close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Martin Zbořil, předseda OFS a Jiří Novotný, fotbalová legenda, hráč Olympie HK.Jak byste se ohlédl za ročníkem 2023/2024 co se soutěží mužů týká? Okresní přebor ovládla Olympia Hradec Králové, do kraje šly i Dohalice, III. třídy opanovaly Slavia C a Červeněves, všechny čtyři kluby využily nabídky postupu.

S průběhem soutěží OFS Hradec Králové v sezoně 2023/2024 jsem velice spokojený. Díky dobré práce komisí se tato sezona řádně dohrála. Favorité potvrdili svoji kvalitu a zaslouženě postoupili do vyšších soutěží. Postupujícím týmům blahopřeji. Ať se jim daří tak, jak si přejí a plánují. Opět se potvrdilo, že okresní přebor na Hradecku je hodně kvalitní soutěž.

Chystají se nějaké novinky pro letošní mistrovskou sezonu v mužských soutěžích?

Vyhodnotili jsme závěry z jednání se zástupci klubů, které jsme zorganizovali v zimní přestávce. Jedna z novinek, které zástupci klubů chtěli, je opakované střídání. Tuto novinku jsme zavedli pro ročník 2024/2025 pro soutěže III. tříd.

Změnilo se něco restrukturalizací soutěží?

U nás ne. V sezoně 2024/2025 hrajeme stejné soutěže jako v předchozích sezoně.

I díky nově založeným Černilovu B, Předměřicím nad Labem B zůstáváte ve stejném počtu jako loni, jste za to rád?

Jsem. Měli jsme předběžné informace, že dojde k poklesu počtu týmů hrajících soutěže OFS Hradec Králové v sezoně 2024/2025, to se naštěstí nestalo. Založení těchto „B“ týmů je dobrý signál pro fotbal v našem okrese. Doufám, že se novým celkům bude dařit.

Mimochodem, několik oddílů spolu před letošní sezonou v soutěžích dospělých navázalo spolupráci. Sendražice s Olympií B a Cerekvice s Dohalicemi B. Co tomu říkáte?

O této spolupráci vím a jsem za ni rád. Sendražice mají málo hráčů a v Cerekvici se fotbal nehrál vůbec. Díky tomuto spojení fotbal uvidíme v obou obcích. Je to jedna z cest, jak udržet fotbal v klubech, které mají problémy s počty hráčů.

Došlo k nějakým novinkám v mládežnických kategoriích?

Bohužel ne. Měli jsme cíl a plán po dlouhé době hrát na našem okrese soutěže dorostu, ale bohužel počet přihlášených týmů byl nedostačující, takže ani v této sezoně tuto kategorii na Hradecku nenajdeme. Bude se hrát to stejné, co loni.

Jak jste na tom s počtem arbitrů? Uvidíme s píšťalkou nějaké nováčky?

Celkové počty rozhodčích na OFS Hradec Králové k počtu soutěží, které hrajeme, jsou dlouhodobě nedostačující. Zkoušíme různé systémy náborů rozhodčích, ale bohužel výsledný efekt je podstatně menší, než jsme očekávali.

Je zde alespoň optimistický výhled do budoucna?

Na posledním semináři rozhodčích jsem byl mile překvapený, jednak z počtu účastníků, ale hlavně z počtu mladých rozhodčích. Musíme tohoto využít a pracovat s nimi, což je hlavní úkol komise rozhodčích a disciplinárky OFS Hradec Králové.

Prozraďte, koho letos řadíte k favoritům okresního přeboru?

K favoritům okresního přeboru řadím tým FK Nechanice, FC Slavia Hradec Králové „C“ a SK Smiřice.