Hradec Králové - Devátý galavečer Krajského fotbalového svazu Královéhradecka, který hostilo Pelclovo divadlo v Rychnově, přinesl řadu ocenění i zástupcům OFS Hradec Králové.

Akce slavnostně uzavřela uplynulou sezonu 2017/18. Potlesku se dostalo nejen hráčům a trenérům, ale třeba i funkcionářům, klubům a dalším lidem ve spojitosti s fotbalem. V šestnácti kategoriích bylo vyhlášeno 52 oceněných. Představme si některé laureáty z okresu.

Zvláštní cena Královéhradeckého KFS

Dorostenky TJ Sokol Třebeš: V sezoně 2017/18 pod vedením trenéra Jaroslava Kosiny dosáhly úspěchu. Nejen, že vyhrály II. ligu Čechy, ale podařilo se jim zvítězit i v baráži s Olomoucí (vítěz moravské části). Pro postup do I. ligy však bylo ještě nezbytné sehrát další barážová utkání s posledním celkem I. ligy Duklou Praha. První zápas na půdě soupeře třebešské hráčky vyhrály a postup do nejvyšší soutěže byl na dosah. Bohužel odveta se jim nevydařila a postupový sen se rozplynul. Tento tým i v letošní sezoně vede II. ligu a udělá vše pro to, aby I. dorostenecká liga v Třebši nezůstala jen snem.

Junior cena - kategorie přípravek

SK Bystřian Kunčice: V kategorii přípravek je v Kunčicích téměř čtyřicet dětí. Minipřípravka pod vedením Jana Meliše, Radka Petra a Martina Šafky se připravuje druhým rokem, na jaře se účastní turnajů pořádaných OFS HK, jinak se poctivě připravuje dvakrát týdně na hřišti a UMT v Kunčicích, v zimě pak v tělocvičně. Mladší přípravka má před sebou poslední půlrok v dané kategorii, zde se již projevuje kvalitní trenérská práce Petra Soukala a Zdeňka Jíry, kteří působí u týmu čtvrtým rokem. Dobře si vedlo v jarní části mužstvo starší přípravky pod vedením Milana Pilaře, které od podzimu přešlo o kategorii výše. Vedení klubu se snaží poskytnout kvalitní vybavení tréninkovými pomůckami a zázemí sportovního areálu s fungujícím občerstvením pro rodiče na každém tréninku a dětským hřištěm pro mladší sourozence. To vše by nebylo možné bez podpory obce v čele se starostou Květoslavem Kvasničkou.

Cena Jana Modřického - za celoživotní přínos fotbalu v kraji

Miroslav Přibyl: V loňském roce oslavil 70. narozeniny. Ve fotbalovém hnutí se pohybuje od 6 let jako žák ZAZ Jaroměř až doteď. Kromě hráčské aktivity následovala činnost rozhodčího a funkcionářská – dlouholetý rozhodčí a delegát svazu republikových, krajských a okresních soutěží. První utkání řídil v roce 1979, na zápasy tehdejšího ČMFS Praha byl delegován od roku 1994 a 10 let rozhodoval ČFL (dříve II. národní liga). Je stále vitální, a tak ho můžeme vidět i nyní s píšťalkou při řízení soutěží OFS Náchod. Ve funkci delegáta svazu je činný od roku 1993, v období 1995 až 2006 byl delegátem ČMFS Praha a v této činnosti stále pokračuje i v Královéhradeckém KFS. Zde byl dlouholetým členem komise rozhodčích a delegátů i lektorem pravidel fotbalu, která ovládá jako málokterý sudí a funkcionář. V rámci OFS HK působil ve funkcích předsedy, člena VV a teď je předsedou Disciplinární komise OFS HK.

