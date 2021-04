Na Okresní fotbalový svaz Hradec Králové dorazila smutná zpráva, že navždy odešel bývalý fotbalista JIŘÍ ELIŠÁK zvaný „Hába“ (narozen 2. 4. 1947).

Jiří Elišák | Foto: Archiv

V žácích a ligovém dorostu Spartaku Hradec Králové to byl velice talentovaný a nadějný fotbalista, levý obránce či stoper. Měl fantastickou levačku a krásně se na něho koukalo, jak na place kouzlil. A ty jeho jesle, to byla vždy lahůdka. Bezchybný byl zejména při exekuci pokutových kopů. Svého času o něj usiloval klub Bohemians Praha. Po vojně v Dukle Tábor se vrátil zpět do klubu hradeckých Votroků. Dále obouval kopačky v divizi za ZAS Jaroměř, Montas Hradec Králové a Lokomotivu Hradec Králové. Nikdy nezkazil žádnou srandu a byl výborným parťákem.