na nás přijdou podívat. Chceme jednoznačně opět přilákat na Olympii diváky, pro které chystáme zvelebený areál, stánek s občerstvením, doprovodný program a především kvalitní fotbal plný krásných akcí a gólů. Pro nejmenší diváky bude k dispozici hřiště s umělou trávou a další aktivity, aby si na našich utkáních mohla dopřát zábavu a pohodové odpoledne opravdu celá rodina.

Soupiska – brankáři: Vladimír Vaněk (1983), Ondřej Holeček (2002), Patrik Linhart (1999). Obránci: Lukáš Holub (1996), Martin Ptáček (1984), Jiří Štěpánek (1985), Jan Táborský (1992), Ivo Říha (1975), Jakub Linder (1991), Karel Macek (1990), Martin Vik (1992), Jiří Novotný (1970). Záložníci: Jan Novotný (1991), Martin Moník (1975), David Franc (1987), David Kuťák (1990), Tomáš Bedan (2000), Martin Klátil (1992), Igor Ročín (1975), Dominik Zdržálek (1996), Aleš Rybczuk (2000), Vlastimil Sadílek (1980), Marek Šaněk (2001). Útočníci: Radek Korba (1991), Ondřej Karanský (1990), David Dvořák (1992), Petr Kuťák (1962).

Realizační tým – trenér: David Franc. Asistenti: Jiří Štěpánek, Jan Novotný. Vedoucí mužstva: Osvald Liebisch. Kondiční trenér a výživový poradce: Martin Vik. Masér: Lukáš Myška.

Změny v kádru – příchody: D. Dvořák, Zdržálek, Sadílek, Linder, Jiří Novotný. Odchody: Michal Zvelebil.

PRASEK

Martin Svatoň, vedoucí týmu

1. Příprava byla krátká a ovlivněna čerpáním dovolené hráčů. Mužstvo oživil příchod nových hráčů a zapracováváme mladé hráče z dorostu, kteří zapadají do kolektivu. Na posílení se i nadále intenzivně pracuje.

2. Cílem je předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit samotné hráče a zároveň tím potěšíme naše skvělé fandy. Do týmu zapracováváme hráče z dorostu. Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Drugda (1994), Karel Kluch (1993), Roman Schejbal (1989). Obránci: Jiří Pavel (1994), Petr Drábek (1986), David Holý (1993), Zdeněk Ševčík (1981), Jaroslav Novotný (1999), Vojtěch Vyhleďal (1992), Šimon Hrdina (2006), Pavel Štefan (1991), Filip Kmínek (1994), Aleš Bradna (1976), Václav Brett (1985), Jiří Rajman (1995). Záložníci: Martin Štayr (1983), Vojtěch Gracík (1993), Ratko Ilič (2000), Michal Fof (1987), Patrik Chlíbek (2006), Filip Herzog (2002), Jan Herzog (1994), Jan Pírko (1979). Útočníci: Miloš Solil (1991), Tomáš Vojtěch (2002), Tomáš Hrubý (1990), Jan Telvák (2004).

Realizační tým – trenér: změna na postu trenéra. Asistent: Václav Brett. Vedoucí týmu: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru – příchody: Kluch (Jestřebí-Provodín), Solil (Moravany), Telvák (RMSK Cidlina), Pírko, další v jednání. Odchody: Michal Klouzek, Pavel Stránský (oba Nechanice).

ROUDNICE B

Jakub Novotný, trenér

1. Příprava probíhá společně s A týmem a to 3x týdně. Díky trojici trenérů Klapka, Mikan a Novotný máme čas na individuální přístup všech hráčů. S tréninkovou morálkou jsem spokojen, o posílení se zatím jedná.

2. Cílem je předvádět kvalitní fotbal pro naše náročné diváky. Jelikož máme již druhou sezonu mladý tým, chceme mladé hráče zapracovávat do dospělého fotbalu, což je naším hlavním cílem. Tým zůstal po hromadě, takže chceme atakovat přední příčky. Spokojen bych byl, kdybychom obhájili medailové pozice z loňského ročníku.

Soupiska – brankáři: Klapka David (2004), Hopko Miroslav (1996). Obránci: Novotný Jakub (1991), Koutník Lukáš (1996), Petira David (2004), Svatoň Aleš (1993), Trnka Stanislav (1991). Záložníci: Zima Matěj (2004), Vlasák Tomáš (1990), Tykva Marek (1998), Obermajer Patrik (2000), Koutník Nikolas (2004), Novák Ondřej (2000), Hladík Tomáš (2004). Útočníci: Novák Matěj (1995), Sciskala Lukáš (2003), Sidor Adam (2005).

Realizační tým – trenér: Jakub Novotný. Vedoucí týmu: Libor Pavlíček. Masér: Jan Freiberg.

Změny v kádru – příchody: Sidor (Třebeš), zbytek v jednání. Odchody: Z hráčů zatím nikdo, největším odchodem je ukončení činnosti (pro pracovní vytížení) hlavního trenéra V. Koudelky. Tímto byl mu chtěl poděkovat za vše, co pro Roudnici udělal, třeba se časem zase zapojí do činnosti.

