Pohárové finále ve skvělé kulise. Trofej zvedli nad hlavu hráči céčka Chlumce

Finálovému duelu byli přítomni legendární trenér Ladislav Škorpil, předseda OFS Martin Zbořil, místopředseda OFS Vladan Haleš a řada dalších osobností. Celý průběh bravurně moderoval Bohumil Lemfeld. Poděkování za uskutečnění této významné akce patří FC Hradec a všem organizátorům.

Roudnice B – Chlumec nad Cidlinou C 1:2 (1:2). Branky: 16. Pejchal – 31. z pen. Hartman, 38. M. Heger. Rozhodčí: Kubišta (Ikizgül, Kraj, Bečvář, DFA Vojtěch). ŽK: 1:2. Diváci: 380. Roudnice B: Hopko – Zima (67. Trnka), Novotný, Dostál, Svatoň – Hladík (75. P. Obermajer), Pejchal, R. Obermajer (83. Petira), Vladeka – Vlasák, Vítek (75. Tykva). Chlumec nad Cidlinou C: Němec – Jansa, Jelínek, Tichý, L. Heger – M. Heger (57. Šafránek), Hubený (57. M. Kučera), Doležal (87. Kříž), Hartman (87. Hajský) – Holman (37. Vopátek), Staněk.

„Myslím si, že jsme viděli nadprůměrné okresní finále. Soupeř posílený hráči krajské soutěže byl více dynamický, ale naši hráči se mu vyrovnali. Posledních 20 minut jsme soupeře dokonce zatlačili na jeho půlku, ale bohužel bez gólového efektu. Zápasu by lépe slušela remíza, ale vyhrát může jenom jeden. Soupeři gratuluji k poháru,“ řekl Vladislav Koudelka, trenér roudnické rezervy.

„Celý duel měl velmi dobrou úroveň a od začátku bylo vidět velké nasazení obou mužstev. Do utkání jsme vstoupili dobře, dařila se nám kombinace po stranách, ale bohužel jsme jako první inkasovali. Nadále jsme byli aktivnější a odměnou nám byly dva góly do konce prvního poločasu. Druhou půli přebrala větší iniciativu Roudnice, ale my jsme byli dopředu nadále nebezpeční a zkušeně jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ uvedl kouč chlumeckého céčka René Chaloupka.

Lubomír Douděra