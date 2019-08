Fotbalový Hradecký Votrok okresní přebor dospělých Hradecka o nadcházejícím víkendu pokračuje zápasy třetího kola sezony 2019/2020.

Všech sedm utkání tipuje hráč uplynulého dějství Jan Havlena z Myštěvsi, jenž v sobotním utkání OP ve Smiřicích pomohl svému týmu čtyřmi góly k vysokému vítězství 5:2.

Sobota, 17.00

Prasek – Chlumec C

Tip na výsledek: 2 (1:3)

„Chlumec C je pro mě letos adeptem na vrchní příčky okresního přeboru. Předpokládám výhru hostujícího celku o dva góly. Na dálku zdravím kapitána domácího mančaftu Vencu Bretta! Nezlobil bych se, kdyby utkání skončilo opačným výsledkem.“

Ohnišťany – Boharyně

Tip na výsledek: 0 (2:2)

„Ohnišťany jsou nováčkem, zatímco Boharyně zachránila tuto soutěž o pár bodů. Odhaduji utkání s dělbou bodů.“

Červeněves – M. Lhota

Tip na výsledek: 2 (1:4)

„Malšova Lhota by měla zvládnout duel ve svůj prospěch na plný počet bodů. Předpokládám první inkasovaný gól hostujícího týmu v letošní sezoně.“

Neděle, 17.00

Lovčice – Roudnice B

Tip na výsledek: 2 (1:3)

„Hosté vyhrají rozdílem dvou branek. Roudnice B patří do vrchních pater tabulky, tudíž by duel měla zvládnout za všechny body, co nabízí.“

Lhota p. L. – Dohalice

Tip na výsledek: 1 (3:0)

„Lhota patří ke kandidátům na postup. Dle mého střetnutí zvládne a připíše si 3 body.“

Vysoká B – Myštěves

Tip na výsledek: 2 (1:4)

„Nemohu tipovat jinak. Očekávám od svého týmu nasazení a bojovnost, ale jednoduché to určitě nebude.“

Stěžery – Smiřice

Tip na výsledek: 1 (3:1)

„Domácí tým, složený z řady opor, by měl tento mač zvládnout a ponechat si 3 body na domácí horké půdě.“

Lubomír Douděra