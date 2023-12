Až se tomu nechce věřit. Teprve patnáctiletý fotbalista fyzicky napadl hlavního rozhodčího, kterému je 41 let! Co ho k tomu vedlo, to ví snad jen on sám. Občas je k vidění inzultace sudího v dospělém fotbale, ale mezi mládežníky jde o výjimečný případ.

Incident se odehrál ve 28. minutě utkání šestého kola krajského přeboru mladšího dorostu U17 Královéhradeckého krajského fotbalového svazu mezi týmy FK Orlicko a Sparta Kutná Hora (6:1), kdy došlo k neuvěřitelnému zkratu hostujícího hráče Matyáše Ovčačíka (ročník narození 2008).