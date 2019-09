Nováček z Hvozdné i díky střelecké formě svého zkušeného záložníka v úvodu sezony válí a po čtyřech kolech se bez ztráty bodu drží na prvním místě okresního přeboru Zlínska.

„Máme dobrého trenéra i hráče. Všechno si to sedá. Po dvou postupech za sebou jsme si řekli, že už se nikam výš hnát nemusíme. Proto hrajeme v klidu a nic neřešíme,“ říká dvaatřicetiletý Nahodil.

I když je Hvozdná v okresním přeboru Zlínska nováčkem, zatím nenašla v soutěži přemožitele. O dalším postupu se ani po čtyřech výhrách v řadě ale v kabině nemluví. „Na to je ještě brzy,“ uvedl Nahodil, který patří mezi lídry mužstva.

Zkušený středopolař k tradiční práci v záloze přidává i nadstavbu podobě branek. Sváteční střelec už jich má na svém kontě šest a to v prvním zápase nehrál. „Střelecky se mi zatím daří, ale vím, že přijde hluché období,“ předpokládá s úsměvem.

I když většinu kariéry hraje na pozici defenzivního záložníka a do zakončení se třeba tolik nedostane, nedělní duel v Jasenné ukázal, že si na něj soupeři musí dávat velký pozor.

Penalta se mi povedla

Poprvé skóroval po hodině hry, když s přehledem proměnil penaltu. „Jsem na ni určený. Povedla se mi,“ hlásil Nahodil.

Druhý gól zaznamenal v 79. minutě. Po rozehrané standardní situaci a odraženém míči od zdi napálil balon přes klubko hráčů nechytatelně do sítě. Hattrick pak o chvíli později završil povedenou ranou. „Třetí gól mi vyloženě sedl,“ líčí záložník Hvozdné.

„Den předtím jsem sledoval můj oblíbený Liverpool a trefil jsem se úplně stejně jako Sadio Mané,“ chlubí se.

Tři branky za litr slivovice

Tři branky ho vyjdou na litr slivovice. „Lihový referent Tomáš Burger už mi to hlásil. Naštěstí mám trnky ze z Hvozdné, takže to ještě zvládnu,“ směje se.

A v klidu zvládá i okresní přebor. I když Nahodil prošel mládeží Valašských Klobouk, Zlína a Vsetína, kde s muži slavil postup z krajského přeboru do divize, do čtvrté nejvyšší soutěže nešel a raději zamířil společně s kamarády do Hvozdné. „Divize je náročná soutěž. Všechno je to daleko, jezdí se dlouhé štreky. Tady jsem spokojený. Zažil jsem dva postupy za dva roky a teď se nám taky daří,“ připomíná.

Vyšší soutěž už ho neláká. „Roky nezastavím. Už nejsem nejmladší, takže i kdyby přišla nějaké nabídka, do vyšší třídy bych nešel,“ tvrdí. „Možná bych ještě zvládl I. B třídu, ale ani v okrese už na některé kluky nestačím,“ přiznává sebekriticky fanoušek Liverpoolu.

Anglickou ligu zbožňuje

Slavnému anglickému klubu fandí od doby, kdy na Anfieldu zářili Baroš se Šmicrem.

„Když mám čas a možnost, sleduji každého jeho zápas. Minulý rok na podzim jsme byli s manželkou na zápase s Watfordem, který Liverpool vyhrál 5:0. Všichni kamarádi mi psali, že si umím vybrat zápas,“ usmívá se Nahodil.

Na Premier League nedá dopustit. Anglickou ligu zbožňuje, klidně by se mohl dívat na každý zápas. Liverpool má ale vždycky přednost.

Letos si rodák z Valašských Klobouk vychutnal také červnové finále Ligy mistrů. Reds se po čtrnácti letech znovu dočkal velkého triumfu. V madridském finále porazil brankou Salaha z penalty a trefou náhradníka Origiho v ostrovním klání Tottenham 2:0 a jeho hráči mohli zvednout nad hlavu trofej určenou vítězi Champions League. „Bylo to třetí finále po sobě. Už jsem si říkal, že to letos musí konečně vyjít. Jsem rád, že jsem se dočkal. Vítězství se zapíjelo docela dlouho,“ dodává se smíchem Nahodil.

Třeba se bude šampaňské bouchat i za rok v červnu ve Hvozdné.