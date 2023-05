/FOTOGALERIE/ Tentokrát bez odložených zápasů se odehrálo víkendové kolo mistrovských soutěží dospělých Okresního fotbalového svazu Hradec Králové soutěžního ročníku 2022/2023. Sekretář OFS Lubomír Douděra se svým fotoaparátem navštívil bezbrankový přeborový šlágr Roudnice B vs. Chlumec nad Cidlinou C.

Okresní přebor: Roudnice B (žlutomodří) - Chlumec nad Cidlinou C (0:0) | Foto: Lubomír Douděra

Dahasl okresní přebor

Roudnice B – Chlumec C 0:0. Ohnišťany – Sendražice 1:6 (0:2). Branky: Mydlář – D. Malý 3, Král 2, Košata. Červeněves – Libřice 0:4 (0:2). Branky: Ličman 2, Hátle, Hejzlar. Nechanice – Lovčice 5:1 (0:1). Branky: Šauer 2, Chalupník 2, J. Pechar – D. Koubek. Prasek – Vysoká B 1:2 (1:0). Branky: Stránský – Hovorka, Kouba. Smiřice – Lhota p. L. 0:5 (0:2). Branky: Baláž 2, Jar. Srpek 2, Čihák. Dohalice – Nový Hradec B 1:2 (0:1). Branky: K. Miškář – Andrýs, Mrštík.

Dohrávka: Prasek – Červeněves 2:1 (1:1). Branky: Hrubý, Rajman – Fichtner.

AM Gnol III. třída východ

Olympia Hradec – Hořiněves 9:2 (3:1). Branky: Ptáček 2, Kuťák 2, Klátil, Štěpánek, Novotný, Moník, Korba – Novák, Valenta. Stěžery B – Dohalice B 3:1 (2:0). Branky: Brom, Formánek, Pešl – Zapadlo. Loko Hradec B – Dobřenice 5:2 (2:0). Branky: Bouška, Šubrt, Hůlka, V. Čech, Gemuh – Hladký, Nálevka. Probluz – Lhota p. L. B 10:0 (4:0). Branky: L. Brixi 3, Lacina 2, Fischer 2, Kučera, Pilař, Jadrný. Jeníkovice – Neděliště 2:6 (1:2). Branky: Ijeh, Olashyn – Jakubec 3, M. Stanner 2, Shejbal. Malšova Lhota B – Cerekvice n. B. 4:1 (3:0). Branky: Kocman, Kotlant, Pásler, Jaška – Erbs. Volno Libčany B.

CK Votrok III. třída západ

Starý Bydžov – Převýšov 1:2 (1:2). Branky: Beránek – Midloch, Pilný. Kratonohy – Skřivany B 1:5 (0:3). Branky: Kijak – Nový 3, Zámečník 2. Syrovátka – Lužec 3:0 (1:0). Branky: Žalský 2, Musil. Boharyně – Klamoš 1:2 (0:2). Branky: Melichar – Pacák, Sedláček. Myštěves – Nové Město 3:2 (1:2). Branky: Vodička 2, Vobořil – Janda, Hrubeš. Nepolisy B – Kunčice B 2:0 (0:0). Branky: Frýda, Houška.

Dohrávka: Převýšov – Kratonohy 9:2 (2:1). Branky: Šumský 3, Pilný 2, Vaněk, Midloch, Hrabík, Kasal – Jedlička, Kijak.

PREMIER STEEL POHÁR Okresního fotbalového svazu Hradec Králové mužů měl na programu zápasy čtvrtfinále. Mezi nejlepší čtyřku soutěže postupuje kvarteto Chlumec nad Cidlinou C, Malšova Lhota B, Olympia Hradec Králové a Lokomotiva Hradec Králové B.



Dohalice – Chlumec C 0:11 (0:3). Branky: Burkalo 4, Dvořák 3, Kučera, Cholasta, Kříž, Hubený. Malšova Lhota B – Stěžery B 5:2 (2:0). Branky: Kocman 2, Jaška 2, Kotlant – Halberštát, Karabinoš. Olympia Hradec – Lovčice 10:0 (6:0). Branky: Korba 3, Ročín 3, Moník 2, Franc, Bedan. Loko Hradec B – Sendražice 1:0 (1:0). Branka: Šubrt.



Semifinále (3. května, 17.00): Loko Hradec B – Chlumec C, Malšova Lhota B – Olympia Hradec.

Lubomír Douděra