Trenér kategorie mužů

Petr Kincl (TJ Sokol Třebeš): Začal trénovat jako aktivní hráč na Slavii Hradec, kde vedl kategorii mladších žáků. Začalo ho to bavit. Obě děti hrály odmala rovněž fotbal, a tak se začal věnovat trénování naplno. Následně skončil u dívčího fotbalu, kde trénovala jeho dcera, která prošla pražskými S. Pak ho oslovil Martin Zbořil, jestli by nešel koučovat do Třebše a on nabídku přijal. Po ročním působení u dorostu se dostal do A týmu, kde nyní úspěšně působí. Klub z Třebše a celé okolí se mu dostalo do srdce. Je tam parta lidí a trenérů, kteří pro fotbal dělají maximum.

Fotbalový starosta roku 2018 - cena Miloše Jóna

Jana Kuthanová (Hořiněves): Starostka klub TJ Sokol Hořiněves podporuje prostřednictvím obce už řadu let. Bez financí a výrazné podpory obce by klub nerozkvétal tak, jako každým rokem rozkvétá. Například v roce 2018 obstarala kvalitní nový traktor na sekání hřiště a zároveň pro mužstva zajistila na dojíždění na venkovní zápasy autobusek, což je parádní počin. Dále přidělila z obce pracovníka, který se stará o sportovní areál. Zároveň, pokud jí pracovní nasazení dovolí, se přijde podívat též na mládežnická mužstva na utkání i tréninky. Za klub TJ Sokol Hořiněves jí patří velké díky.

Fotbalová obec roku 2018

Předměřice: Úspěšné fungování klubu TJ Slavoj Předměřice si není možné bez dobré spolupráce s obcí představit. To, že klub má vedle dospělých i mládežnické týmy v soutěžích mladších elévů, starších elévů, mladších žáků, starších žáků a dorostu a je schopný zajistit jejich celoroční činnost, je možné jen díky vstřícnému postoji obce, samozřejmě vedle obětavé práce trenérů a vedoucích týmů. Vedení obce v čele se starostkou Stanislavou Markovou a místostarostou Tomášem Mikoláškem si uvědomuje důležitost pravidelného sportování mládeže a jejího vlivu na utváření charakteru a životních postojů mladých lidí, zvláště v dnešní přetechnizované době. Obec Předměřice podporuje klub výhodnými podmínkami pronájmu haly, péčí o nemovitý majetek nutný k provozu fotbalového klubu a v neposlední řadě nemalými financemi. Klub na druhou stranu umožňuje bezproblémové využití sportovišť ostatním složkám a organizacím v obci, např. Mateřské školce, ZŠ, hasičům. Kromě fotbalového klubu podporuje obec i další společenskou činnost, namátkou např. Vodácký oddíl či „Sport pro všechny“, za což ji patří ode všech velký dík.

Cena fair play

Jiří Vydarený (Myštěves): V dramatickém utkání OP mužů Dohalice - Myštěves (2:2) před 200 diváky domácí remizovali s lídrem přeboru. Za stavu 1:2 hostující Vydarený po sporném zákroku a komunikaci s rozhodčím přispěl k odvolání pokutového kopu. Hosté tak v předposledním 25. kole ztrátou 2 bodů přišli o primát v OP a postup do I. B třídy.

Lukáš Brom (Stěžery): Probíhala zhruba 80. min. duelu IV. třídy A Lhota p. L. B – Stěžery B a stav byl 1:2 pro hosty. V rychlém brejku utíkal trochu ze strany směrem na bránu domácích, hráč hostí Lukáš Brom. Před ním byl již jen obránce domácích Jan Pavlíček. Hráč hostí prudce vystřelil, došlo ale k tomu, že obránce Pavlíček byl zasažen do nejcitlivějších mužských partií. Jan Pavlíček se s bolestivou grimasou svalil na trávník, hráč Brom nevyužil šanci jít do gólové situace, kdy mohl jít přímo sám na brankáře, a okamžitě přestal hrát, načež se zajímal o zdraví postiženého Pavlíčka.

Lubomír Douděra