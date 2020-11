Třináctým dílem v uplynulém týdnu finišovala podzimní fotbalová Tip liga, populární tipovací soutěž čtenářů Hradeckého deníku. Vítězem závěrečného dějství se stal Václav Vrba z Ohnišťan (startovní číslo HK0091), jenž napodobil Oldřicha Turka z devátého kola. Povedl se mu totiž stejný husarský kousek, když získal 20 bodů za všech deset uhodnutých výsledků.

Díky tomuto parádnímu tipérskému počinu se může těšit na chutnou výhru v podobě šesti plechovek plzeňského piva Gambrinus. Úspěšného tipéra prosíme, aby se co nejrychleji ozval sportovní redakci Hradeckého deníku na tel. 602 576 209, kde si dohodne převzetí ceny.

Zajímavost: Pokud by dal Vrba stejné tipy v sázkové kanceláři Tipsport za 100 Kč, vyhrál by 206 417 korun!

Zároveň prosíme, aby se redakci ozvali co nejdříve i nejlepší tři hráči konečného pořadí a zástupce vítězného týmu. Šampion získá dres repre ČR a sud piva Gambrinus (30 litrů). Na 2. a 3. hráče čeká voucher na předplatné za 500 Kč. Nejúspěšnější tým vyhrává taktéž malý sud.

Výsledky duelů třináctého dílu



1. Česká republika – Izrael (Liga národů) 1:0 - 1

2. Slovensko – Skotsko (Liga národů) 1:0 - 1

3. Portugalsko – Francie (Liga národů) 0:1 - 2

4. Belgie – Anglie (Liga národů) 2:0 - 1

5. Itálie – Polsko (Liga národů) 2:0 - 1

6. Německo – Ukrajina (Liga národů) 3:1 - 1

7. Švýcarsko – Španělsko (Liga národů) 1:1 - 0

8. Švédsko – Chorvatsko (Liga národů) 2:1 - 1

9. Nizozemsko – Bosna a Hercegovina (Liga národů) 3:1 - 1

10. Řecko – Česká rep. (kvalifikace ME do 21 let) 0:2 - 2



Supertrefa: V deseti zápasech padlo celkem 22 gólů.

