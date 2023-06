Nejprve v pátek vsítil čtyři branky (všechny v prvním poločase) v duelu okresního přeboru dorostu Nymburska jarní skupiny o postup proti Semicím (7:2) a o den později se jednou trefou podílel na vítězství týmu mužů (5:2) v sousedském derby okresního přeboru Hradecka proti Ohnišťanům.

Dane, dá se říct, že to byl jeden z vašich nejvydařenějších víkendů kariéry, ne-li úplně ten nej?

Myslím si, že od té doby, co hraju fotbal, to byl určitě jeden z těch nejlepších víkendů.

Dal jste už někdy v zápase více než čtyři branky?

Jo, ale to bylo ještě ve starších žákách. Bylo jich dost, to jsme byli ještě malí a vyhrávali hodně.

Chlumecký Staněk: V béčku i céčku máme ty nejvyšší ambice, chceme být co nejvýš

Pamatujete, kolik jich bylo nejvíc?

Bylo jich třeba nějakých dvanáct.

Takže jste býval odmala střelcem?

Odmala jo, jenže pak jsem góly trochu přestal dávat, protože jsem hrál střed zálohy. Tolik jsem jich tehdy nedával, spíš vůbec. Od minulého roku mě trenér začal dávat na hrot a opět se mi tam nějak daří.

Daniel Šedivý ze Sokola Smidary-Červeněves (v zeleném)Zdroj: Lubomír DouděraStřílení branek tedy máte v popisu práce?

Přesně tak, teď určitě jo.

I v mužích nastupujete v útoku?

Ano, tam hraju taky v útoku. Tam se mi po dlouhé době povedlo dát zase proti Ohnišťanům gól, tak jsem rád.

Kolik branek už máte v této kategorii?

Co se týká mistráků, tak jsem teď dával druhý. Nicméně když jsme hráli přáteláky, dal jsem třeba i hattrick nebo čtyři góly.

Zpět k víkendovým zápasům. V obou případech se jednalo o vysoké výhry. Který duel byl těžší?

Řekl bych, že asi ten za dospělé. Tam totiž tolik nevyhráváme, naopak jsme na sestup. Takže jsme byli rádi, že jsme po dlouhé době vyhráli. Bylo to takové lepší, protože s dorostem máme asi patnáct výher za sebou, tak tam je to už takové jako skoro dokola.

Kanonýr Bambas: Býval jsem střelecké střevo, až v Klamoši jsem se rozstřílel

S dorostem jste na jaře ještě neztratili, jedete na sto procent.

Právě to je úplně vynikající. Teď v pátek, když jsem dával ty čtyři góly, jsme slavili, neboť už máme jasné první místo. Byla to prostě paráda.

Jak jste se prosazoval? Byly vaše góly nějak podobné nebo spíš ne?

Většinou se jednalo o střely z vápna či lehce ve vápně, jen si to už moc nepamatuju. Dva jsem dal levačkou. Jednou jsem byl před brankářem sám, tak jsem to jenom poslal podél něj.

Daniel Šedivý ze Sokola Smidary-Červeněves (vpravo)Zdroj: Lubomír Douděra

Jaký je rozdíl v kategoriích dorostu a mužů?

V dorostu je to rychlejší. V chlapech když dostanu balon, tak mám dvě tři vteřiny na to se rozhlídnout, v klidu a v pohodě, než ke mně přiběhne hráč. V dorostu to je tak, že když vám někdo nahrává, tak už je za vámi protihráč, který vás napadá. Celkově je to tam tedy rychlejší.

Už nějaký čas chodíte hrát zároveň za dorost i za dospělé, za víkend zvládáte dva zápasy. Jak je to fyzicky náročné?

Někdy to je dost náročné, podle toho, s kým v dorostu hrajeme. Když máme nějakého slabšího soupeře, tak nás trenér třeba v 70. minutě za rozhodnutého stavu sundá, ať jsme připraveni na chlapy. Ale když to nejde, tak hrajeme normálně devadesát a devadesát minut. To už je pak hodně náročné, že večer jsem z toho úplně vyřízenej.

Ličman střelecky řádí v okresním přeboru: Jsem tam od toho, abych dával góly

V dorostu jste coby kapitán lídrem týmu a s jedním spoluhráčem zároveň i jeho nejlepším střelcem. Jakou roli máte mezi dospělými? Jak vás tam berou?

Berou nás tam už jako stálé hráče, což je úplně paráda. Jsem rád, že nás takhle berou. Už se na nás mohou normálně spoléhat a myslím si, že základní sestavu máme zajištěnou i v takhle mladých letech.

Jaké máte fotbalové cíle do budoucna?

(usměje se) Kdyby byla nějaká nabídka, tak bych se asi nebránil. Kdysi jsem mohl jít třeba do Hradce, ale to jsem byl ještě malej a i kvůli škole to nešlo. Teď kdyby něco přišlo, vůbec bych se nezlobil.