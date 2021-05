V pondělí 24. května potkává padesátku MILAN HAVLÍK, dlouholetý funkcionář a sekretář oddílu. Charismatický činovník je zároveň manažerem a vedoucím prvního mužstva dospělých, které se z okresních soutěží prodralo až do I. A třídy, kde u soupeřů patří k těm obávaným a ambiciózním.

Milan Havlík na hřišti v Nepolisech.Zdroj: ArchivJak vůbec sám oslavenec vidí svoje spojení s fotbalem?

„Asi jako všude mě k němu přivedl táta, ovšem jako aktivní hráč jsem u něj vydržel do dorostu. Mé zájmy se v tu chvíli otáčely jiným směrem. Fotbal v Nepolisech jsem však sledoval stále, jako fanoušek. Když Nepál bojoval ve IV. třídě, trenérské práce u dospělého týmu se ujal Láďa Hanuš. A byl to on, kdo nastartoval rozvoj fotbalu v Nepolisech. Tehdy za mnou přišel (někdy okolo roku 2000) a oslovil mě ohledně funkcionářské práce. Od té doby zastávám v našem klubu pozici sekretáře a vedoucího. Dnes je to pro mě velký koníček a únik od ne vždy příjemné reality života. Velmi mě těší, že fotbalu se věnují i oba moji synové Marián a Max (9 a 4 roky). Velké poděkování za podporu našeho fotbalu patří mému tátovi a všem, kteří se na ní aktivně podílí, ať už jako trenéři dospělých, dětí, fanoušci či funkcionáři. Přeji všem pevné zdraví a návrat k fotbalu,“ říká Milan Havlík.

Zejména pevné zdraví, štěstí, osobní spokojenost a radost na sportovištích i mimo ně mu do dalších let přejí Královéhradecký krajský fotbalový svaz, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, TJ Sokol Nepolisy i naše sportovní redakce.

(ld, pt)