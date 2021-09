2. KOLO: Neděliště – Dohalice 1:5 (1:2). Branky: Ponikelský – Gazdík, Vorel, Kulhánek, Zapadlo, M. Lindr. Klamoš – Chlumec C 1:5 (0:3). Branky: Pacák – Kříž 2, Veselský 2, Staněk. Lovčice – Červeněves 7:0 (4:0). Branky: Zajíček 2, L. Němec 2, A. Němec, Kafka, Hladík. Kratonohy – M. Lhota 1:12 (0:6). Branky: Vodička – Vejr 9, Šaněk, Musil, Kotlant. Probluz – Lhota p. L. 5:5 (4:1), pen. 1:3. Branky: Jadrný 3, F. Neumann, Kaplan – Šanda 2, Jar. Srpek 2, Jantovský. Převýšov – Nechanice 2:0 (1:0). B: Dvořák, Hanžl. Hořiněves – Libřice 2:7 (1:3). B: L. Frýda z pen., Dušek – D. Ličman 4 (1 z pen.), Müller, Machát, Štefan. Roudnice B – Nový HK 0:0, pen. 4:2 .

6. KOLO: Červeněves – Roudnice B 0:6 (0:3). Branky: Vlasák 2, Krejčíř 2, Koutník, Novotný. Libřice – Boharyně 4:1 (3:1). Branky: Macháček 2, Lekeš, Hejzlar – Volf. Myštěves – Chlumec C 2:3 (1:3). Branky: Hlaváč, Šorm – Jansa, Tichý, Kříž. Prasek – Ohnišťany 1:0 (1:0). Branka: 23. Hrubý. N. Bydžov B – Lovčice 6:2 (2:2). Branky: Batelka 2, Mejstřík 2, Vaněk z pen., Rejl – Zajíček, Němec z pen. Dohalice – Vysoká B 5:0 (2:0). Branky: Kulhánek 2, M. Lindr, Dvořák, Stapleton. Lhota p. L. – M. Lhota 0:4 (0:2). Branky: Jan Koblížek 2, Stoszek, Musil.

Okresní přebor nabídl také duel Červeněves (zelení) vs. Roudnice B. | Foto: Lubomír Douděra

