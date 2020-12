Nejprve budou dohrány všechny nesehrané zápasy mužů z podzimu (o víkendu 6. a 7. března), načež se hned poté rozběhnou kompletní kola. Začínat by se mělo o víkendu 13. a 14. března desátým kolem).

K tomu OFS Hradec Králové doporučuje (v případě nepříznivých klimatických podmínek) sjednat si k těmto zápasům hřiště s umělou trávou (např. Všesportovní stadion Hradec Králové, Slavia Hradec Králové, Kobylice, Nový Bydžov-Chudonice). Možno hrát i pod umělým osvětlením. OFS Hradec bude zápasy na UT hradit v plné výši do částky 3000 korun.V termínu mimo soboty a neděle je třeba dohody (souhlas soupeře).

Konec sezony je plánován až na poslední červnový víkend (26. a 27. 6.), přičemž se počítá i s vloženými středami (okresní přebor a III. třída 28. dubna, obě IV. třídy 12. května, 26. května a 9. června). Pohárové čtvrtfinále by se mělo hrát ve středu 21. dubna, semifinále ve středu 5. května a finále má být na pořadu ve středu 19. května).

Termíny jarní části mistrovských soutěží jsou vloženy do sytému is.fotbal.cz (kompletní okresní přebor, III. třída, IV. třída A, IV. třída B a čtvrtfinále Votrok Poháru OFS Hradec Králové). Hlášenkami oddíly mohou utkání upravovat v IS do 20. února 2021.