JEDNOTLIVCI - KONEČNÉ POŘADÍ PO 13. KOLE

1. místo

HK0117 Ladislav Hanuš, Lužany 13 111

2. místo

HK0057 Zdeněk Kříž, Převýšov 19 105

HK0010 Pavel Tomšík, N. Bydžov 13 105

4. místo

HK0020 Jiří Dvořák, Skřivany 13 102

HK0042 Josef Kopecký, Lhota p. L. 13 102

6. místo

HK0107 Václav Portych, HK 10 99

HK0036 Blanka Tarantíková, Smiřice 4 99

8. místo

HK0054 Vojtěch Kříž, Převýšov 16 96

HK0038 Martin Špaček, Lochenice 13 96

HK0014 Jiří Kelnar, Chlumec 10 96

11. místo

HK0022 Vratislav Pokorný, HK 19 93

HK0052 Pavlína Sejtková, HK 16 93

HK0109 Oldřich Turek, HK 16 93

HK0013 Jiří Pechar, Nechanice 7 93

15. místo

HK0051 Zdeněk Sejtko, HK 13 90

HK0039 Patrik Špaček, Lochenice 13 90

HK0101 Adéla Šustrová, N. Bydžov 13 90

HK0082 Jiří Brzák, Urbanice 10 90

HK0012 Miroslav Matuška, Třesovice 10 90

20. místo

HK0017 Martin Firbacher, Chlumec 10 89

21. místo

HK0031 Michaela Horáková, Dobruška 13 87

HK0033 Růžena Kotková, Černilov 13 87

HK0119 Lenka Michálková, Praha 13 87

HK0105 Michal Portych, HK 13 87

HK0081 Jana Brzáková, Urbanice 10 87

HK0096 Lenka Taichmanová, Prasek 7 87

27. místo

HK0018 Filip Firbacher, Chlumec 10 86

28. místo

HK0026 Miroslav Országh, Mžany 13 85

HK0053 Alena Sejtková, HK 13 85

HK0024 Jiří Haleš, HK 4 85

31. místo

HK0032 Jan Horák, Dobruška 13 84

HK0104 Martin Šimek, N. Bydžov 10 84

HK0040 Miroslav Špaček, Vlčkovice 10 84

HK0045 Petr Vacek, HK 7 84

HK0041 František Zolman, Lhota p. L. 7 84

36. místo

HK0091 Václav Vrba, Ohnišťany 20 81

HK0083 František Hnik st., Lužany 10 81

HK0108 Vladislav Koudelka, Roudnice 10 81

HK0106 Lenka Portychová, HK 10 81

HK0028 Jaroslav Brzák, HK 1 81

41. místo

HK0065 Josef Skalický, Chlumec 16 78

HK0116 Jaroslava Hanušová, Lužany 13 78

HK0062 Luboš Chlad, Kosičky 13 78

HK0058 Václav Polívka, HK 13 78

HK0085 František Hnik ml., Lužany 10 78

HK0067 Zdena Tyčová, Čestice 10 78

HK0047 Marie Vacková, HK 7 78

HK0048 Petra Žižková, HK 7 78

HK0073 Martin Hopko, Sendražice 4 78

HK0094 Martin Štayr, Prasek 1 78

51. místo

HK0074 Kateřina Hofmanová, Černilov 13 77

HK0019 Martin Firbacher ml., Chlumec 10 77

HK0072 Vlastimil Krejčí, Polánky 4 77

54. místo

HK0124 Jiří Bičiště, HK 7 76

HK0129 František Mádlo, Lhota p. L. 7 76

HK0056 Milan Řehák, M. Libotov 7 76

57. místo

HK0059 Radek Chlad, Kosičky 13 75

HK0061 Renata Chladová, Kosičky 7 75

HK0093 Josef Štayr, Prasek 1 75

60. místo

HK0076 Ladislav Hofman, Černilov 16 74

HK0075 Ondřej Hofman, Černilov 13 74

HK0027 Vladimír Racek, HK 10 74

63. místo

HK0087 Zdeněk Dvořák st., Třebechovice 16 73

64. místo

HK0113 Miloslav Kozák, HK 10 72

HK0016 Ladislav Firbacher, Chlumec 7 72

HK0131 Roman Hýsek, HK 7 72

67. místo

HK0046 Adéla Demšoránová, HK 7 71

68. místo

HK0023 Jiří Kotek, Černilov 13 69

HK0004 Kamil Plecháček, Sezemice 13 69

HK0121 Tomáš Přibyl, Chlumec 13 69

HK0084 Romana Hniková, Lužany 10 69

HK0097 Josef Taichman, Prasek 10 69

HK0030 Zdeňka Dusová, Sendražice 7 69

74. místo

HK0134 Jiří Havelka, Černožice 13 68

75. místo

HK0133 Zdeněk Kostka, HK 10 67

HK0135 Petr Matějka, Stěžery 10 67

HK0128 Ondřej Plas, HK 10 67

HK0126 Blanka Plasová, HK 10 67

HK0127 Petr Želiezko, HK 10 67

80. místo

