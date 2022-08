DOHALICE

Leoš Miškář, asistent:

1. Přípravu na podzimní část jsme zahájili 19. 7. v domácích podmínkách. Trénujeme pravidelně 2x týdně. Na dva víkendy jsme domluvili přátelské zápasy, které nám ukáží aktuální formu jednotlivých hráčů, z kterých by nám měla vykrystalizovat optimální sestava pro první podzimní zápasy. Tréninková účast by měla být větší, je to všechno o osobní zodpovědnosti každého jedince vůči spoluhráčům, týmu, klubu. Bohužel u některých hráčů je minimální. Po dohodě s vedením a realizačním týmem jsme se rozhodli nezasahovat do stávajícího kádru tvořeného místními a doplnit je o nadějné vlastní odchovance a věřit mu.

2. Přání v současné době je jasné – hlavně zdraví pro všechny a aby se soutěž v klidu a sportovním duchu odehrála. A sportovní cíl? Pokusit se navázat na loňskou relativně úspěšnou sezonu, předvádět pohledný a účelný fotbal, uspokojit skalní a věrné fanoušky výsledky, které nám zajistí opět bojovat ve vrchních patrech tabulky.

Soupiska (společně A i B tým) – brankáři: Filip Erben (1999), Lukáš Kukla (1989), Adam Zapadlo (2004). Obránci: Patrik Janďourek (2001), Michal Jaroš (1990), Štěpán Koblížek (2002), Lukáš Košťál (1985), Ondřej Kobr (2005), Marek Krátký (1989), Michal Krátký (2005), Adam Marek (1990), Karel Miškář (1991), Jan Petřík (2000). Záložníci: Matěj Čížek (1995), Jan Felbr (2000), Ondřej Hájek (2001), Pavel Kerhart (2005), Ondřej Kulhánek (2004), František Láša (2000), Lukáš Lindr (1995), Petr Ornst (2001), Jan Pech (2001), Yevhen Rusyn (1999), Marek Vorel (1996), Pavel Zapadlo (1995), Lukáš Věchet (2005). Útočníci: Michal Dvořák (1988), Martin Gazdík (1992), Dominik Janďourek (1999), Kamil Kulhánek (1978), Miloš Lindr (1998), Filip Tesárek (2005).

Realizační tým – trenér: Michal Dvořák. Asistenti: Pavel Deml, Leoš Miškář. Vedoucí: Vladimír Novák.

Změny v kádru – příchody: doplnění vlastními dorostenci. Odchody: nikdo.

CHLUMEC NAD CIDLINOU C

René Chaloupka, trenér:

1. Příprava probíhá spolu s B týmem a je ovlivněna zejména prací a dovolenými, přesto držíme tempo 3x týdně trénink a víkend zápas, docházka by mohla být určitě lepší. Do kádru přibyl Jan Věříš z Jestřabí Lhoty, Michal Burkalo se vrátil z Ukrajiny a zůstává v ČR, potažmo tedy u nás.

2. V loňské sezoně jsme skončili na pohárové příčce a vyhráli jsme finále okresního poháru, v letošní chceme stát na bedně a pohár nevracet. Samozřejmě zapojit co nejvíce hráčů do B týmu a připravit je na krajský přebor.

Soupiska – brankáři: Němec, Vlk. Obránci: M. Heger, Tichý, Jansa, Jelínek, Hajský. Záložníci: Hubený, L. Heger, Šafránek, Věříš, Motyčka, Ouzký. Útočníci: Kříž, Burkalo, Mlynář, Holman.

Realizační tým – trenér: René Chaloupka. Asistent: Ladislav Heger. Vedoucí mužstva: Petr Jansa. Masérka: stále hledáme.

Změny v kádru – příchody: Jan Věříš (Jestřabí Lhota), Michal Burkalo (návrat z Ukrajiny). Odchody: zatím nikdo.

LHOTA POD LIBČANY

Václav Čihák, asistent:

1. S přípravou jsem velice spokojený, hráči chodí jak na tréninky, tak na přípravná utkání v hojném počtu. Co se týče posílení mužstva, tak jsme přivedli dva nové hráče, plus dva hráči se nám do týmu vrací po dlouhém zranění a také bych chtěl vyzdvihnout kluky z místního dorostu, kteří poctivě chodí a velmi dobře nás doplňují.

2. Cílem našeho týmu je hrát fotbal, který nás a naše fanoušky bude bavit, co se týče umístění, tak budeme spokojení s umístěním v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankář: Jaroslav Tluka (1988). Obránci: Erik Novotný (1993), Vítězslav Hruška (1990), Jakub Vach (1991), Jiří Srpek (1994), Martin Geldoň (2005), David Homoláč (1973). Záložníci: Viktor Horák (1987), Jiří Pšenička (1988), Matyáš Holý (1999), Ondřej Klapka (1998), Tomáš Němeček (1992), Jan Pejchal (1983), Lukáš Novák (1991). Útočníci: David Hegr (1993), Jaroslav Srpek (1996), Václav Čihák (1994).

Real. tým – trenér: Petr Hypius. Asistent: Václav Čihák.

