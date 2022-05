Když budu mluvit za tým, tak si myslím, že jsme určitě spokojeni. Na jaře se nám sice moc nedařilo, hlavně na začátku, ale teď jsme dvakrát vyhráli. Tak doufám, že jsme na vítězné vlně a budeme v tom pokračovat.

Poslední utkání v Lužci jste vyhráli vysoko 10:2. Bylo jednoduché?

Jednoduché nebylo. Ovšem řekl bych, že jako tým jsme konečně začali spolupracovat a vydařilo se to. Dali jsme několik pěkných gólů. Jako mančaft jsme se zase stmelili o trochu více. Snad to bude lepší i v dalších zápasech.

Když hovoříte o stmelení, tak jakou máte v Novém Městě fotbalovou partu?

Máme parádní partu. Nemůžu si stěžovat, jsem tam určitě spokojený.

V Lužci jste nasázel šest branek. Bylo to pro vás v dospělé kategorii nejvíce?

Ano, v dospělé kategorii to zatím bylo nejvíce, šest gólů jsem vstřelil asi poprvé. Samozřejmě za žáky nebo dorost to byla úplně jiná čísla. Nicméně mezi muži je tohle pro mě velmi slušný výsledek.

Naznačujete, že v mládežnických soutěžích jste byl střelcem. Pamatujete, kolik nejvíce zásahů jste stihl v jednom duelu?

Řekl bych, že nejvíce za jeden zápas jsem vsítil asi patnáct gólů. Myslím si, že to bylo ještě v kategorii starších žáků.

Tým Nového Města nad Cidlinou i s Radkem Šimákem (nahoře čtvrtý zleva).Zdroj: oddíl

Jak nejčastěji skórujete? Jsou to třeba brejky, penalty, přímáky či hlavičky?

Nejvíce sázím na centry za obranu, takže spíše z brejků. Penalty a přímé kopy jsou jen tak nahodile, není to moc časté.

V probíhající sezoně jste vstřelil už 20 gólů. Dal jste si do konce sezony nějakou střeleckou metu?

Nejradši bych byl nejlepší střelec naší třídy, jenže to bych se musel ještě hodně snažit. Myslím si, že kdybych dal do konce sezony ještě deset branek, abych jich měl třicet, tak bych byl maximálně spokojený.

Nyní vás čeká domácí souboj s Klamoší, což vesnice hned vedle Nového Města. Je to tam bráno jako prestižní sousedské derby?

Diváci rozhodně mají rádi tyhle zápasy, protože tím, že jsme vedle sebe, je mezi námi nějaká rivalita. Pro hráče je to určitě také výzva porazit vedlejší vesnici.

Vám je 19 let. Jaké máte fotbalové plány? Chtěl byste zkusit vyšší soutěže?

To bych každopádně chtěl. Kdybych měl nějakou nabídku či nabídky do vyšších tříd, okresu, kraje atd., tak bych si to třeba chtěl zkusit. Asi bych se nebránil tomu, abych se posunul někam dál.

Máte nějaký svůj oblíbený tým a hráče?

Hráč to je stoprocentně Lionel Messi, toho mám rád dlouho. Už od mládí je to můj nejoblíbenější fotbalista. A s tím je spojený i tým, tedy FC Barcelona.