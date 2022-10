Komisi, jež vybírá sudí pro zápasy ČFL a divize, donedávna řídil Petr Petřík, ale ten skončil, když se jeho jméno objevilo v aféře spojené s fotbalovým funkcionářem Romanem Berbrem. Výkonný výbor FAČR tak letos 24. února jednohlasně pověřil řízením Václava Hartmana, člena komise pro první a druhou ligu. Dočasně.

Stadion za miliardy, ráj pro jachtaře. Český sport se třese na anexi Královce

Teď se tedy šéf komise mění znovu, do jejího čela usedne 39letý Rudolf Špoták, který má za sebou 19 let kariéry rozhodčího.

Jenže zdaleka není znám jen kvůli tomu.

Tak především je od letošního února Rudolf Špoták (Piráti) hejtmanem Plzeňského kraje, předtím byl dva roky náměstkem svojí předchůdkyně Ilony Mauritzové. Od roku 2019 je také zastupitelem v Domažlicích, kde většinu života bydlí a vystudoval zdejší Gymnázium J. Š. Baara.

Ani ve sportovním prostředí nejde o neznámé jméno, sedmnáct let byl fotbalovým rozhodčím, několik zápasů odřídil i v divizi. Vykročil tam ve stopách svého otce Rudolfa, jenž byl také sudí.

Špoták fotbal sám hrával, je odchovancem Jiskry Domažlice, kdy později působil krátce i jako sportovní ředitel. Chytal i za nedaleký Blížejov a právě k tomuto mužstvu se váže jeden z kontroverzních zápasů, které Špoták odpískal na Domažlicku.

Strach o život na vesnickém fotbale. Pro brankáře musel přiletět vrtulník

Domácí Blížejov se v červnu 2011 zachraňoval v okresním přeboru a v utkání s Hostouní tak potřeboval vyhrát, což se nakonec stalo (4:0), když hosté dohrávali bez tří vyloučených hráčů.

„Výsledek mě netrápí. Je jedno, jestli budeme pátí či sedmí. Ale chtěli jsme hrát čistou hru, jenže rozhodčí zápas úplně degradoval. Zářez zažil asi každý, kdo fotbal hraje, ale tohle byla fakt hrůza. Vždyť z toho byli otrávení naši, ale i domácí hráči. Za takový výkon musí být sudí potrestán, už by neměl pískat vůbec,“ prohlásil tehdy na stránkách Deníku předseda hostouňských fotbalistů Jiří Forst.

Tvrdík je proti souběhu funkcí

O necelý rok později Špotáka napadl po zápase Všeruby – Holýšov B hostující funkcionář František Macháček, mimochodem také bývalý rozhodčí, protože byl přesvědčen, že Špoták jeho tým „zařízl“. Celou situaci pak popsal v otevřeném dopise, který Deník otiskl.

Macháček se v něm za svůj čin omluvil, ale i tak dostal oprávněně dvouletý zákaz činnosti a do fotbalu se už nikdy nevrátil. „Věnuju se automobilovému sportu. Ve fotbale se nic nezměnilo, tam to jede pořád ve stejných kolejích,“ prohlásil v pátek v telefonickém rozhovoru František Macháček. „Ale za svými slovy z toho dopisu stojím,“ doplnil.

Případ napadení rozhodčího v Praze: Viníci dostali exemplární tresty

Přesto dostal Špoták důvěru a teď se stal předsedou komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy.

Otázkou je, zda vydrží. A jak dlouho. Někteří funkcionáři potichu i nahlas vzkazují, že tuhle práci nelze kombinovat a stíhat s politickým angažmá. Ozval se dokonce boss Slavie Jaroslav Tvrdík, který vzkázal, že je proti souběhu těchto funkcí…

„Jsem přesvědčený, že když budu mít kolem sebe tým pracovitých lidí, zvládnout to lze,“ oponoval Rudolf Špoták v telefonickém rozhovoru. „Mým hlavním úkolem je uklidnit situaci mezi dvěma rozjitřenými tábory,“ doplnil.

Z komunální politiky na kraj

Politická kariéra Rudolfa Špotáka se dá nazvat doslova raketovou. Po zkušenostech z komunální politiky v Domažlicích se před dvěma lety dostal v krajských volbách za Piráty do krajského zastupitelstva a ihned se stal náměstkem pro sociální věci.

V únoru se ale koalice v čele s ODS rozpadla. Piráti si plácli s ANO a STAN a Rudolf Špoták usedl do hejtmanského křesla. Jeho hvězda zazářila naplno. K jeho přednostem patří výborné komunikační schopnosti a všeobecný přehled. Ke sportu má stále blízko, je častým hostem na sportovních událostech napříč regionem. „Ale konkrétně fotbal má v mém srdci speciální místo,“ tvrdí.

Na krajské politické scéně jsou názory na jeho angažmá rozdílné. Zatímco koaliční partneři mu fandí, opozice to nepovažuje za dobrý krok.

Boj o fotbalistu končí u právníka. Jsou to manýry jako u StB, zlobí se šéf klubu

„Informaci jsem se dozvěděl z médií. Rozhodla o tom fotbalová asociace demokratickou volbou a já toto rozhodnutí určitě ctím. Osobně jsem velký fotbalový fanoušek a vím, že pan hejtman má obrovské povědomí o fotbale a že mu opravdu rozumí. Být s ním na fotbalových zápasech je obohacující, jeho analýzy jsou pro mě vždy přínosem,“ řekl ekonomický náměstek hejtmana Roman Zarzycký (ANO).

Opoziční zastupitel Pavel Karpíšek (ODS) byl příkřejší. „Jako rozhodčí měl pan hejtman poměrně kontroverzní pověst, a to nejen v těch dvou utkáních, o kterých se psalo v novinách. Pokud tuto funkci chce vykonávat, měl by se jí věnovat pořádně, ale nemyslím si, že fotbal si tímto získá lepší pověst. Víc to ale komentovat nemůžu, je to jeho věc,“ dodal.