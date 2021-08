Tým PaprsekHK ovládl 19. ročník Raaltrans Cupu v Dohalicích

Mezi tradiční letní turnaje v malé kopané patřil letos i ten v Dohalicích, kde se týmy sešly již po devatenácté v rámci klání Raaltrans Cup. Na třech travnatých hřištích za příjemného fotbalového počasí bylo k vidění mnoho pěkných gólů, kombinací i skvělých zákroků brankářů. Do turnaje se přihlásilo 16 týmů. Ve čtyřech základních skupinách bylo odehráno dvacet čtyři utkání, každý tým pak postoupil do osmifinálových bojů. V play off bylo odehráno dalších 16 zápasů.

1. místo a triumf v turnaji vybojoval tým PaprsekHK. | Foto: pořadatelé

Vítězný tým PaprsekHK porazil v napínavém finále hraném na 2x 12 minut Nebeské klády 5:3. V zápase o třetí místo zvítězil domácí tým TJ Sokol Dohalice 7:2 na celkem (J)elita. Oceněno bylo podle celkového pořadí prvních osm týmů, nejlepší brankář a nejlepší hráč. Cenu pro nejlepšího hráče získal Dominik Zdržálek z týmu PaprsekHK a cenu pro nejlepšího brankáře obdržel Josef Teichman z týmu Nebeské klády. Maraton čtyřiceti zápasů řídila čtveřice rozhodčích Doubrava, Novák, Štancl a Šťastný. Zpestřením v průběhu turnaje byla možnost využít dva stoly na teqball. 2. místo obsadil tým Nebeské klády.Zdroj: pořadatelé „Všem účastníkům patří poděkování a uznání za předvedené výkony. Po celý den se o spokojenost a o občerstvení všech účastníků staral tým manželek dohalických fotbalistů, kterým tímto patří poděkování za dobře odvedenou práci. Poděkování patří také všem dohalickým hráčům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto turnaje. Podle zaznamenaných ohlasů vládla mezi účastníky spokojenost s organizací i zázemím turnaje. Již teď se těšíme na další, jubilejní dvacátý ročník tohoto sportovního klání,“ uvedl Vladimír Novák, předseda TJ Sokol Dohalice. Výsledky Raaltrans Cupu 2021 Skupina A: 1. PaprsekHK 9 (21:2) , 2 Chábři 6 (6:6 ), 3. Mambo team 3 (8:16), 4. Veselá šatna 0 (3:14). Skupina B: 1. Nebeské klády 9 (9:3), 2. (J)elita 6 (11:7), 3. Chlapi zdar !!! 1 (3:8, PK 3:2), 4. MDK Squad 1 (3:8, PK 2:3). Skupina C: 1. TJ Sokol Dohalice 9 (16:9), 2. Štroncek 4 (4:6), 3. Borkovský bar FC 2 (3:6), 4. Legia HK 1 (5:7). Skupina D: 1. Pornlandia 9 (16:1), 2. Velký sousto 6 (5:6), 3. Omladiny 3 (8:6), 4. FC Srna 1905 0 (2:18). 3. místo obsadil tým TJ Sokol Dohalice.Zdroj: pořadatelé Osmifinále: PaprsekHK - MDK Squad 6:0, Chábři - Chlapi zdar !!! 1:1 (PK 2:3), Mambo - (J)elita 3:3 (PK 3:4), Veselá šatna - Nebeské klády 0:1, Sokol Dohalice - FC Srna 1905 9:0, Štroncek - Omladiny 5:3, Borkovský bar FC - Velký sousto 1:1 (PK 3:2), Legia HK - Pornlandia 3:3 (PK 3:1). Čtvrtfinále: Paprsek HK - Štroncek 9:2, Chlapi zdar !!! - TJ Sokol Dohalice 2:6, (J)elita - Legia HK 2:2 (PK 7:6), Nebeské klády - Borkovský bar FC 4:1. Semifinále: Paprsek HK - TJ Sokol Dohalice 4:3, (J)elita - Nebeské klády 1:2. Zápas o 3. místo: TJ Sokol Dohalice - (J)elita 7:2. Finále: PaprsekHK - Nebeské klády 5:3. Lubomír Douděra