HK0055 Bohumil Huček, Lovčice 10 66

HK0003 Miloš Plecháček st., V. Koloděje 7 66

82. místo

HK0130 Jaroslav Jetmar, HK 0 65

83. místo

HK0015 Iva Hlaváčová, Chlumec 7 64

84. místo

HK0066 Jan Koun, HK 7 63

HK0100 Vlastimil Šustr, N. Bydžov 4 63

86. místo

HK0111 Michal Kozák, HK 13 60

HK0035 Václav Tarantík ml., Smiřice 10 60

HK0029 Petr Brzák, HK 7 60

HK0112 Miloslava Kozáková, HK 4 60

90. místo

HK0078 Jaroslav Sehnoutka st., HK 13 59

91. místo

HK0064 Jaroslav Machač, Chlumec 16 58

HK0025 Miroslav Macháček, HK 10 58

HK0001 Miloš Plecháček ml., V. Koloděje 7 58

HK0103 Vladimír Hrubý, N. Bydžov 0 58

HK0077 Miroslav Musil, Střezetice 0 58

HK0071 Monika Cílková, HK -5 58

97. místo

HK0110 Tomáš Kozák, HK 7 57

HK0034 Václav Tarantík, Smiřice 7 57

99. místo

HK0114 Jitka Podrazilová, Puchlovice 10 56

100. místo

HK0092 Kristýna Štayrová, Prasek 1 55

HK0132 Petr Mašek, Čeperka 0 55

HK0070 Petr Cílek, HK -5 55

103. místo

HK0118 Veronika Pacholová, Chlumec 13 54

HK0009 Adam Plecháček, Sezemice 13 54

HK0122 Michal Přibyl, Častolovice 13 54

HK0086 Milan Vilímský, Nechanice 10 54

HK0011 Pavel Sazka, N. Bydžov 7 54

108. místo

HK0021 Michal Pokorný, HK 10 51

HK0006 Petra Bakešová, Sezemice 4 51

HK0090 Pavel Zlesák, Pardubice 4 51

111. místo

HK0115 Jitka Kvasničková, Puchlovice 1 50

HK0102 Eduard Důbrava, Petrovice 0 50

HK0050 Miloš Uher, Hořice 0 50

114. místo

HK0069 Martin Cílek, HK -5 49

115. místo

HK0095 Martin Taichman, Prasek 16 48

HK0063 Zdena Lajtochová, Chlumec 7 48

HK0008 Sebastien Plecháček, V. Koloděje 7 48

HK0123 Karel Přibyl, HK 7 48

HK0060 Michal Chlad, Kosičky 4 48

120. místo

HK0098 Vlastimil Gabriel, Vinary 0 47

121. místo

HK0079 Marcela Sehnoutková, HK 10 46

HK0089 Marcel Pilař, HK 0 46

123. místo

HK0007 Anna Jiroutová, Slepotice 13 45

HK0037 Petr Voženílek, Lhota p. L. 4 45

125. místo

HK0120 Kateřina Přibylová, Praha 7 42

HK0005 Marie Moníková, Ráby 4 42

HK0044 Kamila Žáková, HK 0 42

128. místo

HK0088 Josef Dvořák, Třebechovice 11 39

HK0043 Roman Žák, HK 0 39

130. místo

HK0099 Marcela Gabrielová, Vinary 0 38

131. místo

HK0080 Jaroslav Sehnoutka ml., HK 4 37

132. místo

HK0049 Jakub Uher, Hořice 0 35

133. místo

HK0068 Lukáš Daněk, Černilov 0 33

134. místo

HK0002 Zuzana Plecháčková, V. Koloděje 7 21

135. místo

HK0125 Josef Horáček, HK 7 13

136. místo

HK0136 Jaroslav Hanuš, HK 0 0

TŘÍČLENNÉ TÝMY - KONEČNÉ POŘADÍ PO 13. KOLE

1. místo

Botafogo 36 270

2. místo

SK Chrast 42 268

3. místo

Křižáci 45 267

Portline 33 267

5. místo

Kotva A 39 258

6. místo

Fíra team 30 252

7. místo

Sony team 33 250

8. místo

Sešívaní 30 249

9. místo

FHK 24 232

10. místo

Sokolíci Lhota p. L. 24 231

11. místo

HC Lužany 30 228

12. místo

Kotva B 21 227

13. místo

Hofici 42 225

14. místo

Tottenham 21 216

15. místo

Brzda tým 15 210

16. místo

Jiskra Prasek 3 208

17. místo

Smárt 33 204

18. místo

HKM 33 202

19. místo

Chlad team 24 201

Masožravci 30 201

21. místo

Kozáci 30 189

22. místo

Putika 39 184

23. místo

Fanynky 33 183

24. místo

FC Sezemice 30 174

25. místo

Bombeři 33 171

26. místo

Charlie blue -15 162

27. místo

FC Koloděje 21 145

28. místo

Maxíci 27 142

29. místo

Monk Team 24 135