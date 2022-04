K němu měli domácí velmi blízko, když v 57. minutě vyrovnával z nacvičené akce Půhoný. Hosté však ještě stihli zareagovat a dvěma trefami kapitána Seidla překlopili vývoj utkání na svou stranu.

Hokejová pozornost se soustředí na dvorský led. Dopíše Rodos pohádkový příběh?

Dvoráci dál vedou tříčlennou tabulku, postoupit však stále mohou všechna tři mužstva. Táboru stačí na účast v baráži bod z nedělního domácího klání s Novým Jičínem, Slezané potřebují vyhrát rozdílem minimálně šesti branek. Pokud Nový Jičín vyhraje nižším skóre, zahraje si baráž proti Šumperku Rodos.

Kvalifikace o prvoligovou baráž, 5. kolo

Dvůr Králové nad Labem - Tábor 2:4

Úvodní minuty důležitého utkání nabídly nervózní hokej a mírnou převahu hostujícího mužstva. Rodos přežil i přesilovou hru soupeře a naopak sám měl v polovině periody šanci skórovat v minutové výhodně pěti proti třem. Svěřenci kouče Zörklera ji však nevyužili a stejně tak ani první vážnější gólové příležitosti. Radoval se tak soupeř, to když v přesilovce pár vteřin před sirénou uspěl ranou od modré Pařízek.

Prostřední část patřila Rodosu. Ten byl za svou snahu odměněn vyrovnávací trefou Jaroslava Dvořáka, jenž v početní výhodě skóroval ve 26. minutě. Dvoráci mohli záhy stav otočit, obrovské příležitosti ale neproměnili a trest přišel opět v závěru třetiny, když se prosadil zkušený obránce Zíb - 1:2.

Také do třetí části tak šli domácí v nevýhodné pozici, bitvu ale předem nevzdali. V elektrizující atmosféře vyrovnal v 57. minutě Půhoný a další šance patřila aktivnímu Procházkovi. Místo otočky ale vypálil po minutě hostující kapitán Seidl a dvorské euforii učinil přítrž. V následné power-play stejný hráč výhru Tábora pečetil a Dvoráci tak svůj kvalifikační osud musejí nechat na protagonistech nedělního souboje Tábora s Novým Jičínem.

Fakta – branky a nahrávky: 26. Jaroslav Dvořák (Bláha, Matějíček), 57. Půhoný (Luštinec) – 20. Pařízek (Endál, Seidl), 38. Zíb (Prášek, Matiášek), 58. Seidl (Radoš, Havelka), 60. Seidl (Matušík). Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Mašařík, Juránek. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1206. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:2.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Luštinec, Muška, Valášek – M. Procházka, J. Ježek (41. Vašíček), Havlas – Půhoný, Jan Dvořák, Dušek – Jaroslav Dvořák, Bláha, Kučera. HC Tábor: T. Dvořák (Kolář) – Kříž, Hajič, Havelka, Radoš, Pařízek, Hubata – Hasman, Dančišin, Endál – Seidl, Matušík, Šulek – Matiášek, Zíb, Rousek – Prášek, Zayml, Bárta.

Miloslav Čech, asistent trenéra HC Tábor: „Jeli jsme do Dvora Králové s vědomím, že musíme vyhrát. Chtěli jsme hrát bez výrazných chyb a nenechat se vylučovat, což se nám až tak moc nedařilo. Ale na druhé straně k tomu kluci v bouřlivém prostředí přistoupili velmi zodpovědně. Jedním z klíčových momentů bylo, že se nám v první třetině podařilo ubránit přesilovku soupeře pět na tři, navíc jsme vždy v koncovkách třetin odskočili do jednobrankového náskoku. V poslední části utkání gradovalo a nabídlo velké drama, které pro nás skončilo šťastně. Soupeř nám jen chvíli před koncem vyrovnal na 2:2, pak za to ale vzal kapitán Radek Seidl a dvěma góly rozhodl zápas. Musíme kluky moc pochválit a zvlášť ocenit výkon Tadeáše Dvořáka v brance. Uznání si ale zaslouží i domácí hráči, kteří mají za sebou mimořádně nabitý program, přesto znovu drželi tempo až do konce. Skvělé bylo i prostředí ve Dvoře Králové nad Labem a atmosféra, ke které přispěli i naši fanoušci. Povedl se nám první klíčový krok, ten druhý nás čeká v neděli proti Novému Jičínu před jistě rekordní návštěvou.“

Další program II. ligy - skupina o postup do baráže:

Neděle 10. dubna, 6. kolo: HC Tábor – HK Nový Jičín.

Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna