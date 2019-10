Jde o člena kádru druholigového mužstva FC Hradec Králové, který jednou skóroval rovněž v nedělním střetnutí FNL ve Vlašimi, kde Votroci vyhráli 2:0.

Sobota, 14.30

Smiřice – Roudnice B

Tip na výsledek: 1

„Roudnické áčko hraje tentokrát ve stejný den, takže B mužstvo nebude posílené. Můj kamarád Peťerko Vávro, který hraje za Smiřice, dá branku.“

Myštěves – Dohalice

Tip na výsledek: 1

„Silná Myštěves body neztrácí a doma obzvlášť ne. Navíc za Myštěves nastupuje Kuba Drapač, nedovedu si vysvětlit, co by se muselo stát, aby se Dohalice dostaly do nějaké větší šance…“

Stěžery – Boharyně

Tip na výsledek: 1

„Stěžery budou chtít napravit výkon z minulého víkendu a doma zvítězí.“

Prasek – Malš. Lhota

Tip na výsledek: 2

„Malšova Lhota je rozjetá a potvrdí formu i v Prasku.“

Lovčice – Červeněves

Tip na výsledek: 1

„Tým Lovčic mám rád, neboť to mám blízko z domova a budu jim doma věřit.“

Lhota p. L. – Ohnišťany

Tip na výsledek: 1

„Na horké půdě ve Lhotě se Ohnišťany nechytí. Můj kamarád Dominik Šoltys to v bráně nebude mít lehké.“

Neděle, 14.30

Vysoká B – Chlumec C

Tip na výsledek: 2

„Tady musím dát Chlumec, klub, který mě vychoval. Věřím, že trenér Renďa Chaloupka svoje svěřence dobře připraví. Za mě jasná dvojka a tutovka kola.“

Lubomír Douděra