Změny v kádru – příchody: Jan Pejchal, Lukáš Novák. Odchody: Tomáš Netuka, Lukáš Černý, Lukáš Jantovský.

NECHANICE

Josef Gall, trenér:

1. Příprava probíhá v domácích podmínkách 2x týdně. Účast je ovlivněna dovolenými a jinými aktivitami, přesto je více než dobrá. V plánu je sehrát alespoň jedno přátelské utkání. Kádr je ustálený a věříme, že i konkurenceschopný. Šanci ukázat se v soutěži dostanou víceméně ti, kteří si ji vykopali. Posílení proto pro nás není stěžejní. V jednání jsou 1-2 příchody, které by vhodně doplnily mančaft.

2. Rádi bychom předváděli atraktivní fotbal, který bude bavit nás i naše příznivce. Navázat bychom chtěli na herní projev z minulé sezony. Co se umístění týče, spokojenost bude s horní půlkou tabulky.

Soupiska – brankář: Petr Soldán (1991). Obránci: Pavel Hochmann (1967), Luboš Kalenský (1997), Tomáš Ornst (1981), Jiří Pechar (1990), Ondřej Pokorný (1991), Daniel Šafařík (1994), Filip Šafařík (1998). Záložníci: Tomáš Dvořák (1991), Petr Kubišta (1990), Tomáš Kučera (1988), Jindřich Laštovička (1991), Radek Novák (1987), Pavel Pechar (1994), David Šauer (1993). Útočníci: Tomáš Chalupník (1998), Ladislav Kohoutek (1981), Tomáš Němec (1990).

Realizační tým – trenér: Josef Gall. Asistent: František Kaplan. Vedoucí mužstva: Pavel Pokorný. Masér: Roman Němec. Předseda klubu: Jiří Pechar.

Změny v kádru – příchody: 1-2 v jednání. Odchody: Martin Forman (ukončení aktivní činnosti), Marek Chudoba (ukončení hostování – jednání o prodloužení), Josef Steklý (přerušení aktivní činnosti).

NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ B

Jan David, trenér:

1. Letní příprava je vždy velmi krátká, ovlivněná dovolenými, hudebními festivaly apod., ale začali jsme spolu s A týmem trénovat 2x týdně od 15. 7. Až sezona ukáže, co jsme zanedbali a co naopak zlepšili. Kádr máme mladý a stabilní a k posílení jsme využili vlastní zdroje, neboť do mužstva dospělých přecházejí 3 kvalitní dorostenci. Hodil by se nám ještě mladý brankář, s potenciálem do áčka. Týden před zahájením sezony sehrajeme přátelské utkání s Olympií HK.

2. Jsme nováček, takže být něco jako FC HK po postupu do I. ligy (úsměv). Cílem je tedy horní půlka tabulky, být nepříjemným soupeřem pro každého, bavit sebe i věrné fanoušky. Okres je pro nás ideální soutěž z pohledu přípravy mladých hráčů pro áčko.

Soupiska – brankář: Lukáš Voltr (1989). Obránci: Benjamín Andrýs (2003), Jiří Bičiště (2003), Jiří Bonhard (1988), Michal Bouška (2002), Daniel Čermák (2001), Ladislav Horák (1991), Michal Kotouček (1992), Lukáš Kruml (2003), Lukáš Zahoř (1992). Záložníci: Erik Dokoupil (2001), Joshuda Hand (2002), Dominik Hataš (1995), Petr Hodač (1994), Dan Hozák (1994), Jiří Janča (2000). Útočníci: Vladimír Berger (1989), Jiří Lorenc (2000), Michal Neppl (1988), Martin Přiklopil (1993).

Real. tým – trenér: Jan David. Asistent: Jiří Bonhard.

Změny v kádru – příchody: Lukáš Kruml, Benjamín Andrýs, Jiří Bičiště (všichni z dorostu). Odchody: Jan David, Petr Čejka, Pavel Zatloukal (ukončení hráčské kariéry).

ROUDNICE B

Vladislav Koudelka, trenér:

1. přípravu jsme absolvovali dohromady s A týmem.

2. Chceme zapracovat hráče z dorostu do dospělého fotbalu a připravit je pro A tým. Hrát pohledný fotbal, abychom uspokojili naše náročné diváky.

Soupiska – brankáři: D. Klapka (2004), M. Hopko (1996). Obránci: M. Zima (2004), J. Novotný (1991), S. Trnka (1991), A. Svatoň (1993), D. Petra (2004), S. Šalda (2004), N. Koutník (2004). Záložníci: M. Tykva (1998), P. Obermajer (2000), L. Koutník (1996), T. Hladík (2004), D. Dostál (1999). Útočníci: T. Vlasák (1990), M. Novák (1995), F. Pavlíček (2004), L. Sciskala (2004).

Real. tým – trenér: Vladislav Koudelka (1964). Asistent: Jakub Novotný (1991). Vedoucí: Libor Pavlíček (1978). Masér: Jan Freberg (1991).

Změny v kádru – příchody: Jaroslav Šalda, Lukáš Sciskala (návrat z Třebše). Odchody: žádné.

Lubomír Douděra