OHNIŠŤANY

Filip Matějka, hráč:

1. Spokojen nejsem nikdy, stále je co zlepšovat. Vzhledem k dnešní době ale můžeme být rádi, že vůbec hrajeme.

2. Bavit fanoušky zajímavou hrou s vysokým počtem gólů, mít radost z pohybu, v tabulce se pohybovat v horních patrech a celkově si užívat fotbalový život jak před zápasem, během něj, tak i po něm.

Soupiska – brankáři: Dominik Šoltys (2001), Eduard Čapek (1997). Obránci: Václav Vrba ml. (1999), Lukáš Bezvoda (1982), Václav Vrba st. (1975), Svatoslav Kleňhar (1989), Jan Sedláček (1997), Kamil Wojcik (1997). Záložníci: Jiří Kmínek (1973), Filip Matějka (1989), Petr Kopáč (1991), Pavel Šoltys (1998), Mirek Kulich (1990), Tomáš Lukášek (1985), Jan Štancl (2001), Thomas Mydlář (2005). Útočníci: Viktor Vavrinec (1994), Vadym Kvasnikov (1997).

Realizační tým – trenér: Milan Vlasatý. Sekretář: Filip Matějka. Administrátor: Petr Kopáč ml.

Změny v kádru: žádné.

LIBŘICE

Jiří Budínský, trenér:

1. Příprava probíhá v rámci možností, hráči i realizační tým jsou během ní na dovolené. Sehrajeme tři přípravné duely, k tomu nějaké tréninky a musí to stačit. Posílení mužstva se řeší za pochodu, zatím není nic konkrétního.

2. Umístit se na vyšší příčce než v loňské sezoně.

Soupiska nedodána.

Realizační tým – trenér: Jiří Budínský. Vedoucí mužstva: Pavel Štrajt.

Změny v kádru: v řešení.

PRASEK

Martin Svatoň, vedoucí:

1. Příprava byla ovlivněná zraněním hráčů, kteří doléčují svá zranění, a dále plánovanými dovolenými s rodinami, takže tréninky byly spojeny s dorostem. Na posílení týmu se pracuje a příchody jsou v jednání.

2. Cílem je předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit samotné hráče a zároveň tím potěšíme naše skvělé fanoušky. Chceme se pohybovat v horní polovině tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Drugda (1994), Filip Dgheim (2006). Obránci: Jiří Pavel (1994), Petr Drábek (1986), David Holý (1993), Zdeněk Ševčík (1981), Jaroslav Novotný (1999), Vojtěch Vyhleďal (1992), Šimon Hrdina (2006), Jiří Sobota (1991), Pavel Brett (1979), Pavel Štefan (1991). Záložníci: Martin Štayr (1983), Vojtěch Gracík (1993), Václav Brett (1985), Martin Klzo (1993), Pavel Stránský (1999), Filip Kmínek (1994), Ratko Ilič (2000), Michal Fof (1987), Jiří Rajman (1995). Útočníci: Tomáš Hrubý (1990), Jan Herzog (1994), Michal Klouzek (2004), Tomáš Vojtěch (2002).

Realizační tým – trenér: Jiří Říčan. Asistent: Zdeněk Ševčík. Vedoucí mužstva: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru: v jednání.

SENDRAŽICE

Michal Středa, trenér:

1. Příprava probíhá 2x týdně v domácích podmínkách a s posílením jsem spokojen, teď už jen aby se nám vyhýbala zranění.

2. Jako nováček moc nevíme, co nás čeká. Každopádně se těšíme, chceme fotbalem bavit a pokud možno vyhrávat.

Soupiska – brankáři: Jaroslav Michalička (1981), Miloš Satranský (1983). Obránci: Lukáš Hlavatý (1986), Jakub Merxbauer (1996), Martin Štorek (1995), Petr Koval ml. (2001), Petr Koval st. (1974), Otto Zimmermann (1972), Robert Malý (1971), Jan Hladký (1988), Václav Čížek (2001), Jiří Kuřátko (2000). Záložníci: Ondřej Lipenský (2004), Jan Lipenský (1991), Zdeněk Jedlička ml. (2002), Zdeněk Jedlička st. (1979), Josef Košata (2002), Patrik Šťastný (2002). Útočníci: Marek Král (2002), Dominik Malý (2002), Stanislav Špás (1987).

Realizační tým – trenér: Michal Středa. Asistent: Zdeněk Jedlička st. Vedoucí mužstva: Pavel Kvašinský.

Změny v kádru – příchody: Šťastný (Kunčice). Odchody: Tomáš Janeček (Smiřice).

ČERVENĚVES

Jan Šefara předseda:

1. Je to podobné jako v minulé sezoně. Přišli noví hráči a někteří si to chtějí zkusit jinde. Také máme změnu na postu trenéra. Krátká letní příprava jde zatím dobře. Jsem nadmíru spokojen s účastí. Hlavně dorostenci jsou opět o rok starší, zkušenější a troufám si říci i lepší.

