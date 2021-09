Výdej: neděle 12. září od 8 do 9 hodin.

Výdej: sobota 11. září od 15 do 16 hodin.

Prodej: sobota 11. září od 9 do 12 hodin.

Prodej: pátek 10. září od 16.30 do 19 hodin.

Příjem a prodej: čtvrtek 9. září od 16 do 19 hodin.

S tradiční akcí v tomto týdnu přišel fotbalový oddíl Sokol Třebeš, který v prostorách šaten pořádá burzu fotbalové výstroje a sportovního oblečení. Ta se koná až do neděle.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.