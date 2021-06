Na krásném stadionku v Nechanicích v uplynulém týdnu vyvrcholil fotbalový Votrok Cup, který navazoval na rozehraný okresní pohár mužů z podzimu 2020.

Favorizované Stěžery v bitvě o primát porazily 5:1 béčko Vysoké nad Labem a po utkání tak mohly zvednout nad hlavu velkou putovní trofej. Oba finalisté pak převzali menší poháry, celkem 10 fotbalových míčů a vítěz navíc poukaz na sud piva Votrok, patrona poháru OFS Hradec.

Na akci byla přítomna řada osobností města Nechanice, Královéhradeckého KFS a OFS Hradec Králové, mimo jiné nechanický starosta Jiří Pechar, předseda KFS a člen VV FAČR Václav Andrejs, sekretář KFS Ladislav Brož, legendární trenér Ladislav Škorpil, předseda OFS Martin Zbořil, místopředseda OFS Vladan Haleš a další. Celý průběh bravurně moderoval Bohumil Lemfeld. Poděkování za uskutečnění této významné akce patří FK Nechanice a všem organizátorům.

VOTROK CUP MUŽŮ - finále

Stěžery – Vysoká nad Labem B 5:1 (1:1). Do vedení šli Vysočtí již ve 12. minutě, stěžerský tým těsně před přestávkou skóre srovnal, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Po změně stran favorit přidal čtyři branky a připsal si pohárový primát.

Fakta – branky: 62. a 87. Faltus, 38. Gabriel, 47. Samšeňák, 75. vlastní (Beznoska) – 12. Dušánek. Rozhodčí: Kubišta – Ilič, Kubánek. ŽK: 0:2. Diváci: 220. Stěžery: Švehlík – Formánek, J. Vácha, Samšeňák, Tušic (6. Hušek) – Halberštát, Tuček (80. Pospíšil), Faltus, Havlíček (46. Pešl) – Bílek (46. K. Vácha), Gabriel (75. Karabinoš). Vysoká B: M. Dujsík – Kouba (74. Faltys), Vojtěch, J. Píša – Veis, Růžička (79. Novotný), Hovorka, J. Dujsík – Dušánek (67. Ludvík), Pavliš (50. Beznoska), Starý.

Zástupci obou klubů odpovídali na dvě otázky:

1. Zhodnoťte finálový duel.2. Celkem jste v poháru dospělých odehráli pět utkání, což je vlastně jediná soutěž, která se v ročníku 2020/21 dohrála. Zkuste se ohlédnout za těmito zápasy a komu chcete poděkovat?

Radim Pavlík (Stěžery)

1. Těžké utkání. V prvním poločase nám kompaktní blok soupeře činil veliké potíže a jen stěží, respektive vůbec jsme se nedostávali do hry před jeho vápnem. Po změně stran a taktických změnách v sestavě jsme se však začali prosazovat zejména na stranách a myslím, že zcela zaslouženě jsme vyhráli. Náš tým ukázal sílu a chuť pohár vyhrát.

2. Nebylo to jednoduché. I když výsledky hovoří někdy jinak, všechna utkání byla těžká. Ale zvládli jsme to a tým to mentálně posunulo výš. Teď už si jen přát, abychom v tom pokračovali i nadále. A poděkovat? Všem, co kolem toho měli práci a starosti. Ale i našim věrným divákům, kteří z toho snad mají i radost. A hlavně klukům a realizačnímu týmu za dobře odvedenou práci, v našem případě zábavu.

Marek Veis (Vysoká B)

1. Zápas měl v první půli velmi dobrou úroveň a byl ozdobou finále okresního poháru. Ve druhé půli jsme už bohužel nedokázali držet se soupeřem tempo po fyzické stránce, tím pádem se projevila jeho nesporná kvalita a zaslouženě vyhrál. Tímto chci Stěžerským pogratulovat k zisku trofeje a popřát hodně štěstí do nové sezony v krajských soutěžích.

2. Za celé tažení pohárem chci poděkovat všem, kteří se těchto utkání zúčastnili a mají podíl na tomto úspěchu, neboť jak už to u poháru bývá, prakticky každý zápas hrála jiná sestava. O to je pro nás tento úspěch cennější, že jsme i přes personální problémy došli tak daleko.