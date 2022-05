„Jo, ale samozřejmě jenom ze srandy, nějak vážně to nebereme. Jde nám spíš o postup do okresního přeboru než o individuální mety,“ upřesňuje forvard, co je pro mužstvo jasná priorita.

Přestože se mu střelecky daří, nedává si žádnou metu, na kterou by chtěl na konci ročníku dosáhnout. „Takhle nepřemýšlím. V každém zápase se snažím hrát na sto procent, abych dal co nejvíce gólů. Ale vyloženě na ně nekoukám, kolik jich přesně je,“ podotýká.

Gólmanem byl 12 let

Král je v Sendražicích první sezonu. Předtím působil v mládežnických týmech FC Hradec Králové. „Minulý rok jsem tam skončil, byl jsem asi dvanáct let brankářem,“ přibližuje svoji kariéru.

Jak došlo k přesunu na hrot? „Říkal jsem si, že v brance už mě to nebaví a že bych chtěl změnit pozici. Můj bývalý spoluhráč, co kope v Sendražicích, se mě zeptal, jestli k nim nechci. Tak jsem si řekl, proč ne,“ vysvětluje fotbalista.

„Ale tím nejhlavnějším důvodem bylo spíše to, že jsem přecházel do B týmu mužů a tam by pro mě byla asi až moc velká konkurence. Myslím si, že bych si hodně dlouho nezahrál,“ dodává.

Zdá se, že přesun do pole mu sedl parádně, byť se jedná o nejnižší patro fotbalových soutěží. Pokud by pálil pořád podobným způsobem, rozhodně by měl možnost zkusit si zahrát v poli i výš.

Co dál? I podle studia

„Určitě by mě to lákalo. Nicméně uvidím příští rok podle studia, jestli půjdu někam do jiného města. Kdybych zůstal tady v Hradci, tak bych nejdříve chtěl být ještě v Sendražicích a pak by se vidělo. Podle toho, jak by se mi dařilo,“ říká Marek Král.

Celý rozhovor s Markem Králem najdete ZDE:

V bráně ho to nebavilo, tak změnil post i tým. V Sendražicích nasázel už 33 gólů