Určitě, chceme postoupit samozřejmě.

V posledním utkání jste vstřelil čtyři góly. Celkem jste jich v sezoně zaznamenal už 33. Máte nějaký plán, kolik jich bude na konci sezony?

Takhle nepřemýšlím, ale v každém zápase se snažím hrát na sto procent, abych dal co nejvíce gólů. Ale vyloženě na ně nekoukám, kolik jich přesně je.

Narážel jsem na to, že ve střeleckém pořadí jste druhý za svým spoluhráčem Dominikem Malým (37 branek). Hecujete se spolu, kdo dá více gólů?

Jo, ale samozřejmě jenom ze srandy, nějak vážně to nebereme. Jde nám spíše o ten postup než o individuální mety.

Býval jste někdy střelcem?

Ne ne. Minulý rok jsem skončil v FC Hradec Králové, kde jsem byl asi dvanáct let gólmanem. Říkal jsem si, že už mě to v bráně nebaví a že bych chtěl změnit pozici. Můj bývalý spoluhráč, co kope v Sendražicích, se mě zeptal, jestli k nim nechci. Tak jsem si řekl, proč ne.

Byl právě kamarád a parta tím důvodem, proč jste přešel z Hradce právě do Sendražic?

Nejhlavnějším důvodem bylo spíše to, že jsem přecházel do B týmu mužů a tam by pro mě byla asi až moc velká konkurence. Myslím si, že bych si hodně dlouho nezahrál, takže asi proto. A potom také ten kamarád.

Nelákalo by vás do budoucna jako hráč zkusit ještě něco výš?

Určitě. Nicméně uvidím příští rok podle studia, jestli půjdu někam do jiného města. Kdybych zůstal tady v Hradci, tak bych nejdříve chtěl být ještě v Sendražicích a pak by se vidělo. Podle toho, jak by se mi dařilo.

Sendražice nasázely v sezoně už 115 gólů. Myslíte, že je to dáno velkými výkonnostními rozdíly mezi mužstvy ze špičky a chvostu tabulky?

Stoprocentně. V mnoha týmech ze spodních pater hrají třeba i chlapi nad padesát let, kteří si to už jdou spíše jen tak odchodit.

Toužíte postoupit do okresního přeboru. Měli byste na to už nyní? Neztratili byste se tam?

Myslím si, že bychom potřebovali alespoň na dvou třech postech posílit a pak bychom klidně mohli hrát minimálně střed, nebo dokonce pomýšlet zase na postup.