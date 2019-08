Krajský mistr proti klubu z třetí ligy, z nedalekého města. Duel Libčan s Chlumcem nad Cidlinou ve fotbalovém Mol Cupu je sám o sobě tuze atraktivní.

Je tu však ještě jeden bonus navíc. V barvách favorizovaného Chlumce se bude bít i třicetiletý obránce Petr Veselka, v civilu starosta Libčan. A také chlap z rodiny, která v obci provozuje hospodu i stánek na hřišti.

Komu bude fandit táta?

No, do hlavy mu nevidím, ale věřím, že potají mně. (směje se)

Těšíte se na zápas?

V Libčanech jsem nehrál od patnácti let, kdy jsem odešel do Hradce, do mladšího dorostu. Těším se moc.

A co místní? Provokují vás?

To víte, že jo. Jsem starosta. Otci chodím pomáhat při zápasech do stánku. Lidi jsou zvědaví, ohlasy mám hlavně kladné.

Proč jste se vlastně vrhnul na starostování?

Řekli jsme si s mladými, že chceme trošku oživit dění v Libčanech. Bohužel, jsem se do zastupitelstva dostal sám. Ale najednou došlo na hlasování ohledně starosty a zvolili mě. Ale jsem rád, baví mě to. Chtěl bych u toho vydržet.

Zaráží někoho váš věk?

Většinou ano. Pro lidi, s kterými jednám, je to překvapení.

Berete Libčany jako svůj klub?

Beru a už jsem mnohokrát řekl, že se tam jednou vrátím, že tam budu hrát na konci kariéry.

Blíží se to?

Určitě ano, ale zatím chci zůstat v Chlumci. Přece jenom hrajeme třetí ligu, Libčany krajský přebor. Dokud mě tady budou chtít, budu mít výkonnost, dokud bude sloužit zdraví, tak bych rád zůstal.

A potom?

Pak už povede jediná cesta - domů do Libčan.

S Libčany se nyní poměříte v poháru. Hrajete sice o dvě soutěže výš, ale nebude to lehký soupeř, že?

Papírově by to mělo být pro nás, ale musíme si dát pozor. Libčany hrají na špici přeboru už několik let. Jsou tady hráči, kteří v mládeži prošli Hradcem. Tým je poskládaný velice dobře, navíc je to skvělá parta. To vím moc dobře, protože jsem prakticky na všech jejich zápasech.

Váš tým se v létě přestěhoval z Převýšova do Chlumce nad Cidlinou. Byl to dobrý krok?

Je to velká změna - a jednoznačně k lepšímu. Jde o zázemí, které je o dost lepší. Vemte si už jen první zápas s Jabloncem. Přišlo pět set padesát diváků, to byla paráda. Určitě jsme si pomohli.

Je tým nyní silnější?

Samozřejmě, máme mnohem širší kádr. Béčko hraje krajský přebor, někteří kluci přešli k nám. V minulosti se nám stávalo, že jsme hráli a na lavičce jsme měli jen dva kluky na střídání. Tohle už nám nehrozí. Navíc je větší konkurence, což není na škodu.

Jak přesun vzal Jiří Ryba, dlouholetý mecenáš fotbalu v Převýšově?

Je z něj cítit taková spokojenost a větší klid. Spolupráce s vedením v Chlumci totiž funguje velmi dobře. Já jsem moc rád, protože s panem Rybou za ty roky vycházím velice dobře. U něj to bylo vždycky tak, že co jsme si řekli, to platilo.

V létě se výrazně změnila i Česká fotbalová liga, tedy třetí nejvyšší soutěž, již hrajete. Po zrušení Juniorské ligy se do ní zapojují B týmy ligových klubů. Bude to znát?

To teda bude, a myslím že velmi výrazně. Kvalita půjde nahoru. Hlavně mladí hráči z béček ji přinesou. Viděli jsme to už při zápase s Jabloncem. Zápasy budou rychlostně úplně někde jinde. Pro lidi to bude něco jiného, soutěž bude mít jiný ráz.

Dnes Hradec v Letohradu…

Východní Čechy – Středečním tahákem 1. kola fotbalového Mol Cupu bude z východočeského hlediska duel divizního Letohradu s druholigovými Votroky z Hradce Králové. Pozornost poutá také okresní derby mezi Libčany a Chlumcem nad Cidlinou. Týmy Dvora Králové a Ústí nad Orlicí vyrazí za soupeři.



MOL Cup – 1. kolo, středa, 17.00: Letohrad – Hradec Králové, Kolín – Ústí nad Orlicí, Přepeře – Dvůr Králové, 17.30: Libčany – Chlumec nad Cidlinou.

Chrudim jde v poháru dál

Druholigoví fotbalisté Chrudimi vstoupili do pohárového MOL Cupu úspěšně. Loňští osmifinalisté se však v úvodním kole nadřeli více, než čekali. Na hřišti divizního Meteoru Praha sice po trefách Čápa a Sulíka vedli o dvě branky, kontaktní trefa sedm minut před koncem zadělala na drama. Převaha Meteoru vyrovnání nepřinesla, výsledek 3:1 zpečetil Rybička.



Meteor Praha – MFK Chrudim 1:3 (0:1). Branky: 83. Novotný – 10. Čáp, 59. Sulík, 89. Rybička. Chrudim: Zíma – Řezníček, Krčál, Drahoš, Mastík – Luong – Sulík, Čáp (70. Rybička), Kesner, Froněk (60. Hynek) – Ujec (76. Vašulín).