SENDRAŽICE

Michal Středa, trenér

1. Příprava probíhá 1x týdně v domácím prostředí.

2. Cílem je vyhnout se záchranářským pracím, což si myslím, že bude dost náročné. Vzhledem k postupům a sestupům očekávám výrazně větší kvalitu OP.

Soupiska – brankáři: Jaroslav Michalička (1981), Miloš Satranský (1983). Obránci: Lukáš Hlavatý (1986), Jakub Merxbauer (1996), Martin Štorek (1995), Petr Koval ml. (2001), Petr Koval st. (1974), Otto Zimmermann (1972), Robert Malý (1971), Antonín Koutský (1996), Jiří Kuřátko (2000), Ondřej Šafka (1984). Záložníci: Ondřej Lipenský (2004), Jan Lipenský (1991), Zdeněk Jedlička ml. (2002), Zdeněk Jedlička st. (1979), Josef Košata (2002), Patrik Josef (2000), Petr Poppel (2001). Útočníci: Dominik Malý (2002), Stanislav Špás (1987), Josef Čížek (1997).

Realizační tým – trenér: Michal Středa. Asistent: Zdeněk Jedlička st. Vedoucí mužstva: Pavel Kvašinský.

Změny v kádru – příchody: Koutský (Zábrodí), P. Josef (obnovení činnosti). Odchody: Marek Král (Třebechovice).

SKŘIVANY B

Jakub Tomášek, vedoucí týmu

1. S posílením hráčského kádru určitě spokojeni jsme. Potěšil příchod čtyř hráčů. Ještě hledáme posilu na post trenéra.

2. Chceme důstojně odehrát sezonu a pohybovat se v klidném středu tabulky.

Soupiska – brankáři: Radek Hrubeš (1987, může nastoupit i v poli), Patrik Jebavý (1999). Hráči do pole: Tomáš Čapek (1999), Tomáš Čermák (2000), David Doskočil (1998), Matěj Langr (2006), Pavel Lihan (1984), Michal Matějka (1993), Tomáš Němec (1990), Tomáš Nosek (2006), Dominik Nový (1991), Vojtěch Pařízek (2003), Roman Saganovskyy (1999), Štěpán Staněk (2005), David Syřiště (1994), Daniel Šafařík (1994), Michal Špáta (1987), Matěj Váňa (2001), Vojtěch Vlček (1999), Daniel Vojtěch (2001), Matěj Zámečník (2000), Dominik Antoš (1996, jeho příchod se řeší).

Realizační tým – trenér: Tomáš Král. Vedoucí mužstva: Jakub Tomášek.

Změny v kádru – příchody: Němec, Šafařík (oba Nechanice), Jebavý, Saganovskyy (oba Žeretice), Antoš (Kratonohy). Odchody: Michael Pavel Budina (Červeněves).

VYSOKÁ NAD LABEM B

Ondřej Pleskot trenér

1. Příprava začala podle plánu. Trénink je 2x týdně s pravidelnou účastí, kde se věnujeme herní i fyzické přípravě. Co se týká posílení, máme návrat dvou hráčů z hostování, další dva s námi trénují a doufáme, že k nám přestoupí.

2. Jelikož se nám podařilo udržet v OP, tak cíl je střed tabulky, abychom se nemuseli opět spoléhat na někoho jiného, ale pouze sami na sebe.

Soupiska – brankáři: Ivo Beránek (1976), Libor Drádek (1976). Obránci: Jan Píša (1989), Marek Hovorka (1988), Jaroslav Faltys (1984), Vít Prokopec (1990), David Prchlík (1997), David Šága (1990), Jan Beznoska (1997), David Plšek (1989), Matěj Tolda (1990), Filip Šimera (1982), Petr Špaček (1993), Ondřej Pleskot (1978). Záložníci: Radek Veis (1984), Tomáš Kouba (1995), Štěpán Sedlák (1984), David Starý (1990), Jiří Šrámek (1997), Petr Kulhánek (1981), Jan Rederer (1990), Tomáš Ponikelský (1989), Tomáš Vacek (1994). Útočníci: Lukáš Ludvík (1989), Jan Svrbík (1999), Miroslav Kouba (1986), Jan Jarkovský (1991), Filip Hušek (1996), Jan Paďour (1989).

Realizační tým – trenér: Ondřej Pleskot. První asistent: Miroslav Kouba. Druhý asistent: Tereza Kulhánková. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Manažer: Miroslav Píša ml.

Změny v kádru – příchody: Kulhánek (Opatovice), Šága, Hušek (oba návrat po zranění), Beznoska (Borohrádek), Ponikelský (Předměřice). Odchody: Jaromír Novotný, Martin Gerlický, David Lupínek, Roman Dušánek (vš. Blaničtí rytíři).

Lubomír Douděra