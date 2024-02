Vše začalo v polovině března loňského roku, byť se avizovaný a sledovaný transfer nakonec neuskutečnil. Tehdy oznámily Lovčice, že do svých řad zlanařily Tomáše Řepku (50), někdejšího řízného obránce české reprezentace, italské Fiorentiny, anglického West Hamu a především pražské Sparty. Z přesunu legendárního stopera proslulého mimo jiné i pověstnými „blikanci“ na východ Čech ale po týdnu sešlo, Červené Janovice (Kutnohorsko) ho nepustily.

Co se Lovčicím nepovedlo před startem loňského jara, to se jim podařilo v letním přestupovém období. Do týmu přece jen nalákaly velké jméno. Klub z vesnice u Chlumce nad Cidlinou angažoval Karla Pitáka (44). Rodák z Hradce Králové se proslavil hlavně v pražské Slavii, ale hrával také za rakouský Salzburg, hradecké Votroky či Jablonec. A má i tři reprezentační starty.

Okresní přebor Hradecka: Karel Piták (vlevo) v dresu Lovčic.Zdroj: Lubomír Douděra

V současnosti trenér žen Slavie Praha lovčickému mančaftu strašně pomohl. Během podzimní části dával góly, přihrával na ně a tvořil hru Sokola. „Náš projev je úplně jiný, jsme mnohem více útočnější, dáváme více branek a získáváme více bodů. Na to jsme nebyli moc zvyklí,“ shodují se hráči Lovčic. Legenda je na place prostě hrozně znát.

Tým hrával většinou ve spodních patrech tabulky nebo dokonce o sestup. Letos? Neskutečná proměna. Díky Karlu Pitákovi, ale i jeho synovi (Denis), který spolu s ním přišel. Po podzimu je Sokol druhý s tříbodovou ztrátou na vysoce favorizovanou Olympii Hradec Králové.

Právě Šavle z hradeckých Kuklen, ambiciózní nováček soutěže, mají ve svém kádru nejvíce velkých jmen. Tím nejzvučnějším je bezesporu Jiří Novotný (53), bývalý obránce Sparty Praha, ruské Kazaně či české reprezentace. Majitele čtrnácti mistrovských titulů před touto sezonou přivedl šéf klubu Jiří Štěpánek.

Jiří Novotný (v zeleném) na podzim nastupoval za Olympii Hradec Králové.Zdroj: Lubomír Douděra

„Náš tým má velkou kvalitu, hráči si na hřišti umí vyhovět,“ věděl hned po prvním zápase za nový mančaft. A proč zakotvil právě v Olympii? „Lákalo mě zahrát si v jiném regionu. Navíc na stadionu v Kuklenách je velmi dobré fotbalové prostředí. A kdo by si nechtěl zahrát za tým, který dal v předešlé sezoně přes 200 gólů,“ pronesl Novotný s úsměvem.

„Má to pořád v noze, je na něm vidět, že něco odehrál. Je s ním super spolupráce. Vždycky když má balon, tak víme, že dokáže vymyslet i nějakou nadstandardnější přihrávku za obranu nebo do nějaké ulice. Řekl bych, že toho dost využíváme,“ řekl o sparťanské legendě jeho současný spoluhráč, útočník Martin Klátil.

Radek Korba z Olympie (vpravo).Zdroj: Lubomír DouděraDruhým hroťákem mužstva je Radek Korba (32), jenž má letité zkušenosti z vyšších soutěží. Pro někoho to možná není (až tak) známé jméno, ale tenhle borec se v loňské sezoně stal nejlepším kanonýrem v rámci všech soutěží napříč republikou, když nasázel úctyhodných 76 gólů! Zaútočí na tuto metu i letos?

„Není to pro mě prioritou. Hlavně si přeji, aby se dařilo celému týmu, aby předváděná hra bavila nás hráče i fanoušky a aby jich na naše zápasy chodilo co nejvíce. Pokud se mi u toho bude střelecky dařit, zlobit se samozřejmě nebudu,“ tvrdil v srpnu. A góly pak sázel dál jako na běžícím páse. Po podzimní části okresního přeboru má na svém kontě 36 přesných zásahů.

Olympia pro tuto sezonu zapsala na soupisku i jednoho borce z úplně jiné sportovní branže. Tím je David Dvořák (31), jeden z nejlepších českých zápasníků MMA bojující v nejvěhlasnější světové organizaci UFC. Hrobník ve druhé polovině srpna naskočil do domácího mače s Malšovicemi (10:2) a dokonce se jednou zapsal do listiny střelců.

Hrobník v přípravě na další fight v UFC: hrál fotbal, v okresním přeboru dal gól

„V žácích jsem fotbal na okresní úrovni hrával, poté jsem se ale více věnoval šachům. Většinu kluků v týmu znám, občas si s nimi chodím zatrénovat,“ prohodil elitní tuzemský fighter.

Co se týká hradecké Olympie, ještě to není úplně vše. Od léta tam působí rovněž Dominik Zdržálek (27), fotbalový freestylista a mistr České republiky v disciplíně jeden na jednoho, který si v nedávné době zahrál ČFL a v mládežnických kategoriích prošel FC Hradec Králové.

Zkušený gólman David Šimon.Zdroj: Lubomír Douděra

A v brance hráčům v této sezoně kryje záda brankář David Šimon (48). V profesionální fotbalové kariéře působil převážně „jen“ ve druhé lize (v té první má 4 starty), ale jeden rok strávil v maltské lize, kde s klubem Birkirkara FC oslavil titul a vítězství v tamním superpoháru. Na nejvyšší úrovni chytal dlouho futsal.