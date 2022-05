„Náhoda,“ dlouze se zasmál ke svému střeleckému počinu. „Byla to hodně velká náhoda. Ale jsem za ty góly samozřejmě moc rád,“ dodal hráč, který zkraje června oslaví už 45. narozeniny!

Ani nevěřil, že vstřelí jeden gól, natož tři

„Tohle jsem si z pozice levého beka nikdy nedokázal představit. A abych pravdu řekl, tak jsem ani nevěřil, že bych dokázal dát jeden gól, natož rovnou tři,“ kroutil hlavou.

V jeho věku by se řeklo, že se jedná o zkušeného fotbalistu, jenže on začal s velkým fotbalem až před pěti lety. „Nejprve jsem hrál ve středu zálohy, pak jsem se posunul na levého či pravého beka nebo stopera, podle toho, kde bylo potřeba,“ pronesl Bednář, který by se tedy dal nazvat univerzálem.

Nejstarší hráč Malšovy Lhoty reagoval také na dotaz, jestli ho v mužstvu berou mladí. „Myslím si, že jo. Snad jim nejsem pro srandu, i vzhledem k tomu, že jsem rozhodl důležitý zápas,“ poukázal na svoji nečekanou střeleckou one man show.

Jak už bylo uvedeno, hradecký mančaft vede nejvyšší okresní soutěž a rád by postoupil o patro výš, tedy do krajské I. B třídy.

Už tři roky se jeho tým snaží o postup

„Všichni to tak cítíme, když už jsme to dotáhli takhle daleko. Snažíme se o to už tři roky, tak snad to letos vyjde. Nejprve byla sezona kvůli covidu zrušená. Pak jsme skončili třetí, když postoupily Smiřice a Stěžery. Letos už bychom to snad mohli být my, do třetice všeho dobrého,“ přál by si Pavel Bednář.

„Ještě jsou před námi tři kola, je to pořád otevřené. Ale samozřejmě doufám, že se nakonec bude radovat my,“ připojil na téma dostihů dvou celků v čele tabulky.