2. Posledních několik let říkám to samé – prožít bezproblémovou sezonu ve středu tabulky. Doufám, že letos se mi to konečně splní.

Soupiska – brankáři: Tomáš Nožička (1983), Luboš Sucharda (1992). Obránci: Jakub Fichtner (1997), Jan Michálek (1987), Pavel Remsa (1997), Michal Rohlíček (1989), Jaroslav Novotný (2005), Pavel Špičák (1991), Martin Vlášek (1987), Dominik Wojcik (1995). Záložníci: Stanislav Jurička (1998), Aleš Král (1995), Petr Nosek (2005), Lukáš Rohlíček (1985), Aleksej Rozenek (2001), Filip Stoklas (2002), Daniel Šedivý (2005), Denis Šefara (1990). Útočníci: Michal Vantura (1983), Jan Zajíček (2005), Jiří Zajíček (2002).

Realizační tým – trenér: Radek Rychtera. Asistent: Jakub Fichtner. Vedoucí týmu: Radek Rychtera ml.

Změny v kádru – příchody: L. Rohlíček (Malš. Lhota), Zajíček (Lovčice). Odchody: Martin Malý (Skřivany).

VYSOKÁ NAD LABEM B

Miroslav Kouba, trenér:

1. S letní přípravou jsem spokojen. Máme velikou a pravidelnou účast na trénincích, kde se nejen věnujeme herní přípravě, ale také fyzické. Podařilo se nám hlavně nahradit odchody a dlouhodobá zranění hráčů.

2. Cíl máme jednoznačný – horní polovina tabulky.

Soupiska – brankáři: Viktor Gilar (1997), Ivo Beránek (1976). Obránci: Jan Píša (1989), Marek Hovorka (1988), Ondřej Beznoska (1994), Martin Gerlický (1974), Jaroslav Faltys (1984), Vít Prokopec (1990), Jiří Šrámek (1997), David Prchlík (1997), Jiří Vlček (1986), Petr Lunda (1991), Ondřej Pleskot (1978). Záložníci: Jaromír Novotný (1991), Radek Veis (1984), David Lupínek (1999), Petr Kulhánek (1981), Tomáš Kouba (1995), Štěpán Sedlák (1984), David Starý (1990), Zenoviy Skyba (1999), Jaroslav Horký (1985). Útočníci: Lukáš Ludvík (1989), Jan Svrbík (1999), Miroslav Kouba (1986), Michal Hynek (1996), Jan Jarkovský (1991), Roman Dušánek (1991), Jiří Dujsík (1981).

Realizační tým – trenér: Miroslav Kouba. Asistent: Ondřej Pleskot. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Manažer: Miroslav Píša ml.

Změny v kádru – příchody: Miroslav Kouba (Bukovka), Jaroslav Horký (Malšova Lhota), Ondřej Beznoska (Luže), Zenoviy Skyba (Dohalice), Ivo Beránek (Přepychy). Odchody: Tomáš Ponikelský (Předměřice), Lukáš Dvořák (Sopotnice).

LOVČICE

Josef Hladík, trenér:

1. S přípravou ani s posílením spokojenost nevládne.

2. Bojovat v každém utkání.

Soupiska – brankáři: Jiří Appl (1981), Jakub Hála (1998). Obránci: Vojtěch Tůma (1989), David Koubek (1990), Milan Janouch (1986), Jan Košvanec (1978), Ondřej Koubek (1988), Daniel Appl (1983). Záložníci: Tomáš Svoboda (2001), Jakub Jelínek (1997), Martin Hnojil (1999), Tomáš Louda (1986), Lukáš Hladík (1987), Jan Hrášek (1998), Lukáš Fölkl (1991), Aleš Němec (2003). Útočníci: Marek Kafka (1989), Martin Chára (1984), Vojtěch Jiránek (2001), Jan Fölkl (1985), Richard Zborník (2003).

Realizační tým – trenér: Josef Hladík. Asistenti: Pavel Berger, Stanislav Fölkl.

Změny v kádru – příchody: Hrášek (Lužec), Aleš Němec (N. Bydžov), L. Fölkl (St. Bydžov), Zborník (Lužec). Odchody: Petr Zajíček (Kopidlno), Jiří Zajíček (Červeněves), Vojtěch Rejthárek (Kopidlno), Lukáš Němec (Nepolisy).

SMIŘICE

Petr Richtera, trenér:

1. Částečně.

2. Klidný střed tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Šlezinger, Aleš Bednář. Obránci: M. Černý, V. Pokydantes, O. Ruml, F. Vlach, M. Mochan. Záložníci: J. Mochan, J. Morávek, J. Koutník, Kolisnik, Melichárek, Raška. Útočníci: Vach, L. Čapek, Michalička, Smetana, Samek, K. Zemek.

Realizační tým – trenér: Petr Richtera. Asistent: M. Černý. Vedoucí týmu: Votroubek.

Změny v kádru – příchody: Samek, Kolisnik, Pokydantes, Vach, Smetana, Šlezinger. Odchody: Brom (Černilov), L. Olah (Jaroměř).

Lubomír Douděra